美國大選拜登勝出巴黎氣候協議轉機再現 五個關鍵點及中國因素

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國總統特朗普2017年6月宣佈退出巴黎氣候協定，在國內外引起不同反響。

美國大選牽動世界人心之際，另一個來自美國的決定，將對全球造成重大影響：美國在11月4日正式退出了「巴黎氣候協議」。

至此，美國成為世界上第一個正式退出「巴黎氣候協議」的國家。這距離美國總統特朗普2017年6月宣佈退出該協議已經過去了三年多。

美國退出「巴黎氣候協議」意謂著什麼？過去三年中，中國在全球氣候變化問題上又有哪些新承諾？這些對國際政治以及全球控制氣候變暖的努力又會產生什麼影響？

1）什麼是「巴黎氣候協議」？

2015年12月12日，聯合國195個成員國在聯合國氣候峰會中通過「巴黎氣候協議」，旨在共同遏阻全球變暖趨勢。

根據這一協議，全球各國將共同努力將地球氣溫增幅保持在遠低於攝氏2度並盡力限制在1.5度水平。

這是有史以來第一個具有普遍性和法律約束力的全球氣候變化協議。

2 ）美國為什麼退出？

美國總統特朗普在宣佈退出「巴黎氣候協議」時表示，「這是為了履行我對美國及公民的莊嚴職責」，因為這一協議「對美國非常不公平」。

2019年11月4日，美國國務卿蓬佩奧在正式提交退出協議通知的當天發表聲明表示，巴黎協議「給美國工人、商界和納稅人造成不公平的經濟負擔」。

特朗普總統在2016年的競選中，將退出這一協議與復蘇美國煤炭和石油在內的能源產業掛鉤。

在他看來，該協議對美國不公平之處在於，美國遵守協議限制碳排放，但是像中國和印度這樣的國家卻仍然可以不受限制地使用化石燃料。

3） 美國退出協議造成什麼影響？

來自伯利茲代表小型島國聯盟參加聯合國談判的卡洛斯·富勒（Carlos Fuller）表示，美國退出對巴黎協議絶對是一個沉重打擊。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 二氧化碳究竟如何使地球變暖

「我們那麼努力確保世界上每個國家都在協議中作出讓步。現在失去一個國家，我們的感覺是全盤失敗了。」

科學家預測，如果不限制二氧化碳排放，到2010年全球溫度將升高4.2攝氏度。如果巴黎協定裏的承諾得到完全執行，到2100年全球升溫幅度將控制在3.3攝氏度，如果美國退出，升溫幅度將達到3.6攝氏度。

4） 有沒有其他國家效仿美國退出？

在美國宣佈退出巴黎氣候協議的過去三年多時間內，並沒有其他國家提出類似的要求。

當年負責英國和歐盟參加協議全球談判的彼得·貝茨（Peter Betts）現在是英國皇家戰略研究所（Chatham House）的研究員。他表示：「我覺得沒有任何國家會步特朗普的後塵退出巴黎協議。過去四年沒有，未來應該也不會有。」

不過有觀察人士擔心，美國退出協議將會使其他國家採取拖延的態度，而科學家們則表示氣候變暖問題刻不容緩，各國政府應該快馬加鞭落實協議精神，而不是消極拖延。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 隨著美國民主黨總統候選人拜登在大選中獲勝的消息傳開，外界期待他領導的美國重新加入巴黎氣候協議。

包括沙特、科威特和俄羅斯在內的部分石油大國已經顯示出有意在氣候變暖問題上與美國採取同樣的態度。

卡洛斯·富勒認為，「他們是在尋找機會看看能不能從協議中拿到對自己更加有好處的條款，而不是退出。」

還有些人希望，美國退出能讓其他國家更加團結，也給後起之秀機會，承擔起世界領導者的責任。

5）美國退出後還能重新加入嗎？

這個問題的答案是肯定的。

美國的二氧化碳排放雖然只佔全世界總排放量的約15%，但美國仍然是世界上最大經濟體。

在批評者看來，美國退出巴黎氣候協定，放棄氣候變化行動中的全球領導角色，既削弱了美國的公信力也破壞美國的聲譽。

美國民主黨總統競選人拜登多次表示，他成功當選後將尋求讓美國盡快加入這一協議。

6）中國因素

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 習近平通過視頻連線方式出席2020年9月的聯合國大會。

2014年11月，美國前總統奧巴馬訪問中國期間，出人意料地與中國簽署了一份氣候變化協議。

奧巴馬在與習近平共同主持的新聞發佈會上說：「我們有特別的責任，在應對氣候變化的全球性工作中起領導作用」。這份協議之後成為2015年12月簽署的巴黎氣候協議的重要組成部分。

《法蘭克福匯報》駐上海記者亨德里克·安肯布朗德（Hendrik Ankenbrand）曾經這樣分析過中國維護巴黎氣候協議的原因：美國的退出正好符合中國追求世界大國地位的雄心，「中國希望向世界展示自己作為值得信賴的大國形象，同時也宣告美國獨霸世界時代的終結。……對於中國來說，除了環境保護，恐怕沒有第二個政治領域更適合自己取代美國的世界領導者地位」。

2020年9月舉行的聯合國大會上，中國最高領導人習近平用視頻聯線的方式發表講話，表示中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，並爭取2060年前實現碳中和。

批評者對這一承諾是否能夠最終實現表示懷疑，但BBC環境事務記者馬特·馬格拉斯（Matt McGrath）曾引述分析人士認為，習近平的這番表態，是想在美國不願解決氣候問題的時候佔領主導地位。

在聯合國大會上，美國總統特朗普講話對中國的新冠抗疫、環境污染、貿易問題提出尖銳批評。他說：「我退出片面的巴黎氣候協定後，去年美國碳排放的下降幅度超過了參加協議的任何國家。」

與特朗普強調美中對立、美國優先精神形成對比的是，中國領導人習近平在同一天的講話中，對巴黎氣候協議大加肯定，稱之」代表了全球綠色低碳轉型的大方向，是保護地球家園需要採取的最低限度行動，各國必須邁出決定性步伐。「