拜登會像特朗普那樣處理中港問題嗎

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登在競選總統期間，曾形容習近平是個「流氓」。但他曾和中國現任領導人關係密切。2013年拜登訪華，拜訪了升任國家主席的習近平。

香港去年因修例風波爆發示威浪潮，美國總統特朗普多次發聲批評中國的處理手法，令他得到許多香港示威者支持。拜登勝出選舉，引起當地關注美國政府對中國和香港的政策會否出現改變，甚至摒棄特朗普的強硬政策。

拜登被視為「傳統自由派」政客，強調多邊主義。他擔任副總統時多次與中國國家主席習近平會面，被部份傳媒形容為與對方「私交甚篤」，美國總統大選前更有當地傳媒聲稱拜登兒子亨特（Hunter Biden）與中方有秘密交易。拜登陣營則一直拒絶回應此事。特朗普在競選連任期間就這個問題多次攻擊拜登，形容如果拜登當選，中國將會「擁有美國」。

分析認為，美國公眾、以至共和民主兩黨對華態度已經出現改變，處理香港問題上，拜登雖然可能不會以特朗普的方式向中國施壓，基本方針不會改變。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2012年習近平訪美，與拜登在白宮會面。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2012年習近平訪美時和拜登互動。

跨黨派共識

特朗普去年一度稱讚習近平「負責任地」處理香港示威浪潮，但之後態度漸趨強硬。另外，美國國會在共和民主兩黨聯合推動下，通過一系列法案，針對香港和中國官員實施制裁，又授權美國政府向香港的社運人士提供保護。

這些法案包括《香港自治法》和《香港人權與民主法案》，前者在參眾兩院都獲得全體一致通過，後者在參議院獲得一致通過，在眾議院通過時只有一票反對。

民主黨籍的眾議長佩洛西在《香港人權與民主法案》通過後說，法案通過代表「在北京的打壓下，美國重申對民主和人權的承諾」。共和黨籍的眾議院外交委員會主席特拉維斯（Michael McCaul）在法案通過後也說，美國「需要幫助香港的人」。

中國官方多次批評美國這些行動是「干預內政」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國總統特朗普稱，壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反香港《國安法》被捕是「可怕的事情」。

對中國的負面印象

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛接受BBC中文訪問時指出，分析拜登將來對香港的政策時，不能以他過去的處事手法作凖，因為美國國內的情況已經變得不一樣。

「拜登當副總統後離開白宮四年，返回白宮的時候，兩黨對香港的問題、對中國的態度，以至美國針對中國崛起的民情這些問題，已經有一個清楚的共識，以及一個強烈的負面民情。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登2011年8月訪華時，在時任中國副主席習近平陪同下參觀成都都江堰。

總部設在美國的皮尤研究中心（Pew Research Center）今年6 月至7 月進行調查，訪問了超過1000名不同年紀和政治取態的美國人，發現大部份受訪者都表示他們對中國有負面印象，年紀逾50歲、或報稱立場偏向共和黨的群體中，有最多受訪者表示不喜歡中國。

調查指出，大多受訪者都不滿中國處理新冠肺炎疫情的手法，但同時也關注中國的人權狀況，超過70%受訪者更認為，即使可能會影響對華經濟關係，美國也應該嘗試在中國推廣人權。

路透社今年5月也引述一份據報由中國現代國際關係研究院撰寫的報告，指世界多國對中國的負面情緒達到「1989年天安門事件以來最高」。路透社又引述消息人士說，這份只供中國官員內部參考的報告在結語指出，美國政府視崛起的中國是對「西方民主的一個挑戰」。中國現代國際關係研究院是一家官方性質的國際問題研究機構。

重建多邊主義聯盟

特朗普過去多次批評中國偷取美國公司的技術和侵犯知識產權。拜登在競選總統期間也多次發出類似批評，他還於今年4月為美國《外交政策》雜誌撰文，指美國必須以「強硬手段」應對中國，否則中國就會繼續搶奪美國和美國公司的科技和知識產權，也會繼續利用政府資助，讓中國的國有企業享有「不公平的優勢」。他還形容習近平是個「流氓」。

香港國際問題研究所秘書長陳偉信接受當地傳媒訪問時指出，民主黨目前還難以穩固掌控美國國會，拜登相對處於弱勢，而外交政策是最容易取得兩黨共識的議題，因此早晚都會重新聚焦中美關係。

圖像加註文字， 去年香港示威現場多次出現美國國旗，示威者又手持標語希望特朗普可以「解放香港」。

陳家洛也認為，拜登當上總統後，對於特朗普掌政時，就香港以至中國問題達到的突破不會有180度的轉變，而且拜登的關注點是如何與美國的盟友重新建立一個多邊主義聯盟。

「即使拜登在態度上沒有特朗普般尖銳或針鋒相對，但他實際上做事情的時候是以價值觀為基礎，妥協的空間其實不存在。」