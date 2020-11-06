美國大選2020：最終誰當總統是否可能由法庭決定

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普的一些支持者在密歇根州發起示威。

民主黨人喬·拜登（Joe Biden）已經有一條勝選途徑，但他的共和黨人對手、美國現任總統唐納德·特朗普（Donald Trump）對四個關鍵州的計票環節提出了異議。接下來會發生什麼呢？

特朗普競選團隊在沒有證據的情況下聲稱，這次選舉存在舞弊情況，希望停止賓夕法尼亞州、威斯康辛州、佐治亞州及密歇根州的計票。

我們向一些法學專家詢問，這種做法意味著什麼，以及如果這場選舉繼續下去，接下來會發生什麼。

我們不是本應已經知道結果了嗎？

是，也不是。通常情況下，如果數據顯示某一位候選人取得絶對領先優勢，美國主流媒體會宣佈其為勝者。這種情況通常會出現在投票日第二天早上的清晨。

這種結果不是官方的最終結果，它們是推算（projection）結果，最終的官方統計數據通常需要耗時數日清點後得出。

但今年大量的郵寄投票意味著，計票環節會花費更長時間，尤其是在一些不允許在投票日到來之前開票的搖擺州。

因此他們必須在投票日當天開始點票，而由於需要驗證的關係，清點郵寄投票比清點親自投票會花費更長時間。

美國智庫兩黨政策研究中心（Bipartisan Policy Research Center）主管馬修·韋爾（Matthew Weil）表示，如果選舉激烈到無法選出勝者，而沒有任何一名候選人承認敗選，則通常會繼續計票。

投票前已有訴訟

這本身已經是一場參與方非常喜歡訴諸法律的選舉。

在11月3日投票日之前，美國已有44個州出現330多起關於今年郵寄選票及早期投票的訴訟。

這些訴訟集中針對一系列問題，比如寄出及收回選票的最終期限，所需的證人簽名，以及用於郵寄選票的信封。

由共和黨人掌控的各州表示，必須針對郵寄選票施加限制措施，這樣才能打擊投票欺詐。

而民主黨人則表示，這些舉措其實意在使人們無法行使他們的公民權利。

被特朗普起訴的四個州各自情況

威斯康辛州

特朗普競選團隊表示，「根據看到的異常情況」，已經在3日要求在威斯康辛州重新計票。

由於通常只有在各縣官員結束對選票的審查後才會開始重新計票，目前我們尚不清楚這裏何時會開始重新計票。威斯康辛州計票環節的最終期限是11月17日。

哥倫比亞大學（Columbia University）法學院教授理查德·布裏弗特（Richard Briffault）稱，威斯康辛州在2016年大選時也發生過重新計票，那次「改變了大約一百張選票」結果。

「重新清點一張選票的目的，並不是要挑戰這張選票的合法性，」他解釋道。「它僅僅是確保計算結果凖確的一種方式。」

密歇根州

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 視頻：美國總統選舉中的選舉人團制度

2016年大選中，特朗普在密歇根州以最為微弱的優勢勝出，他當時僅僅多贏了10700票。今年11月4日，他的團隊宣佈，為叫停密歇根州計票而發起訴訟，當時當地選舉官員已經非正式清點了96%的選票。

11月5日，一名法官駁回了特朗普團隊的訴訟，表示該訴訟提出時間太晚，而且特朗普團隊沒能提供充分的理由。

賓西法尼亞州

這個州的主要挑戰在於，賓州計票時會將在蓋有投票日當天日期郵戳但最遲在三天後寄到的選票計算在內。共和黨人正在對此尋求上訴。

美國智庫兩黨政策研究中心（Bipartisan Policy Research Center）主管韋爾表示，他對這個問題最為關切，因為美國最高法院在選舉前已經在此問題上作出決定，而且是在大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）加入前作出的。

