美國當選總統：誰是喬·拜登？

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美國大選2020，經過跌宕起伏的數日點票，11月7日數字顯示，民主黨候選人喬·拜登勝出。

拜登是美國政壇的資深政客，但是，人們對他又了解多少呢？

他的從政生涯有哪些高光亮點？白宮之路遭遇哪些坎坷？個人生活中又有過怎樣的喜怒哀樂？

拜登簡歷

小約瑟夫·羅賓內特·拜登（Joseph Robinette Biden Jr）1942年11月20日出生於美國賓夕法尼亞州斯克蘭頓，是一個愛爾蘭裔天主教家庭當中的長子；他另有一個妹妹和兩個弟弟。

1972年，拜登29歲時當選美國參議員，幾周後，剛過30歲的他正式上任——成為美國歷史上最年輕參議員。

然而，就在上任前夕，他遭遇不幸：妻子內利婭（Neilia）和幼女娜奧米（Naomi）在一場車禍中喪生。

拜登1988年第一次參選美國總統，由於他隨後承認剽竊了時任英國工黨領袖金諾克（Neil Kinnock）的演講稿引發醜聞，不久後退出競選。

此後，他花了一些時間在參議院一步步向上攀升，最終成為司法與外交關係委員會主席。

2008年，他再次參選總統，但未能積攢到所需政治人脈，再次退出競選，並轉而加入奧巴馬的班底。

2020年拜登作為民主黨總統候選人對陣特朗普。

「信馬由繮」

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 拜登投身政壇的時候，今天選民中有許多還沒有出生

競選，對拜登來說，已經有如家常便飯。

他政壇生涯始於美國參議院，那還是1973年，也就是47年前！他第一次參加總統競選是1987年，33年前！這意味著，拜登闖蕩政壇的時候，今天的選民中有許多還沒有降臨人世。

拜登擅長拉攏選民，但同時他又被視作「定時炸彈」--因出言不慎惹禍、引火。

第一次參加總統競選，拜登就是因為公開講話時信馬由繮，白宮之路還沒起步就宣告結束。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1987年拜登首次參加總統大選

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登是位優秀的演說家，擅長「煽情」，但是有時也會失言

在當時的一次公眾集會上，拜登說，他的先人曾經在賓州東北煤礦工作，他們沒有得到應得的人生機會，令他非常憤怒。

但是，拜登的先人中沒有礦工，他那句話（還有其他幾句）是「借用」英國政客、前任工黨領袖金諾克（Neil Kinnock），金諾克的家人確實是礦工。

後來，拜登的此類失言常被人戲稱為「喬炸彈」。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2009到2017年間，拜登是奧巴馬的副總統

2012年，拜登在一次公開講話中描繪自己的政治經歷時曾說，「我可以告訴你的是，我認識八位總統，和其中三位很親密。」這裏他使用的英文「親密」（intimately）一詞有暗示性關係、而不僅僅是戰友或者哥們的意思。

2009年擔任奧巴馬的副總統期間，談起經濟，拜登這樣說，「我們可能搞錯的概率大概是30%」。此言掀起一場軒然大波。

往前歷數，在宣佈競爭民主黨候選人前，拜登接受《紐約觀察家報》（New York Observer）記者訪問，他說對手奧巴馬（Barack Obama）是他認識的「第一個口齒伶俐、聰明、乾淨而且外形好看的主流非裔美國人」。

拜登被迫第一時間為自己辯解，他無意貶損過去的那些黑人總統參選人，也沒有輕視奧巴馬的意思。

這被看作是拜登易犯低級錯誤的又一個例證──脫口而出的那些令他尷尬或者辭不達意的言論，這一點在他的整個政治生涯當中經常帶來傷害。

競選老將

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 和某些政客不同，拜登和選民見面時總是非常親切、自然

但是，拜登的「大嘴」也有一點好處，現在的世界舞台上，出言謹慎、僵硬呆板，每說一句話都要反覆斟酌的政客太多了，拜登給人留下的感覺是：真實。

他解釋說，小時候口吃，後來不願照著字幕念稿子，所以每次講話都是發自內心深處的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登在競選集會上很「煽情」

競選路上的藍領工人集會，拜登自然、隨意的演說很「煽情」；隨後，他還會融入人群，握手、自拍、擊掌，儼如一位銀髮歌星。

但是，「親密無間」也給他帶來了麻煩。

去年，八位女性指控拜登「不適度」撫摸、擁抱、親吻，美國電視台也播出了他在公開場合和女性近距離互動的場景--有時候，拜登看上去好像在聞對方的頭髮。

拜登承諾，今後與選民互動一定會「更加當心」。

家庭悲劇

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登的第一任妻子和孩子，1970年代

1972年，拜登成功當選參議員，但不幸的事情發生了。妻子和剛出生不久的女兒在車禍中喪生，兒子博和亨特嚴重受傷。

他在兒子博的病牀邊宣誓就職，第一次出任民主黨參議員的照片廣為人知。

2015年，博死於腦癌，年僅46歲。

白髮人送黑髮人，拜登一生中失去這麼多最親的親人，也在許多美國人中引起共鳴，因為它證明，不管你多有權、有錢，也要面臨同樣的人生挑戰和悲劇。

不過，拜登的兒子亨特的故事又是另外一碼事。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 拜登的兒子博曾在美軍服役

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 亨特給父親的政治生涯惹來麻煩

亨特的個人生活和職業生涯都給父親惹來過麻煩。

亨特的第一任妻子在離婚狀上指控他吸毒、酗酒、去脫衣舞夜總會；他向《紐約客》雜誌承認，有一次中國一位能源大亨送給他鑽石，這位大亨後來受到北京的腐敗調查。

亨特個人生活的諸多花絮以及職場上賺得大把大把鈔票也影響了父親拜登的形象。

美國人或許會同情癮君子，但亨特同時看似職場財源滾滾，凸顯政治精英層的生活和平民百姓天壤之別。

亨特的「高薪」工作之一是在烏克蘭。這件事導致後來特朗普被指打電話給烏克蘭總統、試圖脅迫對方調查拜登家人的腐敗。那通電話導致特朗普被彈劾。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普彈劾案被參議院拒絶

外交政策

在海外陷入醜聞對拜登是個壞消息，因為他的強項之一是外交經驗豐富。

拜登曾經擔任參議員外交事務委員會主席，還曾誇口，過去45年「見過世界上所有重要的領導人」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登在國際舞台上也很有經驗

和其他領域一樣，普遍認為拜登外交上也比較溫和。1991年他曾反對海灣戰爭，2003年支持入侵伊拉克，但後來批評美國政府的介入。

雖然拜登很有經驗，但是現在也很難預測他今後的外交政策。

而且，幾十年的從政生涯中，拜登幾乎在所有的重大事件上發過言、表過態。其中一些放在今天的政治氣候下，或許會顯得不合適。這是否又會成為「敵方」的武器呢？

不管怎樣，白宮一段，很可能成為拜登政治生涯的最後一程。