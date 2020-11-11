從土耳其法國衝突升溫看歐亞文化宗教與地緣之爭

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 土耳其與法國的矛盾衝突已經影響到眾多的穆斯林國家和歐洲國家。

土耳其、法國的衝突最近不斷升溫，有逐漸擴展到歐洲與亞洲矛盾層面的趨勢。

曾經一個世紀前就開始試圖脫亞入歐的土耳其近年來在強人埃爾多安的領導下努力要成為新式大國，首先就在中東、地中海地區挑戰在傳統上有強大影響的法國。

隨著2020年法國和土耳其在國際和地區問題上的緊張不斷升級，兩國雙邊關係跌入谷底：法國宣佈召回駐土耳其大使，土耳其呼籲穆斯林世界抵制法國產品。

分析人士認為，2020年接近歲末的法土爭端雖然是由法國國內涉宗教襲擊事件引發，但實際上反映了長期以來法土兩國矛盾和衝突不斷積累的結果。

在法土矛盾不斷上升之際，在穆斯林世界頗有影響的馬來西亞前總理馬哈蒂爾高調聲援土耳其，受到西方媒體的普遍批評。

觀察人士說，法國和土耳其雙方的衝突似乎有擴展到穆斯林世界與歐洲國家的文化、宗教和地緣之爭層面的趨勢。

穆斯林國家抵制法國貨

2020年10月底，法國發生兩起涉及宗教文化的襲擊事件，導致多人死亡。法國總統馬克龍稱之為恐怖襲擊和對法國世俗主義和言論自由價值觀的攻擊。法國政府隨即推出反恐和打擊宗教極端主義一系列新舉措，包括對宗教協會和機構加強監管、取締存在極端化問題的宗教組織等。

土耳其總統埃爾多安則譴責馬克龍對伊斯蘭教和穆斯林懷有敵意，批評馬克龍打壓法國穆斯林信仰自由，還在講話中點名指責馬克龍需要接受精神病檢查。並且，埃爾多安還批評反穆斯林在一些歐洲國家成為得到總統親自支持的國家政策。

法國指責埃爾多安散佈對法國的仇恨和誹謗性言論，召回駐土大使。

但是，在土耳其號召下，從亞洲的馬來西亞、孟加拉和巴基斯坦，非洲的毛尼塔尼亞到埃及，中東的約旦到海灣，從街頭到社交媒體的網絡空間，都出現了穆斯林抗議抵制、法國製造的運動。

最引人注目的是在穆斯林世界頗有影響的馬來西亞前總理馬哈蒂爾在推特和臉書上發貼高調聲援土耳其稱。馬哈蒂爾說，穆斯林「有權對法國感到憤怒......法國過去曾屠殺過穆斯林」、「法國人應該教育他們自己的人民學會尊重其他人的感受。」

馬哈蒂爾推文發佈後，受到歐美國家普遍批評，推特臉書平台都刪除了該帖，表示這屬於美化暴力的仇恨言論。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 約旦一家超市抵制法國貨的告示。

歐洲國家批埃爾多安

在法土之爭中，歐洲國家多數站在了法國馬克龍一邊。德國總理默克爾表示，埃爾多安的言論已構成誹謗；意大利總理孔特說，埃爾多安之說法令人無法接受；荷蘭首相呂特稱要與法國捍衛歐盟共同價值，反對極端主義。奧地利、葡萄牙、希臘、意大利的輿論也紛紛支持法國。

歐盟外交事務和安全政策發言人斯塔諾10月26日表示，在埃爾多安發表有關抵制法國商品的言論後，他不排除提前召開歐盟部長級緊急會議商討共同對策。

而馬克龍再度強調捍衛法國的世俗主義價值觀，他在社交媒體上用阿拉伯語說：不接受仇恨言論，捍衛理性辯論。

法國和土耳其的地緣戰略矛盾

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 土耳其的石油開採地質考察船拉伊斯號在土耳其多艘軍艦護衛下進入塞浦路斯和希臘的克里特島之間的海域。法國則派軍艦戰機協同希臘反對土方在有爭議區域考察。

希臘的地緣政治學者馬爾科·維森齊諾認為，埃爾多安試圖將土耳其打造成地區大國，對外不斷四面主動出擊。

他指出，法國則通過干預利比亞問題和在東地中海爭端中力挺希臘的做法，在歐盟外交政策方面發揮了領導作用。

維森齊諾稱，埃爾多安在東地中海以及更廣泛地區的戰略和地緣政治野心可能危及北約其它盟國和歐盟成員國的領土完整和主權。

他認為，在新冠病毒疫情對全球經濟造成巨大破壞之際，地中海地區的穩定對歐洲至關重要。

在安卡拉關注土耳其及穆斯林世界地緣政治的學者默罕默德·佩爾維茲認為，土耳其正在改變中東和北非、東地中海、黑海和巴爾幹地區的國際規則。