日本天皇胞弟文仁親王成為皇位第一繼承人

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 文仁親王動身前往「立皇嗣之禮」。文仁之子悠仁目前為皇位第二順位繼承人。

日本皇室11月8日在東京舉行「立皇嗣之禮」，正式宣告德仁天皇胞弟文仁親王成為皇位第一順位繼承人。

文仁親王比德仁天皇年幼六歲。去年他們的父親、前天皇明仁退位，成為上皇。

德仁天皇與妻子雅子皇后育有一女。日本法律規定，只有男性才可以繼承皇位。儘管日本有呼聲呼籲改革，但此法目前尚未變化。

由於新冠疫情，此次「立皇嗣之禮」已被延期七個月。日本共同社報道稱，共有日本皇室成員及46名賓客出席儀式，大多數人佩戴口罩，且彼此之間保持社交距離。

在儀式上，德仁天皇向日本海內外宣佈，文仁親王成為皇嗣。

文仁親王還被授予皇嗣持有的守護皇嗣之刀「壺切禦劍」。

日本首相菅義偉稱：「在看到皇嗣及其夫人與他人互動中展現出來的善良後，人們對皇嗣及其夫人一直表示尊敬，因此十分高興看到立皇嗣之禮得以舉行。」

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日本前天皇明仁於在位時表示，由於自己的年紀及身體健康因素，恐無法繼續履行職責。2019年，明仁正式退位。他成為200多年來首位主動退位的日本天皇。

根據1947年頒布的《皇室典範》，日本皇室只有男性才可以繼承皇位。2004年，日本政府開始著手修改法律，以允許女性可以繼承皇位，但在文仁的妻子誕下兒子悠仁親王后，這項工作被擱置一旁。

如果悠仁親王長大後沒有男性子女，日本可能出現另一場繼承人危機，日本政府可能會繼續啟動2004年擱置的工作，對法律作出修改。