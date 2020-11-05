美國大選：特朗普還有可能贏嗎？

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特朗普和拜登都聲稱自己在美國總統大選中領先，不過最終結果懸而未決，雙方都凖備採取法律行動。

特朗普的競選團隊正在威斯康辛、佐治亞、賓夕法尼亞和密歇根等關鍵州挑戰選票計數。特朗普團隊已在這四個州提出訴訟，要求威斯康辛重新計票，還要求叫停密歇根和佐治亞的計票工作，

BBC預測拜登將贏得密歇根州。美國媒體預測他將拿下威斯康辛州。目前在賓夕法尼亞州還沒有結果。如果拜登能贏得這三個"鐵鏽地帶"，他將獲得勝利。

民主黨候選人拜登沒有宣佈自己已經獲勝，但表示，他相信自己即將擊敗共和黨對手特朗普。

根據美國選舉項目(US election Project)的數據，本次選舉的總投票率預計將達到66.9%，是120年來最高。拜登已經擁有7050萬選民的支持，是有史以來贏得最多人數支持的總統候選人。特朗普獲得了6720萬張選票，比2016年多400萬張。

此時眾議院和參議院的多數席位已經塵埃落定，大部分席位沒有變化。目前總數100席的參議院中，民主黨47席，共和黨48席。總數435席的眾議院中，民主黨199席，共和黨188席。

候選人和他們的團隊目前怎麼說

周三下午，拜登在特拉華州的威爾明頓（Wilmington）對記者表示：「點票結束後，相信我們是贏家。」「我將以美國總統的身份執政。總統職位本身不是一個黨派機構。」他說。

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他和競選伙伴卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris）建立了有關權力交接的網站，該網站稱，他們的團隊「將繼續全速凖備，以便拜登-哈里斯政府能夠在上任首日就開始工作。」

拜登還表示，他對賓夕法尼亞州感覺「非常好」，不過特朗普總統的競選團隊表示，在清點「所有合法選票」後，他們將在該州「宣告勝利」。

特朗普競選團隊的高級助理傑森·米勒(Jason Miller)一度表示：「到本周末，整個國家都將清楚地看到，特朗普總統和彭斯副總統將再連任四年。」

特朗普還有可能贏嗎?

拜登已拿到243張選舉人票，這使他目前處於優勢。特朗普拿到214張選舉人票。

在美國大選中，選民決定州級別的競選。美國每個州都有一定數量的選舉人票，基本取決於該州的人口數量，全國一共有538張選舉人票。

在擁有16張選舉人票的搖擺州密歇根倒向民主黨之後，如果特朗普再輸掉重要的搖擺州威斯康辛(10張選舉人票)，那他必須贏得佐治亞州(16票)、北卡羅來納州(15票)、賓夕法尼亞州(20票)，以及拜登一直領先的亞利桑那州(11票)或內華達州(6票)中的一個，才能獲勝。

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佐治亞州的官員表示，計票工作將持續整晚，直到結束。截至當地時間午夜(格林尼治標凖時間05:00)，他們稱仍有約9萬張選票待計票。當時特朗普總統以31000票的優勢領先。

在亞利桑那州，拜登以約8萬張選票領先，預計周四將有進一步結果出爐。哥倫比亞廣播公司（CBS）將這歸結為民主黨「可能」取得勝利。特朗普的支持者聚集在馬里科帕縣(Maricopa，包括該州的最大城市鳳凰城Phoneix)的一個計票中心外，那裏的官員稱將「繼續工作」。