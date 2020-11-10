新冠疫情籠罩2020 英語年度熱詞新鮮出爐

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 柯林斯辭典2020年度熱詞——封城，「概括濃縮了億萬人的共同體驗」。

世界著名的英語辭典——柯林斯辭典（Collins English Dictionary）率先宣佈，「封城」（Lockdown）因為在新冠疫情期間使用率飆升，成為2020年的年度熱詞。

柯林斯辭典，與牛津辭典和劍橋辭典，是英語世界三大最為權威的辭典。每年這三大辭典都會宣佈年度熱詞，凸顯該年度人們因最為關心的事件而使用最多的詞匯。

柯林斯辭典在宣佈「封城」為本年度熱詞時表示，該詞「概括濃縮了億萬人的共同體驗」。

發表在柯林斯辭典官網上的博客解釋說，「封城」是2020年我們最害怕的狀態——全國陷入停頓，幾乎所有正常公共生活被暫停。「我們幾乎誰也不見，哪也不去，禁足在家。」

博客解釋說，英文中的Lockdown一詞，最初是監獄詞匯的一部分，指囚犯被禁閉在牢房中。「2020年這個詞的涵義發生了不可逆轉的變化。在大多數人的心目中，封城現在是一項公共衛生措施，自2019年以來其使用量成倍增加」。

熱詞評定

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年3月，倫敦市中心平日裏人頭攢動的皮卡迪利廣場如此安靜。

每年，柯林斯辭典編輯部都會從其龐大的、數萬計的詞匯庫中，挑選出十個值得關注的候選詞，然後將候選名單中平均使用次數增加最多的一個詞語評為年度熱詞。

在今年的十大候選詞中，除了名列榜首的「封城」，還包括：

新冠病毒Coronavirus

黑人的命也是命 BLM（Black Lives Matter）

關鍵崗位員工 Keyworkers

停職留薪 Furlough

自我隔離 Self-isolate

保持距離 Distancing

梅根退出 MEGxit

抖音紅人TicToker

吃播Mukbung

這十大候選詞中，有六個都與新冠疫情有關。其他四個則反映了2020年的社會和政治變化。其中如美國黑人青年喬治·佛洛伊德死亡後，「黑人的命也是命BLM」一詞的使用量增加了581%。

而由中國公司字節跳動開發的視頻應用程式——抖音，則因全世界下載和使用人數之多成為2020年風靡社交網絡平台的新現象。以抖音為平台發佈內容的抖音紅人，也成為今年的候選詞之一。

柯林斯辭典的語言內容顧問海倫·紐斯特德（Helen Newstead）說：「語言是我們周圍世界的體現，2020年已經被全球大疫情主宰。」

「封城影響了我們的工作、學習、購物和社交方式。隨著許多國家第二次封城抗疫，這當然不是一個值得慶祝的年度熱詞，但卻算是能最好概括和總結今年的詞。」

回首往事

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 抖音風靡世界，「抖音紅人」（Tiktoker）成為今年柯林斯辭典十大熱詞之一。

隨著年終臨近，另外兩大英語辭典——牛津和劍橋的年度熱詞也將很快公布。這兩大辭典的年度熱詞會與柯林斯辭典不同嗎？從過去幾年三大辭典選出的年度熱詞來看，即便各辭典的最終結果不同，但考量的社會和文化大背景卻極為相似。

柯林斯辭典往年熱詞

2019：氣候罷課Climate strike

2018：一次性使用 Single-use

2017: 假消息Fake news

2016：脫歐Brexit

2015：煲劇Binge-watch

牛津英語辭典過去五年的年度熱詞是：