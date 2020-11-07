美國總統大選：優勢擴大下拜登稱「將勝選」 全球關注四個關鍵州

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美國總統大選最終結果仍懸而未決，全球關注焦點落到了幾個關鍵州：喬治亞州、賓夕法尼亞州、內華達州和亞利桑那州。從最新點票結果來看，民主黨候選人拜登保持領先。

拜登在美東時間周五（11月6日）晚在特拉華州發表演講，稱自己將以明顯的優勢贏得這場競選，但他沒有直接宣佈勝選。

拜登稱，他相信自己有望贏得超過300張選舉人票。他期待自己能夠成為20多年來首次為民主黨同時贏得亞利桑那州和喬治亞洲的的總統候選人， 這兩個州是傳統上的共和黨州。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登（Joe Biden）

拜登說：「選票將賦予他解決新冠病毒、經濟、氣候變化和種族主義問題的權力。」目前美國新冠疫情仍然嚴重，拜登表示，他作為總統上任第一天就會對新冠病毒採取行動。

美國媒體報道，美國白宮辦公廳主任馬克·梅多斯（Mark Meadows）感染新冠病毒。成為總統特朗普團隊又一位感染此病毒的人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬克·梅多斯（Mark Meadows）

亞利桑那州（11張選舉人票）

亞利桑那州是少數幾個仍在計票的州之一，民主黨候選人拜登目前在該州領先近3萬張選票，但特朗普一直在慢慢追趕。

州務卿霍布斯（Katie Hobbs）稱，目前已經清點了95%的選票，還有17.3萬張選票有待統計。

拜登在亞利桑那州的城市中表現最好，而特朗普在農村地區獲得了更多選票。如果拜登在亞利桑那州繼續保持領先，該州的11張選舉人票將讓他離贏得選舉的270張票更近。

特朗普的支持者聚集在投票站，要求清點每一張選票，其中一些人攜帶了槍支。

霍布斯對CNN表示，預計有一些選票在周末才能清點完畢，但各縣仍在不知疲倦地工作，確保最快、最凖確的清點結果。在被問及特朗普總統有關選舉作弊的問題時，她稱「絶對沒有違規行為」。

內華達州（6張選舉人票）

目前該州已經統計了93%的選票，拜登領先特朗普超過2萬票。雖然許多農村地區的選民更傾向特朗普，但拜登在人口最密集的縣取得了勝利。

官員稱，還有數萬張選票待清點。許多選票來自包括拉斯維加斯在內的克拉克縣，大多數是郵寄選票。

內華達州有6張選舉人票。拜登目前已經拿到253張選舉人票，還需要獲得17張才能穩贏總統大選。該州在周末時可能會有更明確的結果。

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賓夕法尼亞州（20張選舉人票）

許多人的目光都集中在賓夕法尼亞州，在所有尚未公布結果的州中，賓夕法尼亞州擁有最多選舉人票。

拜登在該州領先，如果他在賓夕法尼亞州獲勝，他將獲得進入白宮所需的270張選舉人票。

拜登的優勢在美東時間周五（11月6日）晚上11時許擴大，領先特朗普超過28000票。

待清點的選票主要來自該州最大城市費城和阿列尼根縣的郵寄選票，2016年希拉里曾在這些地方去的勝利，所以大多數是民主黨的票。

周五是賓夕法尼亞州接收郵寄選票的最後一天，郵寄選票上的郵戳得是選舉日當天或之前。該州官員表示，可能需要更多時間完成計票工作。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 喬治亞州的特朗普支持者

喬治亞州（16張選舉人票）

根據BBC的計票系統，拜登目前在喬治亞州領先特朗普超過4000票。

喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensberger）周五早些時候表示，仍有大約8000張軍人郵寄選票仍在送達中，選票如果在當天到達，將會計入。

目前正在計算的選票主要是亞特蘭大和薩凡納市的郵寄選票，這兩個地方的選民偏向支持拜登。

拉芬斯伯格周五還稱，因為兩名候選人差距很小，該州會重新計票。所以要知道最終結果，可能還需要等待。

喬治亞州是傳統的共和黨州，自1992年來民主黨就沒有在該州贏過。

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美國疫情嚴重

在美國屏息期待總統選舉結果時，新冠病毒仍在當地肆虐。

根據美國約翰霍普金斯大學的統計，周五美國新增病例12.7萬例，連續第三天日創下日新增病例新高。美國的病例總數接近1000萬例。

就感染人數和死亡人數而言，美國是新冠疫情最嚴重的國家，據報死亡病例達到23.6萬例。在中西部各州新病例激增，北達科他州、南達科他州、愛荷華州和威斯康星州都被視為新的感染高發區。