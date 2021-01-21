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誰是喬·拜登？美國第46任總統的故事
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誰是喬·拜登？美國第46任總統的故事
1 小时前
在美國政壇的金字塔尖度過了四十年，經歷過多次的個人悲劇和政治打擊之後，喬·拜登才終於成為美國第46任總統。
這是關於他的故事。
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