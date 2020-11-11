亞洲電影如何打開了西方大門

圖像來源，Penguin Random House

當印尼作家傑希 蘇丹托（Jesse Q Sutanto）將自己的小說「A Dials for Aunties」簽約與出版商時，她萬萬沒想到，這本書的電影版權不久後就被Netflix搶購買下。

這位來自雅加達的作家，將她的處女作描述為《瘋狂亞洲富豪》與《老闆度假去》（Crazy Rich Asians meets Weekend at Bernies）混合體。

她又說，這個故事，恰好在適當的時機出現：劇情是一位婚禮攝影師意外地殺死了她的初次約會對象，然後將屍體藏在婚禮。

「因新冠疫情封鎖下的每個人都需要振作精神。誇張的故事情節，屍體和大型婚禮的荒謬性可以讓人逃避現實。其中，印尼華人婚禮令人驚嘆，平均可以有 2,000名賓客。而我小說中的女主角必須在媽媽和阿姨的幫助下將屍體藏起來。」

但是她認為，如果沒有《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）的成功，這筆電影交易就不會發生。

根據關凱文（Kevin Kwan）小說改編的《瘋狂亞洲富豪》是第一部全亞洲演員的好萊塢大片,全球收入約2億英鎊。

緊隨其後的是韓國電影《寄生上流》（Parasite）的歷史性勝利，該片在今年早些時候獲得了奧斯卡最佳影片獎。

那麼這股文化力量的轉移，也會回過頭來改變東方影壇嗎？

圖像來源，CURZON INTERNATIONAL/CJ ENTERTAINMENT 圖像加註文字， 韓國電影《寄生上流》是拿下奧斯卡最大獎的首部非英語電影，韓國在這潮流中繼續領先。

亞洲影視文化蓄勢待發

澳門國際電影節藝術總監古里奇（Mike Goodridge）解釋說：「2020年許多問題匯流成了今年這場完美風暴」。 該電影節於2020年12月舉行。

「現在，中國正式成為世界上最大的電影市場。那裏有13億人口，相比之下，遠勝於美國市場。現在中國出產了好多大片，一部能在那裏賺上近10億美元。」

古里奇又說：「亞洲亦發生了翻天覆地的變化。在過去，我們一直被籠罩在人們所說的「美國文化帝國主義」。因為，過去每個人都習慣於等著去戲院看部好萊塢大片，而好萊塢主宰電影製作及全球放映。」

「但是像Netflix和Amazon這樣的串流媒體出現，任務是要在每個國家及地區吸引訂閲者。因此，你不能只向這些觀眾播放《復仇者聯盟》等漫威電影就萬事大吉。你還必須製作本地電影和電視。觀眾想要看自己的故事。」

「因此，這些美國公司將資金投入整個亞洲，包括在新加坡設立亞洲總部。」

古里奇認為，再次有衝出亞洲的熱片的可能性很大。

「這種轉變實則與新冠病毒大流行不謀而合。由於疫情，許多好萊塢電影延後上映。所以待在家的亞洲觀眾將注意力集中在很多我們從未看過，有趣的電視或電影上，」他補充說：「人們對於需要看字幕的影視作品心態更開放了。」

韓國的音樂產業成功的將防彈少年團（BTS）等韓國流行文化（K-Pop）出口到世界各地，吸引許多全球歌迷。之後繼《寄生上流》拿下奧斯卡最大獎的首部非英語電影，韓國在這潮流中繼續領先。

圖像來源，London Korean Film Festival 圖像加註文字， 韓國電影《無價之寶》

《寄生上流》的字幕翻譯和電影網站「koreanfilm.org」創始人帕奎特（Darcy Paquet）協助策劃今年在倫敦舉辦的韓國電影節。該電影節於10月29日以韓國大賣的電影《無價之寶》（Pawn）開幕。《寄生上流》在全球的成功，也讓奉俊昊導演過去的電影，包含1994年發行的《支離破碎》（Incoherence）和2004年的《流感》（Influenza）在該影展成為最賣座的電影。

