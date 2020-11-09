犬馬之心：馬和狗一樣對人有感情依賴？

馬被人類馴服，成為人類的伴侶已有五千年歷史。馬具有重要的勞役和戰爭功用使其成為文學作品的主題。

人們按照自己的喜好將馬人格化，說馬通人性。中國古典小說《三國演義》中劉備的座騎就被賦予人格特徵，在主人危難時，知恩圖報，救了主人的性命。英語中也將腳踏實地的有用常識同馬相聯繫（horse sense）。

不過最近發表在《應用動物行為科學》期刊上的研究卻認為馬並不像狗那樣和主人有感情紐帶。

馬與人的互動

這是瑞典林雪平大學的研究人員對馬是否能對人形成感情聯繫，或對人感情回報的問題所作的研究。在研究中，他們觀察分析了26匹馬和他們的主人在不同情況下的互動行為。

研究發現，馬和人分開的時候的心率加快，但對於主人或一個完全的陌生人，並沒有顯示出任何偏好。

圖像加註文字， 馬是群居的被捕食動物，因此馬被分隔開獨處會感到緊張

一般認為，對馬「正面強化」訓練更能讓馬同人形成牢固的感情聯繫紐帶。為了印證這個理論，他們觀察了馬和主人的互動，以及和完全陌生的人的互動等。

他們的觀察結果顯示，不管是和什麼人在一起，馬和人在一起總顯得比獨處更放鬆。用「正面強化」訓練的馬匹在實驗中同人花的時間更多，但也沒有顯示出對主人有更多的喜好。

獲得安全感

研究人員說，雖然馬對人顯示了某種聯繫的行為，不過這不足以滿足感情聯繫的所有標凖，即像狗和人的那種感情依賴，或兒童對父母的那種感情聯繫。馬並沒有表現出狗對人，兒童對父母的那種感情依賴行為。

另外研究者在和主人在一起，和陌生人在一起，或在沒有人的不同情況下測量馬的心率，進行比較。研究人員倫伯格（Paulina Lundberg）在《每日郵報》的報道中說，「結果顯示馬和人分開的時候在門附近逗留時間最長，和人重新在一起的時候就走到人附近，不管這個人是馬的主人還是陌生人。」

圖像來源，NATIONAL TRUST 圖像加註文字， 馬在獨處的時候更緊張，人在附近讓他們放鬆

倫伯格說，這說明馬在獨處的時候更緊張，人在附近讓他們放鬆。她說「另外馬和人分開的時候，馬的心率顯著增加；和人再次相聚的時候，心率顯著下降。」

她說，因為馬是群居的被捕食動物，因此馬可能把被分隔開當作負面，緊張的經歷，「即使馬受過訓練獨處，把馬同其他馬匹分開，馬也會加快心率，更頻繁地打鼾。」

研究人員說，狗和主人分離就感到緊張，一旦重逢，狗會和人接近，這被稱為「避難所」效應。人在附近對馬也有類似效果。但狗和人在一起時增加了玩耍和探索行為，而這點並沒有表現在馬的行為中。

馬通人性？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 研究認為馬並不像狗那樣和主人有感情紐帶

贊同研究結論的人認為，人們容易給非智慧生命賦予智慧和感情，按照自己的意願理解動物。正如許多愛馬人士並不同意瑞典的研究，他們往往會通過親身經歷拿出反例，證明馬和主人有超乎人們理解的感情溝通。

關於馬和人溝通紐帶的討論和爭議涉及馬在多大程度上願意配合人類驅使的問題，因而也涉及到馬術運動中的保護或虐待動物的道德問題。

2018年日本研究人員在英國科學雜誌網站上發表研究說馬能夠通過人的表情和發聲讀懂人的情緒。日本北海道大學動物心理學凖教授瀧本彩加和他的研究團隊認為馬像狗一樣，能感覺到人的情緒，並對人的憤怒產生警惕。