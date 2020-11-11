美國大選：司法部長下令調查「投票舞弊」引高官辭職抗議 五大選票爭議事實究竟如何？

圖像來源，Getty Images

美國司法部長威廉·巴爾（William Barr）下令，允許各地聯邦檢察官對據稱在大選中出現的違規行為進行調查，這一做法招致司法部一名高級官員辭職。

辭職的官員名叫理查德·皮爾格（Richard Pilger），原本應負責監管類似調查。

通常這類案件屬於各州自己管轄範圍，但巴爾稱這類原則並非是硬性規定。

巴爾稱，「如果有明顯且顯然可信的關於違規行為的指控，且如果這些指控屬實，可能對一個州的聯邦選舉結果產生潛在影響」，則各地聯邦檢察官可以進行調查。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國司法部長威廉·巴爾（左）

他表示，檢察官們應該只對針對違規行為的「重大指控」進行檢視。他稱，各州對舉行選舉負有主要責任，但司法部有「義務確保聯邦選舉是以一種美國人可以對他們的選舉過程和政府充滿信心的方式進行的」。

美國司法部通常只會在選舉結束後結果已經核實的情況下才會進行初步調查，但巴爾稱，這會導致「不端行為實際上無法被糾正」的情況出現。

皮爾格稱，他的辭職是對巴爾做法做出的回應。「我已經熟悉了新政策及其後果……我必須遺憾地辭去我的職位，」他在對同事發出的郵件中寫道。

唐納德·特朗普（Donald Trump）一直拒絶承認敗選，且對此次大選做出了尚無證據的舞弊指控。

與此同時，在社交媒體上，針對此次美國大選投票的一些虛假或誤導性貼文一直在傳播。其中一些貼文被特朗普及其團隊放大。

我們對其中一些主要說法做了事實核查。

密歇根出現死人投票？

在推特上，有貼文聲稱在關鍵州密歇根（Michigan）有已經去世的人投的選票出現，這些貼文被大量傳播，加劇了特朗普主導的未經證實的「選民舞弊」主張。

密歇根當局已經對此予以反擊，稱這些謠言為「假消息」（misinformation），並指出已經去世人士的選票遭到了拒絶。

這些廣泛傳播的推文列明瞭一些在上世紀之初出生且目前已經去世的人，認為他們投出了缺席選票。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有抗議人士試圖進入密歇根州底特律的點票現場。

被貼文中列出的其中一名男性似乎與他已經去世的父親被搞混。根據事實核查網站Politifact報道，這名男子與他的父親姓名一致，地址相同。密歇根當地官員向該網站表示，這名男士的選票在官方投票系統中被錯誤地計算到其父親身份下。

這名男子向Politifact表示，他在得知網絡上有許多關於自己傳言的情況後已經致電當地有關部門，一名官員告訴他無需擔心，因為官員們會在計票時確認簽名筆跡與出生日期。

密歇根州州務卿發言人向該網站表示，這種情況之所以會出現是因為二人姓名相近，但在這種案例中，並沒有出現不符資格的選民投票的情況，且對選舉結果沒有影響，當地官員可以他們注意到這種情況後作出更正。

除此以外，還有其他孤立的幾起案例聲稱有「死人」投票，其中大多數同樣是因為家人擁有相同姓名，或是小的技術故障，比如有的選民如果無法找到他們在網上登記選民資格時輸入的生日記錄，他們會被指示輸入一個隨意日期作為生日。

這些謠言被許多有影響力的賬號轉發傳播，比如與特朗普名字相同的特朗普之子小特朗普，以及英國脫歐黨（Brexit Party）領袖法拉奇（Nigel Farage）。

