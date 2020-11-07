美國大選：當選總統拜登的八大關鍵政策立場

在拜登正式宣佈角逐2020總統大選的那一刻，他就公開宣告自己的執政理念就是兩件事——服務「建設國家」的勞動者，和捍衛有助彌合社會分歧的美國價值觀。

大選年的美國面對的挑戰重重，特別是新冠疫情中引發的種族和社會不平等爭議。拜登在競選中承諾要創造更多新的就業機會，恢復環境保護措施，改革醫療保險制度，以及修復國際盟友關係。

BBC特此編理了拜登及競選陣營在過去一段時間所對外宣示的八大政綱。

外交政策

拜登承諾，他上任後第一項外交方面的工作就是盡快修復與各盟友之間的關係，以及恢復美國在國際間的領導作用。

在談到對中國政策問題時，拜登表示中國應該對不公平的貿易和環境政策負責，但是他不認可特朗普政府現行的單方面增加關稅的做法。

他提議與世界各地的民主國家一起組建國際聯盟，共同應對中國的挑戰，不過他在具體會如何應對中國挑戰方面的說法比較含糊，並且仍缺乏具體政策指南。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 遠在中國上海，人們也在關注美國大選情況

新冠疫情

拜登希望建立一個全國範圍的病毒檢測和患者聯絡追蹤項目。

拜登陣營希望立即在全美各地招聘10萬新冠疫情監測項目員工，並在每個州平均設立至少10個檢測中心，為所有美國人提供免費新冠檢測。

他支持在全國範圍內推行強制性佩戴口罩的規定，如果這樣，在所有聯邦產業內所有人均需佩戴面部遮蓋物。

不過，一些長期質疑政府權力越限的美國人認為，上述做法侵犯了他們的「基本人權」。

氣候變化

在特朗普總統任期內，美國退出了國際社會為應對氣候變化而達成《巴黎氣候協定》。

拜登認為氣候變化威脅人類「生存」，並表示如果當選，將立即重新加入《巴黎氣候協定》。他還明確表示，將在2025年實現美國溫室氣體排放量同比2005年減少28%的目標。

他提議聯邦政府未來10年內斥資1.7萬億美元投入綠色科技研發，並希望美國能在2050年前實現零排放目標。

如果當真，美國將很可能再次成為全球防止氣候變化領軍者，而這筆巨大投資也必然會成為拜登振興經濟和創造就業計劃的一部分。

經濟和就業

拜登承諾為緩解新冠疫情帶來的經濟危機，他將推動繼續對中小企業貸款和直接支付給每家每戶的臨時救助款項。這些臨時救助款項包括每月追加的200美元社保金。

拜登還希望增加高收入人群的稅收，以支付對公共服務的投資，但他表示，這種加稅只會影響年收入超過40萬美元的人。

拜登還提議將聯邦最低工資由目前的每小時7.5美元提高到15美元。這項提議深受美國年輕人的支持，但是被不少企業和僱主方質疑。

他的其他經濟方面主張還包括「重建更好美國」的基礎建設投資計劃，以及鼓勵政府部門採購美國製造產品。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登在改善就業和種族關係問題也有政策提議

醫療衛生

拜登希望保護並擴大奧巴馬總統時期推出的《平價醫療法案》，最終使得97%的美國人都能獲得評價醫療保險。

他希望降低美國聯邦醫療保險（Medicare）適用年齡的最低要求，目前這項政策適用於60-65歲的老年人群。他同時希望給予所有美國人選擇權，以註冊使用類似聯邦醫療保險的一種公共醫療保險計劃。

有專家估算，拜登的這項計劃未來10年將需要聯邦政府開支約2.25萬億美元。

種族與警務

拜登認為種族主義在美國是一個系統性問題，並列出多種政策應對司法系統內的種族差異，比如撥款以激勵各州減少監禁率。

面對美國疫情期間發生的一系列反種族歧視抗議活動，拜登希望能夠通過改革司法系統，從懲罰理念轉變為改造和恢復理念。他的提議包括大麻合法化，以及廢除死刑等等。

他也已表示不會削減警察部門資金，稱應該有更多資源用於維持適當的執法標凖。

槍支管制

面對這個在美國社會中長期引發意見巨大分歧與對立的問題，拜登提議，禁止攻擊性武器。

他還希望在購槍時進行普遍背景調查，限制每人可購買槍支數量至每月一支，以及簡化對不嚴格遵從規定的槍支製造商與銷售商的起訴要求。

他同時還將提供資金，以支持更多防止槍支暴力的研究工作。

移民政策

拜登承諾在上任百日內會廢除特朗普任期內的移民政策，包括在墨西哥邊境強行分離偷渡者家長與子女的做法。

他還將廢除特朗普對申請政治庇護的年度配額限制，以及對一些穆斯林國家公民的簽證禁令。