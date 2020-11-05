中印對峙：印度「圍魏救趙」新戰略--南海施壓與同中國陸地領土糾紛

圖像來源，India Navy 圖像加註文字， 印度同美國等四個國家的戰艦和軍機在孟加拉灣開始了年度軍事演習， 這次演習被看作是對中國發出的強硬信號

11月4日，印度同美國等四個國家的戰艦和軍機在孟加拉灣開始了年度軍事演習，此前還有報道說，印度向南海部署軍艦參加遏制中國的集體努力。分析認為，印度的「示強行動」似乎體現了新戰略思維。

被稱為印-太地區最強大的四個民主國家，日本，澳大利亞，印度和美國在孟加拉灣舉行馬拉巴爾聯合軍演。這次演習被許多報道和評論看作是對中國發出的強硬信號。

在中印邊界對峙緊張之際，又傳出印度派軍艦去南海水域的消息。英國媒體報道說，印度軍艦進入南海，表明印度打算進一步擴大同美國的聯盟關係。

10月，印度邀請澳大利亞參加印度洋的馬拉巴爾年度軍演，進一步加強了這個聯盟的存在感。馬拉巴爾演習始於1992年，由印度和美國發起。2015年日本作為伙伴國加入。

今年澳大利亞在間隔了13年後再度加入了馬拉巴爾演習。澳大利亞宣佈參加後，該國國防部長琳達•雷諾茲（Linda Reynolds）稱這次演習具有里程碑意義。

美國戰略與國際問題研究中心的亞洲海事透明倡議（AMTI）分析員潘達（Jagannath Panda）7月發表文章說，四國正在形成印太海上安全聯盟，對付中國改變現狀的挑戰。

在南海遏制中國

圖像來源，Pravin Sawhney 圖像加註文字， 印度軍事雜誌《力量》的主編普拉文•索爾尼警告: 解放軍能在2023年就做好應對印度軍隊的凖備，那時候爆發的中印戰爭就不是消耗戰了，而是佔領戰爭

雖然官方沒有發佈關於印度軍艦在南海部署的正式的聲明，但此舉被認為印度有意對北京採取更強硬立場。

印度退役軍人、軍事雜誌《力量》的主編普拉文•索爾尼（Pravin Sawhney）對BBC中文記者說，印度軍艦隻是做通訊方面的演練，他們在南海並不具備能力。

索爾尼說，最近美國國務卿蓬佩奧和國防部長埃斯帕訪問印度，美國和印度簽署了重要的防務條約後，兩國已經成了事實上的軍事盟友。

根據這個名為共享地理空間數據的防務協議(BECA)，印度將獲得關於印度領土地形，航海和和航天等衛星數據資料。印度媒體報道說，這些數據資料對於提高導彈精度和使用無人機都十分重要。

新戰略：圍魏救趙

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度智庫塔克夏希拉研究所的負責人裴伊說，"喜瑪拉雅的安全取決於馬六甲海峽東面"

蓬佩奧和埃斯帕在印度訪問期間拜會了印度總理莫迪，還同印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）進行了會談。

印度國家安全顧問多瓦爾最近在《印度時報》的報道中說，「我們在自己的領土上作戰，也要在敵人的領土上作戰。」印度許多評論認為，他表達的新戰略思維反映了印度政府的新意圖，即用先發制人的手段遏制威脅。

多瓦爾在談到喜瑪拉雅山邊界的實際控制線時說，印度不主動攻擊，但是新的戰略思維可以積極地遏制威脅，「我們不必在對方願意的地方作戰，印度可以把戰爭帶到威脅的發源地」。有人把他的主張稱作「多瓦爾主義」。

印度智庫塔克夏希拉研究所的負責人裴伊(Nitin Pai)在談到印度加入南海遏制中國的行動時，也表達了類似的看法。他認為印度政府現在放寬了視野，不僅只聚焦於領土爭端的實際控制線。

裴伊對《金融時報》記者說，「（印度對中國的）信號的意思是：不要在我們的後院找麻煩，否則我們也會對你們做同樣的事情。」他還說，「喜瑪拉雅的安全取決於馬六甲海峽東面。」

這位印度智庫分析員說，「如果你不能在一個區域解決問題，就必須把區域擴大。」

普拉文•索爾尼對此並不以為然。他說，這個所謂的「多瓦爾主義」就是在還沒有獲得能力之前就宣佈自己的意圖。他也反對把邊界問題同南海相聯繫的看法，說邊界爭端解決和南海不相干。

改變對印度策略？

上海國際問題研究院中國與南亞研究中心秘書長劉宗義在觀察者網撰文說，印美已經簽訂了多個軍事條約，形成了事實上的軍事同盟。他認為印度已經打破了印中兩國不讓領土糾紛波及經濟合作的默契，中國有必要轉變對印度的戰略。

10月23日中國最高領導人習近平在「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70週年大會」上講話作了強硬表態。習近平警告「任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，都是根本行不通的！……最終必然是死路一條！」

習近平的強硬表態受到受到媒體廣泛關注，印度媒體甚至認為這是中國領導人對美國、台灣和印度發出的充滿火藥味的警告。不過印度的軍事評論員普拉文•索爾尼認為，中國領導人主要是針對美國發出警告。