「他們當時的確表明，在一些意見分歧上他們有興趣繼續探討。所以我認為確實有可能會出現那些在投票日截止前投出的（郵寄）選票中，那些周五之前沒有收到的選票可能會被作廢的情況。我認為這種結果將是錯誤的，但這是一個法律上可能出現的結果。」

但韋爾補充道，如果這個因素會對結果起重要作用，這次選舉必須「非常非常接近」才有可能。他指出，賓州官員在選舉日前已經發出信息，呼籲選民將缺席選票投在投票站，而非郵寄投出。「所以我的推測是，如果真出現這種情況，被作廢的選票並不會有很多。」

布裏弗特教授還指出，晚些時候收回的選票已經被單獨清點，他還表示，如果拜登可以在不計算這部分選票的情況下領先，他並不認為會給發起法律挑戰留下空間。

但特朗普競選團隊已經在仍有百萬張選票沒被清點的情況下宣佈在密歇根州勝出。美國各大電視網絡預計，拜登將在密歇根州獲勝。

佐治亞州

佐治亞州的共和黨人及特朗普團隊已經在佐治亞州查塔姆縣（Chatham County）發起訴訟，要求停止點票，稱缺席投票環節有問題。

佐治亞州共和黨主席大衛·沙弗（David Shafer）在推特上表示，共和黨觀察員見到一名女性「將超過50張選票混入一疊未被清點的缺席選票中」。

11月5日，一名法官駁回了特朗普團隊提起的訴訟，稱"沒有證據"顯示存在不合適的混票行為。

會有訴訟走到最高法院嗎？

周三早些時候，特朗普還在沒有證據的情況下聲稱存在投票欺詐，他說：「我們要走上美國最高法院，我們希望停止所有投票。」

當時投票已經結束。儘管在賓州等一些地方存在有延遲選票的問題，但投票都在在大選當日關閉。

美國智庫兩黨政策研究中心（Bipartisan Policy Research Center）主管韋爾表示：「最高法院沒有任何特殊權力停止合法的計票程序。」

哥倫比亞大學（Columbia University）法學院教授布裏弗特還表示，雖然雙方競選團隊可能在幾個重要州的激烈競爭上出現糾紛，但如果要走到最高法院，「他們仍須有（一個案子）上升到憲法關切的問題」。

「在把選舉糾紛帶到最高法院的問題上沒有標凖程序。這非常不同尋常，必須要牽涉一個非常重要的問題。」

如果有人對選舉結果提出異議，需要有法律團隊就結果在州法院提出挑戰。如果州法官判決認同異議，下令重新計票，在這之後可以將訴訟交給最高法院大法官的手中作出裁決。

在一些地方，如果雙方差距足夠小，會自動重新計票。在2000年喬治·W·布什（George W Bush）與艾爾·戈爾（Al Gore）的競爭中，在佛羅里達州便發生了這種情況（具體情況請見下文）。

這個過程會持續多久？

由於這是一場總統選舉，在這個問題上有一些關鍵的聯邦層面及憲法規定的截止日期，可以讓我們有一個時間表：

在11月3日後，各州有大約五周時間弄清楚哪位候選人贏得了他們本地的選舉。這被稱作"安全港"期限，今年的這一日期為12月8日。

如果各州在這一日期前沒有辦法決定他們的選舉人票結果（再次提醒，美國大選並非由普選投票決定，而是由選舉人團投票結果決定），則國會可以裁決，他們的選舉人選票不會被計入最後計票結果。

