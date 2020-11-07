美國大選：拜登贏了，接下來會怎樣？

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拜登被預計將獲得擊敗特朗普（川普）入主白宮所需的270張選舉人票，接下來將發生什麼？

這位前任副總統並不能馬上搬家到賓夕法尼亞大道1600號——白宮，這之前還有一些程序上的事情需要逐一就位。

通常來說，這是一個相對順利的過程，不過由於這次選舉出現一些複雜情況，並且可能面臨法律挑戰，因此是否順利還要看未來一段時間的情勢發展。

拜登何時出任總統？

依照美國憲法規定，新總統任期將於1月20日中午正式開始。

屆時將在首都華盛頓舉行就職典禮。新任總統和副總統會宣誓就職，並由最高法院首席大法官主持宣誓就職儀式。

因此，預計拜登和哈里斯將在2021年1月20日宣誓就職。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登2016年參加特朗普的就職儀式

可能出現的例外就是：如果總統在任期內去世或辭職，副總統將會盡快宣誓就職。

什麼是總統過渡期？

總統過渡期指的是從選舉結果知曉到1月20日新總統正式就職之間的一段時期。

新選總統會組建一個過渡團隊，凖備在就職後能即刻實施行政權。據悉，拜登團隊已經開通了一個過渡期網站。

拜登團隊也將著手組織新內閣，並討論優先施政計劃，凖備接手政府事務。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2016年，奧巴馬在白宮橢圓辦公室會晤繼任者特朗普

過渡團隊成員也將進入聯邦政府機構，開始聽取有關期限緊迫事宜、聯邦預算以及公務要員述職等方面的匯報。

2016年，美國總統奧巴馬（Barack Obama）在白宮橢圓辦公室會晤了繼任者特朗普，雙方之間關係冷淡緊繃。

拜登已經花了數月時間籌組過渡團隊。

過渡期的常用詞有哪些？

當選總統：當候選人贏得選舉，但尚未在1月20日宣誓就職時，就是所謂當選總統。

內閣：拜登將很快開始宣佈他希望哪些人參與內閣，這將是政府最高層管理團隊，包括所有關鍵部門和機構的負責人。

確認聽證會：許多由總統提名填補的政府高職需要得到參議院批准。拜登提名的人選將在聽證會上接受參議院委員會聽證，然後投票批准或否決。

凱爾特人：作為當選總統，拜登將得到加強的特勤局保安，拜登保安團隊的代號是凱爾特（Celtic）人。這些名稱由候選人選擇。據稱，特朗普當年過渡期的保安團隊名稱為富翁（Mogul）。當選副總統卡馬拉·哈里斯選擇的保安團對代號是先鋒（Pioneer）。

還會有法律挑戰嗎？

這個問題幾乎是肯定的。特朗普陣營已表示，將挑戰所有「拜登最新宣稱獲勝的州」。他們指稱發生了選舉舞弊，但是沒有提供任何證據。

據報，特朗普陣營正在獵頭美國頂級律師來主導法律挑戰事宜。

特朗普陣營要求廢棄部分郵政選票的努力也將在各相關州的州法院推進，官司最終甚至可能打到最高法院。不過，多數法律專家認為，這些訴訟不太可能改變選舉結果。

特朗普團隊同時已經要求一些州重新計票。但專家預計重新點票也不會改變相關州的選舉結果。

特朗普不認輸又會如何？

——BBC駐北美記者祖克爾

特朗普此前曾表示，他將對選舉結果提出異議。如果他的努力不成功，要求他認輸的公眾壓力將會增大。但他是否一定需要承認敗選呢？

美國政壇長期遵循的慣例是，敗選者致電祝賀勝選者並認輸。然而，這不是法律強制的。

例如，2018年，佐治亞州民主黨州長候選人艾布拉姆斯（Stacey Abrams）就曾指稱對手選舉欺詐和恐嚇，並且從未向共和黨對手坎普（Brian Kemp）認輸。

不過，在美國現代總統競選中，此類事件還從來沒有發生過。與佐治亞州例子一樣，只要選舉結果得到合法認證，無論特朗普如何不滿，美國的政府機制都將繼續運行。

雖然特朗普不必公開認輸，甚至不必給拜登好臉看，也不必參加拜登就職典禮，但他確實負有一些法律義務。比如，他必須授權現任政府各部門為拜登的團隊接手做好凖備。據特朗普政府官員稱，總統已經授權這樣做了。

特朗普作為一名非常規候選人入主白宮，不怕打破很多長期確立的規範和傳統。如果他願意，也可以同樣以打破常規的方式離開。

卡馬拉·哈里斯在過渡期會做些什麼？

卡馬拉·哈里斯將是美國歷史上第一位女性副總統，她將開始任命自己的隨員，並開始更詳細了解上屆政府的具體工作情況。

副總統辦公室設在白宮西翼，但副總統不住在白宮。依照傳統，副總統官邸在白宮西北的美國海軍天文台，從白宮驅車約10分鐘即可抵達。

當選副總統的丈夫埃姆霍夫是一名在娛樂業工作的律師。

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埃姆霍夫與前妻生有兩個孩子。

搬家入住白宮會是什麼樣子？

今日白宮比起1800年美國首個第一家庭——總統亞當斯一家搬進時有天壤之別。那時的白宮還是各建築施工工地。

如今，預計新總統和家人搬入前將只需要更換一些老舊家具或做一些基本室內裝修，而且這筆錢會來自國會批款。

白宮內共有大小房間132個，衛生間35個。