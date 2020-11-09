電影《女巫》風波： 手腳缺陷污名化引發批評

圖像來源，WARNER BROS 圖像加註文字， 安·海瑟薇在片中扮演令人害怕的高階女巫（Credit: WARNER BROS）

英國童書作家羅爾德·達爾（Roald Dahl）小說改編的電影《女巫》（The Witches），因為將手腳不健全的人描繪成邪惡的巫婆而遭到批評。

1983年出版的原著小說中，巫婆的手上沒有手指，而是長著 「細長而彎曲的爪子」，腳的前端「呈方形邊緣沒有腳趾」，頭上不長頭髮而是禿頂。

故事中的巫婆痛恨孩童，密謀要把所有人類的孩子變成老鼠，為了不被人發現，外出時總是戴著手套，腳上穿著尖頭鞋，頭戴假髮，而這樣的裝扮總讓巫婆感到十分痛苦。

電影中，由美國女星安·海瑟薇（Anne Hathaway）飾演的高階女巫（Grand High Witch）手上長著三隻細長如爪的手指。

電影的預告片中也告訴孩子如何「識破巫婆」，只要看到手上長著爪子，沒有腳趾的人就要小心。

污名化

這部電影是根據童書《女巫》改編而成的第二部電影，上一部《女巫》電影在1990年發行。

最新的《女巫》電影原定今年在電影院上映，但受到新冠病毒疫情影響，改在流媒體平台上發行，但隨即引發批評，社交媒體上出現#NotAWitch的熱門標籤。

有先天性手部畸形的英國喜劇演員布魯克（Alex Brooker）表示，電影中對於手腳缺陷的形象化描述，讓殘障者感到不舒服，將肢體缺陷描述為邪惡巫婆更進一步加深了對殘障者的污名化。

他說，「這是什麼意思？這是在說缺了手指或腳趾的人很邪惡很可怕嗎？有很多手腳不健全的人，包括兒童和成年人，不需要給他們污名化。」

「非常失望」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 曼德維爾說，這部電影可能會讓兒童害怕肢體殘障的人

電視主持人和演員曼德維爾（Grace Mandeville）表示，她對電影描繪的巫婆形象感到非常失望。

「看了這部電影的孩子們，可能有些會因為這部電影而認為那些手腳不健全的人很可怕。」

她說，這部電影給巫婆一個手腳畸形的形象，只是為了嚇人而完全沒有必要，這嚴重影響了人們，尤其是孩子們對殘障者的觀感。

英國殘奧游泳選手卡什摩爾（Claire Cashmore）也對電影給殘障者的負面形象提出警告。

她在Instagram上發文批評，指責電影製片商華納兄弟（Warner Bros）應該在製作電影之前，採納更多的意見。

「我們希望身心障礙者能得到正常的對待，在各種媒體上呈現正面形象，而不是被描繪成邪惡的巫婆。」

「深表遺憾」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 卡什摩爾2007年獲得大英帝國勳章

電影製片商華納華納兄弟表示，對於該部電影「讓殘障人士感到不悅，深表遺憾。」

華納兄弟在聲明中說，「完全沒有意圖要讓觀眾認為，電影通過杜撰的非人類角色來代表任何人或群體。」