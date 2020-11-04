美國大選：BBC匯總各國媒體、政要和民眾的反應

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台北街頭的報紙頭版均是美國選情報道

美國大選一向是全球矚目的焦點大戲。誰做美國總統直接關乎這個全球最有影響力國家的政策走向。美國民眾四年一度的選擇，對敵對友的影響都舉足輕重。

2020不例外，懸念不斷、險象環生的大選夜更是讓世界各國媒體人和川粉、拜粉們心弦扣緊。

BBC國際觀察部的記者們特此匯總一些全球各地有關美國大選的反應摘要。

中國

在東亞，中美關係是人們經久關注的話題。

近年來，中美在經貿、科技、文化、意識形態到軍力等多方面展開角逐，雙邊關係降溫至1979年以來最低點。此次兩大總統競選人均已承諾美國選民，一旦勝選定會強力對付北京。

在這種大背景下，難怪北京官方媒體紛紛將此次美國大選形容成「分裂」，「混亂」和「緊張」。中國媒體還不時突出報道美國大選期間的「騷亂」、「潑污」和「金錢政治」。

新華社星期二（10月3日）的一篇報道稱，很多美國人擔心一旦大選結果出現爭議，可能「引發混亂甚至騷亂」。中國中央電視台（CCTV）也報道說，很多美國人擔心大選後可能「出現街頭暴力」。

在中國官方媒體緊密追蹤美國選情報道的同時，北京政府方面則迄今為止基本選擇在美國大選問題上三緘其口，保持低調。

台灣

據英國民調機構YouGov美國大選前公布的一項亞太區民眾如何看待美國大選的民調顯示，台灣是地區內唯一支持特朗普（川普）高於拜登的地方。民調顯示，42%的台灣受訪者希望川普勝選，而挺拜登的僅為30%。

從台灣媒體報道和統計數據來看，很多區域分析人也認可台灣此次是亞太地區「川粉」最多或最希望現任總統連任的地方。

俄國

在俄國，政府電視新聞頻道--俄羅斯24---連續、無間歇分析與報道美國大選。

一位主持人評論說："我們繼續關注這種瘋狂……"

觀察人士指出，美國情報部門相信俄國2016年曾嘗試干預美國大選，幫助特朗普獲勝。莫斯科方面堅決否認美方指控。

俄羅斯24頻道的主持人在報道美國大選時甚至吐槽說：「有些美國的同志們……可能聽到我們的報道就覺得我們宣佈特朗普贏了。」

截止到發稿時間，莫斯科官方還沒有對美國選情作出評價，但是已有親政府的政客公開嘲諷美國大選是「亂象」。

類似評論認為，即使最後某競選方透過法庭打官司勝選，仍然會被半數國民認為他「不合法」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拉美媒體認為，如果特朗普（川普）連任，拉丁裔美國人保守派票倉「頭功一件"

還有俄國政客上貼臉書，號召網友們「多備爆米花」等著看戲。

德國

德國國防部長克蘭普-卡蘭鮑爾接受媒體訪問時警告說，美國的選情進入「爆炸性」態勢；她批評了特朗普總統有關要上法庭挑戰選舉結果的說法，認為如果此舉當真，將引發美國空前憲政危機。

德國民調顯示，由於特朗普總統曾公開宣稱「透過魅力征服了默克爾總理」，因此在德國政界和民間都不大受歡迎。柏林官方人士也私下承認，與特朗普政府建立正常工作關係不容易。

法國

法國媒體普遍關注美國大選的戲劇性，但法國官方則對美國大選持有一種「無所謂」態度。

法國外長在接受媒體訪問時表示，「美國已經好多年沒有把歐洲國家認真當作盟友了，今晚還是明天出結果，究竟是拜登還是特朗普當選，對上述戰略現實不會有太大改變。」

英國

英國政界對此次美國大選表現出格外謹慎。英國外相拉布在被媒體問及如何看此次大選時說，還有大量「不確定性」，「選情遠比很多人的估計要更接近」。

一些英國媒體已經指出，此次兩大競選人的英國政策涇渭分明：特朗普總統支持英國脫歐，願意盡快與英國達成自貿協議；拜登則明確反對英國脫歐，甚至表示要優先與歐盟談判自貿協議。

奇人奇語

與主要國家領導人相對謹慎的表態形成鮮明對比，一些小國政要則講話少有拘束。

比如，在位處巴爾幹半島的斯洛文尼亞，總理嚴薩（Janez Jansa）已透過推特向特朗普總統祝賀「勝選連任成功」。他還指責「主流媒體」不肯承認事實。

伊朗官方電視台Press TV甚至報道美國面對「內戰威脅」，並表示外界觀察人士對美國局勢倍感恐慌。