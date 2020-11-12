新冠疫苗：巴西志願者之死引發的關注

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 科興生物研發的疫苗是全球十幾種處於最後測試階段的疫苗之一，這一階段被稱為三期試驗。

巴西當局稱一名志願者出現嚴重不良反應，暫停中國疫苗臨牀試驗兩天後，周三（11月11日）宣佈重啟試驗。

此前巴西衛生監督部門未透露不良反應的詳情，但國際媒體報道指，這名志願者「死於自殺」。進行試驗的研究所負責人說，死亡與疫苗沒有任何關係。

巴西衛生監督局在周三的一份聲明中稱，現在有足夠信息，可以恢復疫苗試驗。「很重要的是，必須澄清暫停（試驗）並不一定意味著受調查的產品質量、安全性或有效性有問題，」聲明稱。

這種疫苗由中國科興生物研發。科興生物周二（11月10日）回應，注意到媒體有關報道，但稱對疫苗的安全性有信心。

為什麼暫停試驗？

巴西衛生監督局周一（11月9日）表示，在發生一起志願者嚴重不良反應事件後，已經決定中斷科興生物疫苗的臨牀試驗。

巴西衛生監督局並沒有透露發生了什麼，科興生物疫苗的後期試驗仍在印度尼西亞和土耳其進行，這兩個國家都沒有宣佈暫停試驗。

據路透社報道，印尼國有的生物製藥公司Bio Farma周二稱，其科興疫苗試驗「進展順利」。

圖像來源，EPA/WU HONG 圖像加註文字， CoronaVac疫苗由北京科興生物與布坦坦研究所共同研發。

進行疫苗試驗的巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）負責人科瓦斯（Dimas Covas）對媒體表示，試驗暫停與一宗死亡案例有關，但稱死亡與疫苗無關。

這一說法得到聖保羅州衛生大臣戈林希泰恩（Jean Gorinchteyn）的支持，他在新聞發佈會上表示，死亡是「外部事件」，與疫苗無關。

科瓦斯稱，疫苗沒有出現不良反應。「我們覺得巴西衛生監督局的決定很奇怪，因為它與疫苗無關。目前有超過1萬名志願者。」科瓦斯對巴西電視台TV Cultura表示。

路透社報道稱，正在進行疫苗試驗的聖保羅州政府表示，一名志願者去世，死因登記為自殺，目前正在進行調查。路透社稱看到了一份警方報告。

《紐約時報》獲得的一份警方報告也顯示，這名志願者在10月29日死亡，目前因自殺而被調查。

科瓦斯還稱，暫停試驗引起了「憤慨」。科瓦斯在周二的新聞發佈會上還說，希望盡快恢復試驗。暫停臨牀試驗並不罕見。

9月，在一名參與者出現不良反應後，英國曾暫停阿斯利康與牛津大學的新冠病毒疫苗試驗，但隨後又重啟了試驗。

圖像來源，Divulgação Governo de São Paulo/Reuters 圖像加註文字， 多裏亞（左）曾是博爾索納羅（右）的盟友，但後來變成他的主要批評者。

各方有何回應

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）長期以來一直對中國疫苗持批評態度，並稱巴西不會購買這種疫苗，他與聖保羅州州長若昂·多裏亞（João Doria）有政治鬥爭，多裏亞一直支持進行疫苗試驗。

博爾索納羅10月下旬曾表示，巴西政府不會購買中國製造的新冠疫苗，並稱巴西人民不會成為任何人的小白鼠。

博爾索納羅在臉書上表示，停止疫苗試驗是「博爾索納羅的又一次勝利」。

這種疫苗由中國科興生物研發。科興生物周二（11月10日）回應，注意到媒體有關報道，但稱對疫苗的安全性有信心。

「經與巴西合作伙伴布坦坦研究所溝通，該所負責人認為這一事件與疫苗無關。科興將就此事與巴西方面繼續保持溝通。巴西的臨牀研究將繼續嚴格按照GCP要求開展相關工作。」科興生物回應稱。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 多裏亞此前曾積極宣傳中國科興的實驗性疫苗，宣佈計劃用它為聖保羅居民進行接種。

根據約翰·霍普金斯大學的數據，巴西是受新冠病毒影響最嚴重的國家之一，確診病例超過569萬，僅次於美國和印度，位居世界第三，死亡人數超過16萬。

全球疫苗進展

科興生物研發的疫苗是全球十幾種處於最後測試階段的疫苗之一，這一階段被稱為三期試驗。三期試驗是疫苗開發的關鍵時期，一些疫苗可能會在此時失敗。

科興生物的疫苗在巴西暫停試驗前，美國的跨國製藥公司輝瑞（Pfizer）公布，該公司和德國醫藥公司BioNTech研製成的新冠疫苗有效率高達90%。

除了在海外開展三期臨牀試驗外，中國還在國內實施了新冠疫苗試驗性接種。