密歇根州點票軟件故障？

網上有許多貼文聲稱，在密歇根有一個點票軟件故障導致成千上萬張投給特朗普的選票被計算到了拜登名下。

這些指控甚至來到了特朗普的推文中。共和黨人參議員泰德·克魯茲（Ted Cruz）聲稱，在密歇根全州使用的軟件出現了一個問題，這則推文被特朗普轉發。

在密歇根各縣的計票中，有一個縣出現了問題，當地最初報告的拜登得票數有誤，密歇根州務卿本森（Jocelyn Benson）表示，該問題「已經被迅速識別並糾正」。

她還表示，最初的錯誤是一個人為錯誤，而非軟件錯誤。

目前正在大範圍傳播的一些貼文聲稱，在密歇根的其他47個使用相同軟件的縣中，可能會有同樣的問題出現。

本森對此回應稱：「沒有證據顯示在本州其他地方有這一用戶錯誤發生。」

亞利桑那州「簽字筆」導致廢票？

另一個被廣泛傳播的謠言發生在搖擺州亞利桑那州（Arizona）點票期間。

有推文聲稱，有一項計謀想要通過向選民分發簽字筆，讓他們用簽字筆填選選票，以此來讓親共和黨地區的選票作廢。

圖像來源，Getty Images

在一個廣泛傳播的視頻中，有一名女性講述了她認為投票機器是如何無法讀寫用這類筆填選的選票的。

這段視頻的拍攝者還表示，很多選票沒有被計算在內，許多人被迫使用簽字筆，因為有人想要讓總票數出現偏差。

這在社交媒體上引起極大轟動，許多人憑此聲稱存在選票舞弊現象，還稱有特朗普支持者投出的大量選票被作廢。

CNN報道稱，有一群示威者聚集在亞利桑那州馬里科帕縣（Maricopa County），他們「高聲喊著社交媒體上的簽字筆假消息」。

但這些指控都是假的。

馬里科帕縣官員表示，簽字筆並不會讓選票作廢。

亞利桑那州州務卿霍布斯（Katie Hobbs）在推特上確認，如果你親自投票，「你的選票會被計算在內，無論你是用的是什麼類型的筆（甚至包括簽字筆）！」

霍布斯之後向CNN表示，「即便由於一些原因機器無法讀出這些選票，比如一處標記滲透到了另一面，我們也有辦法清點它們。它們會被計算在內。那些說這是一種讓共和黨人選票作廢的陰謀的說法毫無價值。」

錯誤的密歇根投票地圖？

一份大選之夜的密歇根選票地圖顯示，拜登在突然之間增加了約13萬張選票，但特朗普的得票沒有任何變化，這份地圖在社交媒體上也得到了廣泛傳播。

特朗普自己在推特上也發表了這張圖片，加大了對選民舞弊的猜測。

各州當局在計票時一次性加入一大批選票是一種慣常做法。

但社交媒體上許多人在質疑，為何在那次數據更新中，特朗普沒有得到任何選票。

解釋很簡單，因為那是一個數據錄入錯誤，之後已經被糾正。

製作了這張地圖的選舉信息分析網站Decision Desk表示：「這是我們讀取的該州創建的一個文檔裏發生的一個單純錯誤……該州注意到了這個錯誤，並得出了更新後的計票結果」。

這名發言人還表示：「這種事情會發生在選舉之夜，我們預計其他密西根的選票指標者也遇到了這個錯誤，並像我們一樣實時進行了糾正。」

推特對引發猜測的相關推文上加上了標籤，標籤指出：「這則推文中分享的部分或全部內容存在爭議，並可能會對一次選舉或其他公民程序產生誤導。」

那則特朗普使用的貼文的發佈者為馬特·麥考維亞克（Matt Mackowiak），他已經刪除了自己的推文並進行道歉，但那張圖像仍在其他地方廣泛傳播。

美國時間周三凌晨，這張地圖得到親特朗普的陰謀論派別「匿名者Q」（QAnon）的推動，並在保守派意見領袖的轉發下向更廣範圍得到傳播。

BBC已就此聯絡密歇根選舉局（Bureau of Elections），他們對數據差異沒有任何回應，但表示這個階段的結果是「非官方」的，且不是最終計票結果。

威斯康辛州統計票數多於註冊選民數？

有大量傳播的虛假說法聲稱，威斯康辛州（Wisconsin）的投票人數多於註冊選民數。

一名用戶在推特上表示：「突發：威斯康辛的選票數比註冊投票的人數要多。總註冊選民數：3129000。總投票數：3239920。這是舞弊的直接證據。」

然而，這個註冊選民數據已經過時。最新數據顯示，截至11月1日，該數據應為3684726。

這則推文現在已經被刪除，但臉書和推特上許多人仍然在分享這個貼文的截圖。

此次選舉中，威斯康辛州的選民投票率明顯高於此前幾年。