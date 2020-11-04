美國大選2020：為何仍無結果？

你原本可能以為，到這個時候美國總統選舉形勢應該已經有一些眉目出現。

好吧，所以誰會成為下屆美國總統呢？

圖像來源，Reuters

我們不知道。因為現在還沒有清點出足夠多選票以判斷究竟是唐納德·特朗普（Donald Trump）還是喬·拜登（Joe Biden）會宣告勝利。

事實上，由於目前美國仍處在疫情之中，大量郵寄選票清點需要花費時間，甚至可能長達數日。

如果有人針對結果提出法律方面的質疑，最終結果可能會在數周後才會出現。屆時局面可能會變得棘手。

毫無線索嗎？

要想成為美國總統，你並不需要贏下普選投票。候選人需要贏得的是選舉人團投票的多數選票，每個州都有一定數量的"選舉人"票數，具體分配額度與各州人口數量份額大致相當。

因此，如果你贏下了某個州，你贏下的是這個州的選舉人票數。選舉人團共有538張選票，得到270票的候選人會成為總統。

然而，這場選舉中有一些搖擺州的選民會對結果起到決定作用。

在這些關鍵州，目前的選情是：

拜登與特朗普均預計會贏下他們本身預計會贏的州

在一些競爭十分激烈的州，選情仍然膠著

在一些競爭激烈的地方，當地官員甚至還未開始清點郵寄選票，而這些選票可以改變整個局面

那讓我們看下一些選情膠著州的情況

佛羅里達：預計特朗普贏，許多人認為，該州邁阿密-戴德郡（Miami-Dade）古巴裔美國人對特朗普的支持在其中起到關鍵作用。

圖像來源，Reuters

亞利桑那州：該州自1996年以來就沒有把票投給民主黨，但對拜登來說，這裏似乎會收入他的囊中，因為他爭取的是住在那裏的進步拉美裔年輕人。

威斯康辛州和賓州：這兩個州還沒有開始統計郵寄選票，這可能需要幾天時間。

一句話總結今夜情況？

唐納德·特朗普選情超越預期，喬·拜登沒能贏下點票較快的搖擺州，這意味著，我們仍需等待幾個關鍵州的結果，仍有許多不確定性。

我等了一天是值得的嗎？

過去一天中有一些關鍵時刻，但大多事關另外幾場選舉，這些選舉兩黨對於參議院的掌控權之爭仍然激烈：

特朗普的盟友、參議員格萊厄姆（Lindsey Graham）預計會在南卡羅來納州擊敗民主黨挑戰者哈里森（Jaime Harrison），外界曾一度認為格萊厄姆會輸掉這場選舉。

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首位公開支持「匿名者Q」陰謀論的人士、共和黨人瑪喬麗·泰勒·格林（Marjorie Taylor Green）贏得一個國會席位。她民主黨對手因個人原因退出此次角逐。信奉「匿名者Q」的人支持一種毫無根據的陰謀論，他們認為美國總統特朗普正對政府、企業和媒體中崇拜撒旦的戀童癖者發動一場範圍廣泛的秘密戰爭。

在爭取參議院掌控權的競爭中，民主黨人失去了阿拉巴馬州席位，這是他們最脆弱的一席，但他們從共和黨人手中贏下了科羅拉多州的席位。

特拉華州選出了美國歷史上第一位公開跨性別身份的州參議員。莎拉·麥克布萊德（Sarah McBride）將會成為美國歷史上最高級別的跨性別民選公務官員。

所以現在會怎樣？

我們可能要幾天后才會知道結果。看上去這場選舉的關鍵會轉變為對郵寄投票的清點，在密歇根、威斯康辛及賓州等地區，郵寄投票尚未開始清點。

可能會需要律師介入。唐納德·特朗普此前曾稱，如果輸掉選舉，他會從法律上發起挑戰。這個過程可能會花費數周時間。