在12月14日，各選舉人會在他們各自州內碰頭投票。

如果我們在1月6日後仍然沒有得出贏得多數票的人選，則國會將會通過一場權變選舉（contingent election）決定大選結果。

總統將由眾議院選出，副總統將由參議院選出。沒錯，這意味著我們可能會看到總統與副總統分別來自不同黨派，但也先不要現在就開始凖備拜登-彭斯的標語。

眾議院中，各州代表團各擁有一張選票，得到26張選票的人便是新的美國總統。

但是韋爾指出，「要想走到參眾兩院決定總統人選的那步，需要有許多情況發生偏差才行」。換句話說，選舉本身需要到達極其接近的程度。

為什麼有的州可能不會宣佈勝者？

如果有的州自己無法就誰獲得他們的選舉人票達成共識，又該怎麼辦呢？你可以想象，如果有一方聲稱最終計票結果不準確或被操控的話，這種情況是有可能出現的。

在四個關鍵搖擺州，北卡羅來納州、賓西法尼亞州、密歇根州及威斯康辛州，當地均是分裂政府，民主黨人擔任州長，但共和黨掌握州議會多數席位。

如果選舉存在爭議，議員們理論上可以與他們的州長分離開來，將他們自己的合法選舉人投票結果遞交給國會。（這一幕在1876年上演過，但更多細節見下文。）

國會在這之後需要決定誰的選票算數，究竟是州長遞交的選票，還是議會遞交的選票。

如果參眾兩院意見一致，則無問題。如果參眾兩院意見不同，情況就未知了，不過一些專家稱，聯邦法律會偏向州長的選擇。

最終的最終期限

無論如何，在1月20日，美國憲法規定，都必須要開始一個新的總統任期。

「截止到中午，我們必須要有人宣誓成為總統。如果沒有任何結果，那我們就要啟動我們的繼承計劃，」韋爾稱。

韋爾表示，還有可能出現另一種情況，即眾議院就總統人選陷入僵局，但參議院可以確認副總統人選。

如果眾議院到就職日仍然無法解決這一問題，則參議院選出的副總統將會成為總統。

如果沒有副總統，下一順位擔任總統的人選則是眾議院議長（目前為民主黨人南希·佩洛西）。

我們之前見過這種混亂局面嗎？

截至目前，2000年總統選舉是唯一一次由最高法院決定結果的大選，當時布什擊敗了民主黨人對手戈爾。

當時二人競爭十分激烈。在選舉日當天，戈爾贏得了普選投票，但選舉人團投票結果更加膠著。最終結果落在了佛羅里達州25張選舉人選票的歸屬上。

由於計票結果過於接近，自動觸發了重新計票。戈爾團隊要求佛州四縣用人工方式重新計票，布什團隊對此提出上訴。幾周後，美國最高法院以5-4的結果，作出贊同布什一方的裁決。

與此同時，還有另外兩次選舉也產生了不同尋常的結果：

最後關頭的決定，1876年

1876年，議員們遇到了另一場棘手的選舉，當時的角逐雙方為民主黨人蒂爾登（Samuel Tilden）及共和黨人海斯（Rutherford Hayes）。在選舉人團投票環節，蒂爾登以一票之差未能取勝，四個州在這一環節存在爭議，如果海斯贏得這四個州，海斯便會贏得他們的所有選票。

議員們指派由一個兩黨委員會決定最後贏家。因此便出現了1877妥協案（Compromise of 1877）：在與南方的民主黨人協商後，在選舉人團投票中以一票獲勝的海斯勝選成為總統。這次選舉結果確定時，距離總統就職日僅僅只剩兩天時間。

選舉人團得票數最多仍然不夠，1824年

1824年選舉中，贏得了普選投票和得到選舉人團投票最多票數的人，仍然也沒能成為總統。

當時安德魯·傑克遜（Andrew Jackson）以微弱優勢擊敗了約翰·昆西·亞當斯（John Quincy Adams），似乎可以憑此成為第六任美國總統，但由於二人均為能獲得選舉人團多數票，根據憲法，決定權交給了眾議院手上。

當時的眾議院議長亨利·克雷（Henry Clay）不支持傑克遜。在我們後來所稱的"腐敗交易"（corrupt bargain）之下，克雷與眾議院議員們及亞當斯協商決定，亞當斯贏得總統選舉，而克雷自己則擔任國務卿一職。