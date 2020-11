亞洲電影如何打開了西方大門

當印尼作家傑希 蘇丹托(Jesse Q Sutanto)將自己的小說「A Dials for Aunties」簽約與出版商時,她萬萬沒想到,這本書的電影版權不久後就被Netflix搶購買下。

這位來自雅加達的作家,將她的處女作描述為《瘋狂亞洲富豪》與《老闆度假去》(Crazy Rich Asians meets Weekend at Bernies)混合體。

亞洲影視文化蓄勢待發

東方或西方?

而《亞洲超級富豪》的其中一名製作人林黛兒(Adele Lim 音譯)將與日本製片希卡裏(Hikari)及柯蒂斯(Richard Curtis)共同製作一部浪漫愛情劇《迷失》(Lost for)。林黛兒之前還請奧卡菲娜和越裔演員凱莉·瑪麗·陳(Kelly Marie Tran 音譯)共同為迪士尼的新動畫《 Raya and the Last Dragon》配音。