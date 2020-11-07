美國大選2020：參議院選舉最終結果推遲到明年一月

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 民主黨的兩位候選人拉斐爾·沃爾納克（左）喬恩·奧索夫（右）

美國兩黨對參議院控制權的爭奪最終結果明年一月才見分曉，屆時佐治亞州將舉行第二輪選舉投票。

特別是在選情膠著的佐治亞州（Georgie）, 按照該州選舉法要求，候選人得票數必須過半才能當選為參議員。

但目前還沒有任何一位候選人得數過半，因此，該州將在明年1月5日舉行第二輪選舉。

目前，共和黨在參議院中擁有多數席位：53對47，到目前為止，民主黨通過這次選舉已經增加了一個席位，共和黨已經丟掉一個席位。

民主黨要想取得對參議院的控制權需要增加4席，雖然早先民主黨對此寄予厚望，但無奈許多共和黨參議員在這次選舉中保住了席位。

然而，如果民主黨能拿下佐治亞州的兩個參議員席位（該州傳統上支持共和黨），則將在參議院形成與共和黨平分江山的局面：50-50。

如果在此基礎上民主黨總統候選人拜登最終入主白宮，則意味著民主黨將有對參議院的實際控制權，因為在投票持平時，兼任參議院議長的副總統將有打破僵局的一票。

佐治亞州選情膠著

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 共和黨參議員凱利·洛夫勒（左）和大衛·珀杜

根據目前BBC的選舉結果顯示，佐治亞州現任共和黨參議員大衛·珀杜（David Perdue）獲得了49.8%的選票，而民主黨候選人喬恩·奧索夫（Jon Ossoff）則獲得了47.9%的選票。

共和黨的珀杜的競選經理早些時候表示，如果需要加時點所有的票有信心珀杜將取勝。

但民主黨的奧索夫陣營預計如果將在明年1月舉行決選，奧索夫將會勝選成為佐治亞州的參議員。

佐治亞州另外一個參議院席位之間的角逐則在民主黨的挑戰者拉斐爾·沃爾納克（Raphael Warnock）和共和黨的參議員凱利·洛夫勒（Kelly Loeffler）之間進行。

目前倆人的得票率為沃爾納克32.9%對洛夫勒的26%。

參議院席位與背景

美國參議院是美國的上議院，共有100個席位，各州在參議院中均有兩位議員作為代表，與各州人口多少無關。

參議員一般任期為六年，但每隔兩年改選其中約三分之一的席位。

今年共有35個參議員席位改選，其中有共和黨的23席，民主黨的12席。