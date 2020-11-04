美國大選花絮：幾個可能不為人知的「第一」和「第二」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「匿名者Q」：特朗普的一個陰謀論宗派

美國大選2020精彩非常，總統選舉懸念叢生的開票過程和競爭雙方媒體前的你來我往牢牢吸引了世界的目光。

然而，多數人可能沒有具體關注，與總統選舉同時舉行的眾參兩院選舉中也接連出現了一些美國歷史上的「第一次」：比如說美國歷史上第一位變性參議員，第一位「90後」眾議員，以及第一位公開表示相信某陰謀論的議員等等。

BBC特此盤點一下這次大選中一些可能不大為人所知的「第一次」。

第一位變性參議員

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 薩拉·麥克布萊德成為有史以來第一位當選聯邦參議員的變性人士

民主黨的麥克布萊德（Sarah McBride）擊敗共和黨對手贏得特拉華州聯邦參議員席位，即將成為美國歷史上首位變性人參議員。

麥克布萊德現年30歲，參選前擔任美國一個名叫「人權活動」的同雙變性戀維權組織的新聞秘書，並曾經在奧巴馬總統任期內做過白宮實習生。

據悉，除麥克布萊德之外，同時還有幾位變性或非二元性別人士新當選州議員。

第一位90後

圖像來源，RNC Handout via Reuters 圖像加註文字， 年僅25歲的麥迪遜·考索恩成為美國歷史上第一位1990年代出生的聯邦眾議員

共和黨在北卡州的考索恩（Madison Cawthorn）贏得聯邦眾議員選舉，將成為美國歷史上第一位出生於1990年之後的眾議員。

考索恩八月剛剛慶祝25歲生日，滿足了美國法律中能夠成為眾議員的最低年齡標凖。

不過，已經有媒體報道指出，這位90後在參選過程中因曾面對性侵犯指稱而具有爭議性。

第一位公開支持陰謀論的議員

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 瑪卓麗·格林成為美國歷史上第一位公開表示支持陰謀論的議員

贏得喬治亞州聯邦眾議員席位的格林（Marjorie Taylor Greene）被美國媒體稱為有史以來第一位公開表示支持陰謀論的議員。

格林所公開支持的是一個名叫「匿名者Q」（QAnon）的極右翼陰謀論。上述陰謀論在沒有提供任何可信證據的前提下，聲稱特朗普（川普）總統正與美國政、商和媒體精英層一些信奉惡魔撒旦的孌童癖展開秘密戰爭。

格林曾專門錄製視頻，公開力挺「匿名者Q」陰謀論。不過，在她參選之後，也多次試圖在媒體訪問期間淡化這一話題。

第二位宇航員

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬克·凱利成為美國歷史上第二位成為參議員的前宇航員

在諸位歷史第一之外，還有一位同樣難得的歷史第二。

前美國宇航局宇航員凱利（Mark Kelly），贏得聯邦參院選舉，成為繼約翰·格倫（John Glenn）之後第二個進入美國參議院的宇航員。