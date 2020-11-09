美國大選：拜登部署新計劃 首要任務是應對新冠疫情

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美國新當選總統拜登的團隊表示，贏得大選後，拜登的首要任務是積極應對新冠大流行。

他的團隊表示，過渡時期美國將進行更多測試並要求美國人戴上口罩。拜登還將關注經濟，解決種族主義和氣候變化問題。拜登將於周一（11月9日）宣佈成立一個12人的新冠疫情工作組，旨在表明這位新當選總統對待疫情的認真程度。

特朗普尚未承認敗選。拜登的勝利仍是預測，因為關鍵州尚在計票。然而在美國主流媒體在上周六（11月7日）宣佈拜登將贏得選舉後，民主黨人正在推進他於明年1月的上任計劃。

據報道，這其中還包括一系列旨在扭轉特朗普執政期間爭議性政策的行政命令。行政命令是由美國總統向聯邦政府發佈的不需要國會批准的書面命令。

拜登將重新加入美國於上周三（11月3日）正式退出的《巴黎氣候協定》；他將撤回退出世界衛生組織的決定；他將結束對七個主要是穆斯林國家的公民的旅行禁令；他將恢復奧巴馬時期的政策，即對在兒童時期進入美國的無證移民給予移民身份。

在上周六（11月7日）當選總統後的首次演講中，拜登表示，現在是「治癒」美國的時候，併發誓「不要分裂，而是要統一 」這個國家。他直接對特朗普的支持者發表講話說，「我們必須停止把對手當作敵人」。

他和副總統當選人卡馬拉·哈里斯（Kamala Harris，中文名：賀錦麗）已經啟動一個過渡時期網站。

拜登應對新冠大流行的計劃是什麼？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國大選在新冠疫情陰影下進行。新冠疫情已經奪走23.7萬美國人生命。

拜登發誓要在白宮對待新冠疫情的方式上進行重大轉變，因為特朗普一再淡化疫情嚴重性，並抵制包括戴口罩和社交疏離在內的公共衛生措施。

拜登團隊表示，將確保所有美國人都能獲得定期和免費測試，並為社區提供 「明確、一致、有證據的指引」。

這位新當選的總統還希望制定規則，強制美國全國佩戴口罩，他說這將挽救成千上萬的生命。他計劃呼籲每個美國人在與自己家庭以外的人相處時戴上口罩，並希望各州州長和地方當局將此作為必盡的義務。

拜登經常戴著口罩出現在公眾場合，而特朗普則基本避免這樣做。

美國上周六（11月7日）的新冠確診病例連續第三天增加12.5萬多例，死亡人數連續第五天超過1000人。已有超過23.7萬人死亡。本月初，美國頂級病毒專家福奇說，隨著美國進入冬季，公眾將花更多時間呆在室內，美國的情況「不可能更差」。

拜登還宣佈計劃通過促進製造業發展、投資基礎設施、讓托兒服務更實惠、縮小不同族裔群體之間的貧富差距等方式，重啟受病毒侵襲的美國經濟，因為美國又有數百萬人失業。

拜登將如何解決 「系統性種族主義」？

特朗普被指責煽動種族緊張局勢，未能譴責奉行"白人至上"主義團體。拜登旨在將解決種族主義作為其政府的核心任務。

他希望採取的措施包括，讓黑人和少數族裔社區有更多負擔得起的住房，為工人提供公平待遇和薪酬，並使美聯儲（制定貨幣政策的美國中央銀行）能夠在減少種族財富差距方面有更多作為。

拜登還希望改造美國的警務工作，禁止使用扼殺式槍械，因為這種槍械曾在警察手中造成重大死亡，停止向警察部隊轉讓 "戰爭武器"，並建立一個全國警察監督委員會。

他還計劃減少美國監獄人口，並更加注重 「救贖和改造」。美國監獄人口達200多萬，是全球最高。其中黑人和少數族裔囚犯的監獄數量不成比例。

「我們的刑事司法系統不可能是公正的，除非我們根除系統中的種族、性別和收入差異，」他在計劃中說。

美國在大選前一直被針對警察暴行的抗議活動困擾。5月喬治·弗洛伊德被警方拘留期間死亡引發全世界憤怒。美國大選出口民調顯示，種族不平等是決定人們投票方式的第二大因素，僅次於經濟因素。

特朗普「不打算承認敗選」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 周日（11月8日）特朗普在打高爾夫，並未對媒體發聲。

拜登在賓夕法尼亞州和內華達州的關鍵戰場上的選票促使他超過贏得白宮所需的270張選舉人的門檻後，BBC預測拜登在上周六（11月7日）獲勝。

自數字公布以來，特朗普沒有在公開場合發言，但他在推文中反復發推， 重覆此前關於選舉舞弊的質疑。推特很快將特朗普的推特標記為「有爭議」。特朗普競選團隊表示，他們的候選人不打算承認敗選。

在拜登預計獲勝後，特朗普仍不服氣，他說拜登 「假扮勝利者」，並堅持認為選舉 「遠未結束」。拜登拿下7000多萬張選票，是美國歷史上得票第二高的總統。

特朗普已發誓要對選舉結果提出質疑。佐治亞州將重新計票，因為那裏的選票差距很大，而特朗普希望威斯康辛州也能重新點票。他還發誓要請美國最高法院採取法律行動，但其指控投票舞弊沒有任何證據。

如果對選舉結果提出質疑，就需要法律團隊在州法院對此提出質疑。然後，州法官需要支持法律挑戰，並下令重新計票。但最高法院的法官也可在另一方提出上訴後，推翻州裁決。

上周六（11月7日），特朗普競選團隊就亞利桑那州大選當天投下的選票提起訴訟，稱這些選票被錯誤拒絶。不過，亞利桑那州的州務卿在一份聲明中表示，此案是 「垂死掙扎」。

與此同時，一些州的選票還在繼續計算，除非獲得最終認證，否則選票不被官方承認。最終認證將陸續在選舉後的幾周內在每個州發生。

這一切都需要在12月14日，對選舉有決定性影響的選舉團的538名選舉人在各自州府開會投票前完成。選舉人的選票通常與各州的普選票相同。然而在一些州，這非正式要求。

新總統將於1月20日正式宣誓就職。