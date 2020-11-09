美國大選：特朗普號稱要全面挑戰投票結果，他到底能做什麼

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普的支持者在密歇根州示威。

民主黨人拜登已經成為當選美國總統，但現任總統特朗普依然計劃在一些關鍵州對選舉結果提出法律挑戰。

特朗普的律師魯迪•朱利安尼(Rudy Giuliani)向福克斯新聞(Fox News)表示，特朗普不應該承認敗選，因為「有強有力的證據表明，在這場選舉中，至少有三四個州，甚至10個州被偷走了。」

特朗普競選團隊尚未提供與此相關「有力證據」，但表示計劃周一在幾個關鍵州提起訴訟。

以下我們目前所知道的。

賓西法尼亞州

朱利安尼表示，訴訟將基於該州的選舉監督人員無法進入投票站而提出。

投票監督人員是觀察計票的人，目的是確保透明度。在大多數州，只要他們在選舉日之前登記，就可以進入投票站。

今年，一些地區在選舉日前實施了限制，部分原因是由於新冠疫情。還設置了人數限制，以避免健康受到威脅。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普的律師朱利安尼周六在賓夕法尼亞州的費城舉行新聞發佈會。

費城計票中心設置了長20英尺(6米)的限制區，這一長度受到挑戰。周四一項法院裁決稱，只要投票監督人員遵守新冠病毒協議，限制區的長度應該減少到6英尺（約2米）。

特朗普競選團隊已經向聯邦法院提起訴訟，指控選舉官員違反法官的命令。

朱利安尼表示，在具體執行中，實際距離並沒有符合法庭的裁決。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一名觀察員在觀察賓夕法尼亞州匹茲堡的計票情況。

但是選舉官員堅持認為他們的做法是正確的。

11月5日，賓夕法尼亞州的州務卿凱西•布克瓦(Kathy Boockvar)說：「每個候選人和每個政黨都可以有一名授權代表在場觀察選舉過程。包括費城在內的一些司法管轄區也有直播，所以可以切實觀看他們的點票過程。」

賓夕法尼亞州的法律挑戰還聚焦在該州如何清點那些在選舉日截止時前蓋了郵戳，但在三天後才到達的選票。共和黨人正在就此尋求上訴。

兩黨政策研究中心的選舉項目主任馬修•韋爾(Matthew Weil)表示，他最擔心這一爭議，因為在大選前，美國最高法院就這一問題陷入僵局。這是在特朗普總統任命的大法官巴雷特(Amy Coney Barrett)獲得確認之前。

他說：「我確實認為，那些在選舉日投出、直到周五才收到的(郵寄)選票有可能被廢棄。」

但韋爾補充稱：「我的猜測是，應為這一原因而作廢的選票不會很多……所以選舉結果可能會非常接近」。

密歇根州

2016年，特朗普以微弱優勢贏得該州，獲得的選票超過對手1.07萬張，而預計拜登今年將成為該州的贏家。

11月4日，特朗普競選團隊提起訴訟，要求停止計數，理由是他們聲稱無法觀察整個過程。

一名法官駁回了訴訟，稱沒有足夠的證據表明監督程序沒有得到遵守。

圖像來源，Getty Images

威斯康辛州

特朗普的競選團隊表示，他們將根據選舉日發現的「異常情況」要求威斯康辛州重新計票，不過這並不需要提起訴訟。

目前尚不清楚將於何時重新計票。通常情況下，重新計票要等到官員審查完選票後才會進行。該州這部分程序的最後期限是11月17日。

哥倫比亞大學法學院教授理查德•布裏弗特(Richard Briffault)表示，2016年威斯康辛州也重新計票，「改變了大約100張選票」。

內華達州

內華達州共和黨在推特上表示：「已經確認了數千人的身份，他們在離開內華達州後投票，看上去違反法律。」

特朗普的法律團隊製作了一份名單，名單上的人聲稱已經搬離這個州，但他們投了票。

但是，正如獨立核查網站Politifact所指出的，單是這份名單並不能證明違反法律。

在選舉前30天內離開該州的人仍然可以在內華達州投票。在其他地方學習的內華達州學生也可以投票。

這起案件的焦點是克拉克(Clark)縣的選民，但該縣的登記官說：「我們不覺得正在處理的投票有任何不當。」

在另一起案件中，一名聯邦法官駁回了共和黨人阻止使用簽名驗證機的企圖，不認為該機器無法正確檢查簽名。

佐治亞州

佐治亞州的查塔姆(Chatham)縣提起訴訟，要求暫停計票，指控選票處理存在問題。

佐治亞州共和黨主席大衛•沙弗(David Shafer)在推特上說，該黨觀察員看到一名婦女「將50多張選票混合到一堆未清點的選票中」。

11月5日，一名法官駁回這起訴訟，稱「沒有證據」表明存在不正當的混合選票行為。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 亞利桑那州的鳳凰城發生了抗議活動。

亞利桑那州

特朗普競選團隊周六在亞利桑那州提起訴訟，聲稱一些合法投票被否決。

該案件引用了一些投票觀察員和兩名選民的聲明，他們聲稱投票機出現問題。

該訴訟正在審查中，但亞利桑那州的州務卿說這是試圖「抓住救命稻草」。

訴訟能到達最高法院嗎?

周三早些時候，特朗普在沒有提供證據的情況下聲稱存在投票欺詐行為，並表示:「我們將訴諸美國最高法院。」

如果選舉結果受到質疑，將首先要求法律團隊在州法院提出質疑。接下來，州法官需要應對這一挑戰，並下令重新計票。然後才可以要求最高法院進行權衡。

布裏弗特教授表示：「將選舉糾紛提交最高法院沒有標凖程序可循。這是非常不尋常的舉動，必須涉及非常重大的問題。」

到目前為止，2000年的選舉是唯一一個由美國最高法院裁決的選舉。