美國大選：如果特朗普拒絶離開白宮，會發生什麼

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普總統拒絶承認敗選，這種新局面在美國引發不安。

在美國244年的歷史中，從來沒有一位總統在競選失敗後拒絶離開白宮。權力的有序、合法與和平交接是美國民主的標誌之一。

因此，特朗普總統拒絶承認敗選，這種新局面在美國引發不安。這也給分析人士帶來挑戰，要考慮此前從未設想過的情境。

「遠未結束」

美國主要新聞媒體11月7日宣稱拜登勝選時，特朗普正在華盛頓特區外打高爾夫球。

不久，特朗普總統競選團隊發表聲明，稱「選舉遠未結束」。

「我們都知道為什麼喬·拜登急於偽裝成勝利者，以及為何他的媒體盟友如此努力幫助他：他們不希望披露真相，」他在聲明中說，「簡單的事實是，這次選舉遠未結束。」這表明特朗普將繼續通過訴訟挑戰選舉結果，指控選舉存在舞弊現象。

美國憲法明確規定，現任總統任期將於「1月20日中午」結束。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國主要新聞媒體11月7日宣稱拜登勝選時，特朗普正在華盛頓特區外打高爾夫球。

拜登贏得了足夠多的州份，保證他獲得了超過270張選舉人票。因此，他能夠在未來四年擔任總統。

特朗普可以用合法資源挑戰投票結果，但除非在不久的將來，法院出現戲劇性的轉變，他可以證明選舉中存在違規行為（目前他沒有為自己的指控提供證據），那明年1月20日就是新總統拜登的就職日，也是特朗普必須卸任的日子。

如果拒絶離開白宮

特朗普在整個競選期間都警告，他不會接受敗選。他一再表示，無論選舉機構怎麼說，他都決心繼續掌權，稱他敗選的唯一可能是選舉被竊取。

因此美國開始討論，如果特朗普兌現自己的話繼續試圖掌權，美國將會發生什麼。

在選舉中甚至拜登也討論過這種假設。

在6月11日的一次電視採訪中，主持人特雷弗·諾亞（Trevor Noah）問拜登，是否考慮過特朗普敗選後拒絶離開白宮的可能性。

「是的，我想過，」拜登回答，並稱他相信，在這種情況下，軍方會阻止他繼續執政，並將他逐出白宮。

拜登堅稱，決定選舉結果的將是選民，而不是候選人，這也在其競選團隊周五的聲明中再次印證：「美國人民將決定這次選舉，美國政府完全有能力讓非法進入者離開白宮。」

護送特朗普離開白宮的任務可能會落到美國法警或特勤局頭上。特勤局是負責總統安全的機構，它也有保護所有前總統的法律義務，並將在明年1月20日之後繼續保護特朗普。

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難以想象的場景？

如果出現最極端的結果，特朗普堅持拒絶下台，可能有必要評估安全部隊對總統的忠誠度。

BBC詢問專家，特朗普試圖動用國家安全部隊非法執政是否可行。

「對於一名總統來說，在明顯敗選後，濫用總統權力繼續留任將很困難，並會破壞重要規範，但這並非難以想象。」美國俄亥俄州立大學國家安全政策和法律專家拉德希爾（Dakota Rudesill）說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 如果特朗普敗選後拒絶離開白宮，護送特朗普離開的任務可能會落到美國法警或特勤局頭上。

他警告，這將對美國和全球民主未來造成巨大損害。但他也認為，特朗普得到安全部隊的支持緊握總統權力的可能性不大。

「軍事人員宣誓效忠憲法，而不是效忠於現任的政治家，而美國目前最高級別軍官、美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利一再表示，軍方在這次大選中不扮演任何角色。」

匹茲堡大學教授、社會抗議運動專家布萊恩（Keisha Blaine）則表示：「僅憑我們必須問問自己，軍隊是否會干預選舉，這一事實本身就揭示了我們國家的可悲現狀。」

「四年前，大多數美國人不會懷疑這點。但是近幾個月看到特朗普（於最近的騷亂期間）在波特蘭和華盛頓部署聯邦特工，這才成為嚴重的擔憂。我不認為這種情況可能出現，但考慮到今年發生的一切，不能排除這項可能。」

在今年中期反種族主義運動引起的社會抗議中，特朗普考慮部署軍隊驅散示威活動。

6月5日，《紐約時報》稱米利將軍說服特朗普不要援引1807年的《叛亂法》動員美國現役軍人平息抗議。該報稱，一些美國軍官說，即使總統下令，他們也不會越線。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 6月1日，美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）陪同特朗普總統穿過白宮旁的拉法耶特廣場，前往曾遭人縱火的聖約翰聖公會教堂。特朗普當時在該教堂前手舉《聖經》拍照，被華盛頓教區主教批評「作秀」。

最終，特朗普下令派出國民警衛隊，國民警衛隊可根據情況在總統和州長的授權下行事。

隸屬於國土安全部的非軍事安全部隊成員也參與了遏制華盛頓、波特蘭和其他美國城市的抗議活動。因此有人推測，在選舉引發的危機中，特朗普可能會下令部署一些非軍事武裝人員。

但是，如果武裝部隊並不因總統的政治生存而任其派遣，很難想象特朗普能繼續執政。

會發生暴力衝突嗎？

拉德米爾說，他擔心相關暴力情況的發生。

「我曾寫過有這樣的可能性：特朗普總統嘗試通過行政命令，或其政治盟友控制的司法部發出『指令』，表明行政機構應將特朗普視為有爭議選舉的獲勝者。」他說，但他認為這種做法「不恰當、不可接受」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 分析人士警告，在總統選舉中失敗的候選人拒絶接受敗選的情況可能會帶來「嚴重內亂的可能」。

「令軍隊在1月20日中午他任期結束後繼續向其致敬，會讓軍隊很難處理，」他說。

「半數美國人和世界上的許多人會認為，不支持任何政黨的美國軍方有了黨派立場。軍隊永遠不應該接受這樣的命令。」他說。

除了極端情況下，由於黨派政治爭端，武裝部隊自主權受到威脅，其他人警告說，目前的政治局勢可能在其他地區引發暴力。

布萊恩告訴BBC，如果在總統選舉中敗選的候選人拒絶接受結果，可能會導致「嚴重的內亂」。

她說，總統的言辭「增加了抗議甚至暴力的可能性」。