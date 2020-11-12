「奶茶聯盟」：香港活動人士與泰國示威領袖的對話

最近幾個月，泰國出現由年輕人髮起的示威浪潮，呼籲對政府和君主制進行改革。示威畫面與一年前香港反修例風波極為相似。

泰國和香港同屬「奶茶聯盟」，是亞洲青年運動網絡的一部份，他們靠什麼連結起來？