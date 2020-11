新冠疫情下的社區互助精神:一個單詞反映丹麥

丹麥的日托中心通過稅收得到了大量補貼,在兒童時期就培養受教育者的社會意識。《如何在丹麥生活》(How to Live in Denmark )和《如何在丹麥工作》( How to Work in Denmark)的作者凱·麥莉士(Kay Xander Mellish)說:「在丹麥,幾乎每個人都上過公立日托所。」甚至克里斯蒂安王子,那位曾經有可能成為國王克里斯蒂安十一世(King Christian XI)的王位繼承人,也上過公共托兒所。「丹麥保證6個月到6歲的孩子都能在日托所接受教育,重點是玩耍和社交,正規教育要到8、9歲才開始。」