帕奎特預測：「當然，奉俊昊現在受到全球關注。奉的電影風格使他吸引了眾多觀眾，但其他韓國導演，譬如樸讚鬱在國際上也擁有越來越多的追隨者。」

「韓國上電影院的平均人數是全球最多。這是一個真正熱愛電影的社會，他們說故事的方法也很老練純熟」

「我們可以期待更多精彩的韓國電影在全球會產生影響，現在西方觀眾可能更願意接受這些電影了。」

圖像來源，Warner Bros 圖像加註文字， 《瘋狂亞洲富豪》在中國票房慘淡。

東方或西方？

這些電影將鏡頭對凖西方觀眾可能不熟悉的文化價值。

帕奎特說：「人們非常重視家庭，或個人在家庭裏的角色，一直是亞洲電影人物吸引人的關鍵。」她補充說：「在日韓或中國，教育，科學和技術都很被重視。這在這些國家的電影中可以看見。」

「而且，與好萊塢故事相比，亞洲電影諷刺的手法少得多，故事情感表達十分直截，並可能非常強烈。」

但是，成功地將文化價值觀傳遞給西方觀眾，並不總是那麼容易。

古里奇解釋：「中國的故事情節寫得很好。」 「他們遵循社會規範：在一個故事中，無論什麼情況，如果您犯了謀殺罪，就鐵定要入獄。」

「但如果您習慣了好萊塢講故事的節奏，看到一些中國電影時就會想：「他們根本不可能入獄！」，因為中國電影對道德價值更具反思性。」

而且這種誤解可以是相互性的。譬如，古德里奇指出：「《瘋狂亞洲富豪》在中國就票房慘敗。」

然而，考慮到《瘋狂亞洲富豪》在其他地方的成功，以及導演王璐璐（Lulu Wang）的《告別》（The Farewell）等電影的受歡迎程度，好萊塢似乎開始相信亞裔美國人的故事有潛力吸引更多觀眾。

最近宣佈，「追殺夏娃」（Killing Eve）的演員吳珊卓（Sandra Oh）和另名演員奧卡菲娜（Awkwafina）就將出演Neflix一部關於姐妹互斗的喜劇。

而《亞洲超級富豪》的其中一名製作人林黛兒（Adele Lim 音譯）將與日本製片希卡裏（Hikari）及柯蒂斯（Richard Curtis）共同製作一部浪漫愛情劇《迷失》（Lost for）。林黛兒之前還請奧卡菲娜和越裔演員凱莉·瑪麗·陳（Kelly Marie Tran 音譯）共同為迪士尼的新動畫《 Raya and the Last Dragon》配音。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 《遊牧人生》由中國導演趙婷執導。

但是亞洲還需要好萊塢嗎？

越裔美國電影人安德森·黎（Anderson Le 音譯）說：「以越南為例，這個國家有1億人口，他們像韓國，台灣和新西蘭一樣，很好地應對了Covid-19危機。」

黎先生是本月夏威夷國際電影節的藝術總監。他共同創立了電影製片廠東方（East），該電影製片廠的故事都來自越南和東南亞。

他解釋說：「這些國家一半的人口不到40歲。」

「（疫情間）電影院開放，票房很好。而且因為沒有好萊塢電影的競爭，所以觀眾們正在觀看一些精彩的本土電影。」

「我認為越南，中國和韓國等國家，現在甚至都不需要理會美國電影。他們就像印度的寶萊塢電影工業一樣，在自己的國家就已攀上顛峰。在其他地方取得的成功，則是錦上添花。」

但黎先生同意，亞洲確實希望在奧斯卡大放異彩。希望來自自己家鄉，有關自己文化底蘊的作品能在好萊塢獲獎。

2021年的奧斯卡頒獎典禮，我們可能又會看到亞洲電影人在奧斯卡發光。