新冠疫情：歐洲多國舉國封鎖，美國進入最致命階段

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美國大選進入計票關鍵時刻的同時，全球新冠疫情形勢仍然嚴峻。根據美國約翰·霍普金斯大學周四（11月5日）數據，全球新冠確診病例累計已經超過4800萬，死亡人數超過122萬。

歐洲各國推出了一系列針對新冠病毒的限制措施，許多措施曾實施過，但在疫情緩解後放鬆。美國白宮專家則警告，美國新冠疫情已進入「最致命」階段。

歐洲：大規模封鎖

上周五（10月30日），法國進入了新的全國封鎖狀態。人們離開家只能是去上班（如果不能在家工作）、購買必需品、尋求醫療幫助或每天鍛煉一小時。社交聚會被禁止。這些規定將至少持續到12月。

法國所有非必須的商店、餐館和酒吧都關閉了，但學校和托兒所仍然開放。

從11月2日起，德國在全國推行新的限制措施，包括關閉電影院、劇院、健身房、游泳池、桑拿房、餐廳和酒吧。社交活動限於兩個家庭，人數上限是10人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 柏林感染人數增加

德國的大型活動也將被取消，禁止以娛樂目的在酒店過夜，並建議避免非必要旅行。

但德國的學校和托兒所仍然開放，商店和發廊可以繼續營業，也允許舉行教堂禮拜和抗議活動。

德國的這些措施將維持到11月30日。

意大利在11月4日開始新的分層防疫措施。在整個意大利，所有博物館將關閉。學校會繼續開放，但年齡較大的學生將轉向遠程學習。公共交通的運力限制將從80%降低至50%。

除了這些全國性措施外，意大利全國將被分為紅色、橙色和綠色區域。紅色區域的感染率最高，將關閉所有酒吧、餐館和大多數商店，包括美髮店和美容院。工廠和藥房、超市等將繼續開放，就如3月大封鎖期間一樣。在橙色區域，餐館和酒吧將關閉，但美髮店和美容院可以繼續營業。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 意大利為控制疫情關閉博物館。

西班牙政府10月25日宣佈緊急狀態後，開始在全國實施宵禁。

除了加那利群島外，西班牙所有地區的民眾從晚上23點至早晨6點之間必須呆在家裏。民眾只有上班、買藥或照顧老人或兒童時才能出門。當地公開和私人聚會不得超過6人。

美國：進入疫情最致命階段

根據路透社統計，美國周三新增新冠病毒感染病例102591例，創下單日新高。

新冠疫情幾乎影響了美國人生活的方方面面，總統選舉投票中，郵寄選票的選民創下了記錄。

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路透社指，從近幾周新增病例來看，中西部地區的疫情最為嚴重。在過去7天，伊利諾伊州報告了48579宗病例，比其他州都多。得克薩斯報告了47932宗病例，加利福尼亞和佛羅里達各報告了約3萬宗新病例。

此前不久，白宮新型冠狀病毒工作組成員伯克斯博士（Deborah Birx）在一份白宮內部報告中警告，稱美國正進入新冠疫情「最致命階段」。

《華盛頓郵報》報道，伯克斯在11月2日的報告中稱：「我們正進入這場疫情最令人擔憂和最致命的階段，死亡率會上升。」

伯克斯這份內部報告在許多方面與總統特朗普的說法矛盾：特朗普舉行數次大型集會，許多參與者沒帶口罩。伯克斯明確反對。特朗普將病例上升歸咎於做了更多病毒測試，但伯克斯稱在許多病例上升的地區，測試數量「持平或下降」。

中國：暫停在英人員入境

中國新疆喀什早前爆發疫情，但目前從官方數據來看，疫情已逐步受控，不過仍檢測到無症狀感染者。

中國國家衛健委周四通報，周三中國錄得本土病例8宗，均在新疆。

新疆維吾爾自治區衛健委稱，截至11月4日24時，新疆（含兵團）現有確診病例72例，均為喀什地區病例；現有無症狀感染者339例，其中喀什地區324例。

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中國嚴控輸入疫情，宣佈暫停持有效中國簽證、居留許可的在英人員入境。

中國駐英國大使館周三發佈通知稱，因疫情原因，暫時停止在英國人員持目前有效中國簽證及工作類、私人事務類和團聚類居留許可入境中國。