美國大選：拜登勝出 世界領袖第一時間反應

圖像來源，Reuters

11月7日，美國大選民主黨候選人拜登預測勝出後，世界各國領導人立即作出反應。

他們並沒有等待現任美國總統特朗普公開承認失敗，或者向對手錶示祝賀。

德國總理默克爾說，她期待著與拜登的「合作」，「要戰勝我們面對的巨大挑戰，跨大西洋的友誼無法取代，」默克爾這樣說。

法國總統馬克龍發推特向拜登表示祝賀，並說「戰勝挑戰，我們任重道遠，讓我們通力合作。」

加拿大總理特魯多在發推向拜登和哈里斯表示祝賀後，又發佈正式聲明稱加拿大和美國關係「卓越超群，世界舞台上獨一無二」，兩國政府將繼續合作推進世界和平、包容、經濟繁榮、治理氣候變化。

西班牙總理桑切斯說，祝拜登和哈里斯好運，期待著與他們合作。他說，「我確信，我們兩國的雙邊關係會日益強大。」

希臘總理米佐塔基斯稱拜登是希臘「真正的朋友」，相信，拜登任總統期間兩國關係會「日漸強大」。

不過，來自伊朗精神領袖哈梅內伊的反應並不如此積極，他取笑美國民主，說不管大選結果如何，有一點可以肯定的是：美國的政治、社會、道德標凖下跌。

英國反應

英國首相約翰遜向拜登表示祝賀。