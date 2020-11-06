法國嚴打極端伊斯蘭組織 與土耳其爭議升級

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 法國當局對該國極端伊斯蘭組織進行打擊，與土耳其就宗教和世俗主義爭議繼續升級。

法國當局對該國極端伊斯蘭組織進行打擊，與土耳其就宗教和世俗主義爭議繼續升級。

法國當局宣佈查禁土耳其的極右組織「灰狼」。法國當局採取的行動不僅是有法國國內發生數起恐怖襲擊的因素，還受到法國與土耳其在亞歐地區的衝突直接影響。

法國土耳其在亞歐地區衝突近期最突出的一個例子是雙方對阿塞拜疆與亞美尼亞之間戰鬥的不同態度和立場。

土耳其在衝突中完全支持阿塞拜疆攻擊亞美尼亞。而法國有數十萬亞美尼亞移民，與亞美尼亞保持著歷史和宗教的良好關係。

法國與土耳其在阿塞拜疆與亞美尼亞問題上的爭議折射在影響法國國內社會和諧穩定的事件上。

封禁極右灰狼組織

灰狼是一個土耳其建立的國際性組織的名稱，它產生於上世紀60年代，被視為忠於土耳其總統埃爾多安。

11月初，灰狼組織將法國里昂附近的亞美尼亞種族滅絶紀念碑塗鴉，紀念碑上被噴上黃色的塗鴉，其中包括埃爾多安的首字母縮寫。

上述事件發生後，法國內閣做出了對灰狼的禁令。法國內政部長達馬寧說，該禁令意味著，在法國國內該組織舉辦的任何活動或會議都可能導致罰款或監禁。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， The memorial to the Armenian genocide was vandalised last weekend

法國恐襲事件

10月下旬，法國一名中學歷史教師帕蒂被疑似伊斯蘭極端分子當街砍殺斬首，舉世震驚。

法國社會各界憤怒譴責極端分子野蠻行徑。血案發生後，巴黎、里昂等主要城市數萬民眾上街示威，呼籲言論自由，哀悼遇害者。

法國總統馬克龍稱血案是伊斯蘭恐怖主義襲擊，強調當局對此絶不姑息。警方展開嚴打，發動了大規模突襲、搜捕、拘押和調查行動。

個別涉嫌極端伊斯蘭宗教思想宣傳的清真寺被法國當局查封。

但隨後，法國尼斯又發生了尼斯教堂襲擊案。同樣被當局確認為伊斯蘭恐怖襲擊。

自從2015年法國諷刺雜誌《查理周刊》（Charlie Hebdo）發表了穆斯林先知穆罕默德漫畫並因此引發槍擊血案後，法國社會圍繞言論自由、世俗主義和宗教紛爭產生的觀念分歧長期未決。

對穆斯林先知穆罕默德的描述可能會對穆斯林造成嚴重冒犯，因為伊斯蘭教傳統明確禁止描繪穆罕默德和真主（上帝）的形象。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國政府查封了幾個涉嫌極端伊斯蘭教宣傳的清真寺。

土耳其反法呼籲

在法國國內有關世俗主義和極端宗教爭議之際， 2020年以來正在國際和地區問題上與法國不斷發生摩擦的土耳其加入進來。

土耳其的總統埃爾多安就馬克龍要「捍衛法國世俗主義價值觀」、特別是馬克龍所謂「目前伊斯蘭世界面臨危機」的講話，在土耳其電視上對馬克龍發表嚴厲抨擊。

埃爾多安直接公開表示馬克龍有精神病。法國則做出強硬回擊，召回法國駐土耳其大使。土法兩國外交關係直接降級。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國穆斯林也抗議敵視穆斯林和伊斯蘭的任何思潮行動。

土耳其還誓言要對法國《查理周刊》封面上出現的埃爾多安的漫畫採取法律和外交行動。