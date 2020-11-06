美國大選2020：為什麼各網站計票結果不同

為什麼不同新聞網站的計票結果不同？

如果你在不同新聞網站上看到不同的數據結果，你可能會有不少疑惑。

BBC預計喬·拜登（Joe Biden）將贏下有10張選舉人票的威斯康辛州，這與我們的合作伙伴CBS電視台保持一致。

在該州，目前99%的選票已經開出，拜登目前以僅2萬多票的優勢領先特朗普。

BBC預計喬·拜登會贏得威斯康辛州的結果反映的是目前的狀況。如果像特朗普團隊要求的那樣，威斯康辛州重新計票，我們將對其進行報道，如果有需要，我們會相應對預計結果作出調整。

在2020美國大選的預計方面，BBC使用的數據由路透社提供，來自民調公司愛迪生研究（Edison Research）。該公司會在實地進行出口調查統計，並在全國選舉報導團（National Election Pool）中與美國各大電視台合作。

愛迪生研究尚未就威斯康辛州贏家作出預計，因為拜登與特朗普的差距小於1個百分點，這意味著其中一位候選人可以要求重新計票。

你可能已經注意到，一些新聞網站還預計，拜登會贏下亞利桑那州，這會給他的選舉人團得票數再加11票。BBC與CBS就此繼續保持一致，認為亞利桑那州結果太為接近，無法做出預測。