美國大選：結果究竟何時出籠等六大問題

圖像來源，Reuters

美國大選投票結束已數日，人們頭腦中問題很多，都期待能早日知道最終結果。

BBC中文匯總了一些最常見問題與答案。

誰將成為下任總統？

尚且不知。因為迄今仍有不少選票在點算中，還不足夠特朗普（川普）或拜登任何一方宣佈勝利。

不過，通過現有得票，我們可以知道哪一方領先，或更接近獲勝。

本次大選由於新冠疫情關係有大量選民選擇通過郵寄方式投票，而不同的州在如何計算郵寄選票方面又有不同的規則，這也是這次點票過程相對以往較長的原因。

拜登是否贏得多數票？

是的。迄今為止，拜登在全美國的總得票數遙遙領先。

不過，美國總統選舉並不直接計算總票數，而是計算每個州的選舉人票。在多數州，如果一位候選人贏得了多數選票，便可獲得這個州的全部選舉人票。

由於共有538選舉人票，因此誰率先得到270，便贏得總統大選。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國一些州的郵寄選票仍然在點算中

現在還在等什麼？

拜登暫時獲得253張選舉人票，特朗普214。雙方達到270有不同路徑。

拜登現在只要拿下賓夕法尼亞，就得到了足夠的選舉人票。或者，他如果能拿下佐治亞（喬治亞）以及內華達、亞利桑那和北卡羅來納三者中的任何一個州，也可達標。

特朗普除了必須拿下賓夕法尼亞之外，還必須在上述四個州中至少贏得三個方可。

能否簡要總結本屆大選？

特朗普得票好於預期，拜登未能贏得最初幾個搖擺州。

不過在最後幾個關鍵州中，民主黨方面的選票開始追上甚至超出。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 圖為在華盛頓特區的一些抗議者要求計算每一張選票

點票數字為何不斷變更？

美國每個州都有自己的選舉法規和計票系統。美國沒有聯邦統一的選舉系統，最終選舉和點票的責任在於每個州，比如說不同州有自己的郵寄選票規則造成了 本次大選點票過程相對緩慢。

這次投票中，多數共和黨支持者選擇親自到投票站投票，而很多民主黨選民則選擇郵寄投票。

另外，不同的新聞媒體機構對如何預測選情也有不同的辦法。比如說，很多美國媒體已經預測拜登贏得亞利桑那，而BBC還沒有預測。

特朗普陣營已經啟動一系列司法挑戰，但是分析人士認為多數這些司法挑戰意義不大，只有賓夕法尼亞由於票數眾多，如果最高法院最終決定介入並重審有關郵寄選票截止日期規則問題，則可能會對賓州選情有所影響。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普贏得弗羅里達之後，大量支持者露天遊行慶祝

本次大選最大的意外是什麼？

從數據上看，選前多數民調結果均失凖。絶大多數觀察人士都對最終選情的接近感到吃驚。

專家指出，選前民調普遍顯示拜登領先約八個百分點，而實際情況僅約三個百分點。