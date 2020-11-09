美國大選餘波未平：國防部長遭開除，中國未祝賀拜登

圖像來源，Getty Images

民主黨人拜登與競選搭檔哈里斯（Kamala Harris，又譯為賀錦麗）預測勝出美國大選，但大選餘波仍在激蕩。

拜登的勝選意味著現任總統特朗普成為1993年以來，首位無法連任的美國總統。

從周一（9日）連串的推文風暴來看，特朗普的心情似乎是憤怒多過于謙卑。

特朗普開除國防部長

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普在周一上午通過推特宣佈，開除代理國防部長埃斯珀（Mark Esper）

特朗普在周一上午通過推特宣佈，開除國防部長埃斯珀（Mark Esper），由國家反恐中心主任克里斯托弗·米勒（Christopher C. Miller）擔任代理國防部長一職。根據美國國防部官網的介紹，接任防長的米勒是經驗豐富的軍官，在特朗普任內，他曾擔任總統特別助理及白宮國安會的反恐高級顧問。

關於特朗普對前防長埃斯珀不滿的傳言已縈繞多時。今年6月，美國各地因非裔美國人佛洛依德之死而爆發反種族歧視抗議，兩人當時曾一同走出白宮到附近的教堂。特朗普在那舉起了一本聖經，停留了數分鐘讓新聞媒體拍照。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 根據美國國防部官網的介紹，接任防長的米勒是經驗豐富的軍官

然而，由於當時白宮周邊聚集了和平示威者，執法人員用催淚彈和橡皮子彈驅散示威者。

事後，埃斯珀的公開發言似乎有意與總統立場保持距離，當時就有傳言稱，特朗普將開除他。

特朗普政府內的「解僱潮」可能才剛剛開始。根據美國CNN電視台報道，埃斯珀擔心特朗普接下來會開除聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）以及中情局（CIA）局長吉娜·哈斯佩爾（Gina Haspel）。

共和黨內部分裂

共和黨內部就特朗普是否應該承認敗選出現了分裂。

特朗普競選陣營正在多州發起訴訟，與其同時，各地選票仍在清點之中。選舉結果在12月14日將最終確定，在那之前，拜登勝選仍是一個預測結果。

特朗普一方宣稱對手的勝利是得益於「非法選票」，不過沒有證據能證明這一論點，而且，美國選舉中的投票作假十分罕見。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普的一些支持者在密歇根州發起示威。

重量級共和黨人之中，前總統小布什、曾競選總統的參議員羅姆尼、立場較溫和的參議員柯林斯（Susan Collins）等人已恭賀拜登勝選。

不過，參議院議長麥康奈利（Mitch McConnell）周一在國會發言時，並未稱呼拜登與哈里斯為當選的總統與副總統，並稱特朗普「有100%的權利」調查選舉中潛在的不合規行為。

副總統彭斯（Mike Pence）也堅定地站在了特朗普一邊。他在周一發表推文說，選舉「仍未結束」。「在每張合法選票都被點算之前，我們會繼續戰鬥！」

就連特朗普家人對此的立場都可能出現了分歧。美國媒體報道稱，第一夫人梅拉尼婭·特朗普以及第一女婿賈里德·庫什納正在游說特朗普承認敗選，但特朗普的兒子小特朗普（Donald Trump Jr）與埃里克·特朗普（Eric Trump）則認為不該認輸。

與其同時，預計勝選的拜登已組建過渡團隊。他率先成立12人的新冠疫情工作組，承諾在明年1月20日上任前的過渡時期內增加新冠測試，並呼籲更多美國人戴上口罩。

為什麼中國仍未祝賀拜登當選？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國外交部周一（11月9日）的例行記者會上，發言人汪文斌稱中方「注意到」拜登已經宣佈成功當選。

世界多國領袖紛紛對拜登及哈里斯勝選表示祝賀，然而，拜登預測勝果出爐後兩日，中國是少數仍未發出正式賀電的主要國家之一。

中國外交部周一（11月9日）的例行記者會上，發言人汪文斌稱中方「注意到」拜登已經宣佈成功當選。「我們理解，大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定，」汪文斌說。

汪文斌並未直接回答中國何時會發出祝賀，只說中國會「按照國際慣例辦理」。

台灣總統蔡英文早前已在推特上祝賀拜登與哈里斯當選美國總統、副總統，強調「作為我們關係根基的價值觀」強健。「我期待與你們一起合作，推進我們的友誼與對國際社會的貢獻。」

蔡英文這則推文表態，是轉發了拜登在今年1月11日恭喜蔡當選台灣總統的推文。當時，拜登寫道：「美國應該繼續加強與台灣的聯繫」。兩人會否在過渡時期或拜登上任後通電話，引各界關注。

包括加拿大、法國、德國、日本、印度等在內的多國已恭喜拜登勝選，但中國、俄羅斯兩國仍未作出類似表態。

美中關係近期經歷諸多動蕩，正處於40年來的最低位。北京似乎仍在謹慎觀望美國總統權力交接情況。

拜登此前承諾對華強硬，並將聯合美國的盟友要求中國負起應盡的責任。外界估計拜登會延續部分特朗普時期的對華政策，但將謀求競爭與合作共存的道路，挽救陷入自由落體的美中關係。

不過，北京似乎擔憂，離特朗普卸任還有兩個月，其政府內的對華鷹派人物可能放手一搏，進一步推動對華制裁，造成美中關係難以挽回的損傷。

中國官方媒體《環球時報》一向敢言的主編胡錫進則在推特上表示，中國與美國大選保持距離，是希望「避免糾纏在選舉爭議中」。

在微博上，胡錫進表示他對拜登上台後中美關係出現重大緩和不存在幻想。「美國領導人的更替對中美關係不具有本質意義，」不過，他提出，拜登上台為中美博弈提供了「新的某種可能性。」

儘管中國仍未對拜登作出官方祝賀，北京的一家小吃店已經收獲拜登當選的紅利了。