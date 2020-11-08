拜登發表勝選演說 要讓美國「重新得到尊重」

拜登向特朗普的支持者喊話，表示明白他們會感到失望，但呼籲「不要把競爭對手當成敵人看待」。

他的副手、第一位美國女性副總統哈里斯就說，這次選舉讓美國的小女孩明白，這個國家「充滿可能」。