電影《女巫》風波： 手腳缺陷污名化引發批評
英國童書作家羅爾德·達爾（Roald Dahl）小說改編的電影《女巫》（The Witches），因為將手腳不健全的人描繪成邪惡的巫婆而遭到批評。
1983年出版的原著小說中，巫婆的手上沒有手指，而是長著 「細長而彎曲的爪子」，腳的前端「呈方形邊緣沒有腳趾」，頭上不長頭髮而是禿頂。
故事中的巫婆痛恨孩童，密謀要把所有人類的孩子變成老鼠，為了不被人發現，外出時總是戴著手套，腳上穿著尖頭鞋，頭戴假髮，而這樣的裝扮總讓巫婆感到十分痛苦。
電影中，由美國女星安·海瑟薇（Anne Hathaway）飾演的高階女巫（Grand High Witch）手上長著三隻細長如爪的手指。
電影的預告片中也告訴孩子如何「識破巫婆」，只要看到手上長著爪子，沒有腳趾的人就要小心。
污名化
這部電影是根據童書《女巫》改編而成的第二部電影，上一部《女巫》電影在1990年發行。
最新的《女巫》電影原定今年在電影院上映，但受到新冠病毒疫情影響，改在流媒體平台上發行，但隨即引發批評，社交媒體上出現#NotAWitch的熱門標籤。
有先天性手部畸形的英國喜劇演員布魯克（Alex Brooker）表示，電影中對於手腳缺陷的形象化描述，讓殘障者感到不舒服，將肢體缺陷描述為邪惡巫婆更進一步加深了對殘障者的污名化。
他說，「這是什麼意思？這是在說缺了手指或腳趾的人很邪惡很可怕嗎？有很多手腳不健全的人，包括兒童和成年人，不需要給他們污名化。」
「非常失望」
電視主持人和演員曼德維爾（Grace Mandeville）表示，她對電影描繪的巫婆形象感到非常失望。
「看了這部電影的孩子們，可能有些會因為這部電影而認為那些手腳不健全的人很可怕。」
她說，這部電影給巫婆一個手腳畸形的形象，只是為了嚇人而完全沒有必要，這嚴重影響了人們，尤其是孩子們對殘障者的觀感。
英國殘奧游泳選手卡什摩爾（Claire Cashmore）也對電影給殘障者的負面形象提出警告。
她在Instagram上發文批評，指責電影製片商華納兄弟（Warner Bros）應該在製作電影之前，採納更多的意見。
「我們希望身心障礙者能得到正常的對待，在各種媒體上呈現正面形象，而不是被描繪成邪惡的巫婆。」
「深表遺憾」
電影製片商華納華納兄弟表示，對於該部電影「讓殘障人士感到不悅，深表遺憾。」
華納兄弟在聲明中說，「完全沒有意圖要讓觀眾認為，電影通過杜撰的非人類角色來代表任何人或群體。」
華納兄弟還說，在製作過程中，電影的藝術指導和設計人員已經設法重新詮釋書中對手腳缺陷的描述。