美國歷任前總統的「後白宮歲月」可以安排些什麼活動

圖像加註文字， 離開白宮後，美國前總統們可以給自己安排些什麼活動？

每過四年或八年，美國就有一位新總統進駐白宮，老總統卸任當回普通百姓。嚴格說來，前總統跟一般平頭百姓還是有點區別的，至少積累的政治資本常人難以企及。那麼，美國歷史上那些前總統們離開白宮後，給自己安排過哪些活動讓自己怡然自得，讓後人津津樂道？

寫回憶錄、發表講話，很常見；嘗試虛構文學創作，也不止一人。BBC中文曾梳理髮現二本小說出自美國前總統之手：吉米·卡特的歷史題材小說《馬蜂窩》（The Honet's Nest， 2003），比爾·克林頓的《總統失蹤》（The President is Missing， 2018）；亞伯拉罕·林肯年輕時曾寫過詩，巴拉克·奧巴馬當選總統前出過兒童繪本。

特朗普2016年當選總統之前，還是商人和電視真人秀主持人的時候，曾經與人合寫過一本小說《川普大廈》（Trump Tower，2011），還改編成電視劇，自己在劇中客串以自己為原型的角色。不過小說第二版時他的名字已經從作者欄消失了。

那都是往事。正值許多人為唐納德·特朗普（Donald Trump）總統卸任後可以做些什麼事來打發時間，BBC歷史雜誌主編羅伯·阿塔爾（Rob Attar）翻開歷史，揀出幾樣前人嘗試過的「後白宮歲月」可以做的事，輕重大小不論，從梅開二度再次墜入愛河，到創建大學，範圍極廣，或可提供一些啟發。

圖像來源，HULTON ARCHIV 圖像加註文字， 老羅斯福總統喜歡打獵

1.探險打獵

美國第26任總統西奧多·羅斯福（Theodore Roosevelt）1909年卸任後，非洲曠野上的野生動物王國受到不小的驚嚇，因為那一年，整整一年時間，羅斯福就在非洲狩獵，且行且收藏戰利品。同行的有他兒子克米特（Kermit）、史密森尼學會（也譯作史密松學院，Smithsonian Institution）的幾名科學家，還有200多名挑夫。

毛公仔玩具熊泰迪的名字就是羅斯福總統給的，他的名字西奧多的暱稱是泰迪（Teddy）。那是1902年，他對一頭小熊動了惻隱之心，不忍殺它，還把自己的暱稱給了它，這就是後來風靡世界的玩具泰迪熊。

但是，過了七年，羅斯福在扣獵槍扳機時似乎不再多愁善感，而是更不假思索。他和隨行眾人在非洲大陸東北部各處馳騁狩獵，動用各種交通工具，輪船、火車和宿營車，一應俱全。

這支狩獵隊伍那一年在非洲收獲的獵物包括大象、犀牛、河馬、斑馬、猴子、蛇，還有許多其它動物，這些屍骸中有許多被運回美國用作科學研究。

圖像加註文字， 這是泰迪熊，美國前總統西奧多·羅斯福用自己的暱稱「泰迪」為它命名。它的原型是一隻因為羅斯福動了惻隱之心而沒有獵殺的小熊仔

1913年下半年，羅斯福再次出征，到南美洲探險狩獵七個月。

那次遠征前一年，羅斯福本人一度成為暗殺目標：他有一次去密爾沃基發表講演時，一個當酒保的德國人朝他胸部開槍。

令人吃驚的是，他決定按計劃完成演講後再去醫院。所幸子彈沒有擊中要害，羅斯福保住了性命，但南美那些後來被他打死的動物就沒那麼幸運了。

圖像來源，Smith Collection/Gado/Getty Images 圖像加註文字， 美利堅合眾國第一任總統喬治·華盛頓最熱愛的一件事就是打理自家農莊

2．打理農莊

美國開國總統喬治·華盛頓（George Washington）平生最愛做的一件事，就是料理他在弗吉尼亞州的農場弗農山莊（Mount Vernon）。1783年，他率領美國打贏了獨立戰爭，滿心希望可以就此回到弗農山莊，像一位體面的農場主那樣愉快地度過餘生。

過了六年，華盛頓再度出山競選總統，其實是有點猶豫的，後來被選入白宮，他還是對農業勞動念念不忘。比如，1795年，他給托馬斯·傑佛遜（Thomas Jefferson）寫信，花了很多筆墨討論怎樣巧妙地利用蕎麥，把它作為農田的肥料。

1797年，華盛頓卸任總統，旋即返回弗農山莊，看到了他不在期間的荒蕪跡象。後來有一次冬天他頂著暴風雪騎馬巡視自家的種植園，染上惡疾，兩年後不治身亡。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 華盛頓家弗農山莊的威士忌酒作坊當時產量居全美之首

3．挑戰不公

約翰·昆西·亞當斯（John Quincy Adams）是美國歷史上唯一一位離開白宮後又當選眾議員的前總統。他是美國第六任總統，1829年任滿，1830年進入眾議院，一直當了17年眾議員，還得了個「雄辯老人」的綽號。

他最廣為人知的政治事業是爭取廢除黑奴制。當時國會有一條臭名昭著的規矩，任何涉及反對蓄奴的提案都一概不予討論，亞當斯議員就盯住這一條，源源不斷地把來自廢奴運動陣營的提案呈交國會，直到眾議院告饒妥協，1844年決定廢棄那條不討論/不辯論規則。

還有1997年斯皮爾伯格獲獎影片《斷鎖怒潮》（Amistad）講述的那起運奴船在海上遭遇風暴黑奴造反事件。1839年夏，關著53名非洲黑人的西班牙運奴船「阿米斯塔德號」在古巴海岸不遠處遇風暴，黑奴首領辛克帶頭造反控制了全船，然後設法返回家園。兩個月後這艘船在康涅狄格州海岸被美國海軍攔截，造反的非洲人被控謀殺船員罪訴諸法庭。當時走私黑奴已經被法律禁止，法庭判53人無罪，但美國南方農場主代表上訴至聯邦最高法院。1841年，亞當斯出手干預，最高法院最終裁決維持原判，53名被告重獲自由。

圖像來源，HULTON ARCHIVE 圖像加註文字， 哈里森總統有魅力嗎？如果沒有，他卸任後怎麼又談了一場戀愛，還娶了個小25歲的太太？

4．談婚論嫁

美國第23任總統本傑明·哈里森（Benjamin Harrison ）體態矮壯敦實，留著大鬍子，在羅斯福看來簡直一無是處，冷酷無情，心胸狹隘，滿腦子偏見又委瑣土氣。但是，別人也許覺得哈里森很有魅力。比他小25歲的姑娘瑪麗·迪米克（Mary Dimmick）就是其中一位。

哈里森總統任滿離開白宮三年後，1896年，他和這位迪米克小姐喜結良緣。

這是他第二次婚姻。第一任妻子卡羅琳1892年死於肺結核。迪米克是卡羅琳的助手、侄女。當時哈里森正在競選連任，選戰進入最後兩周。妻子去世後不久，哈里森和迪米克的羅曼史開始。他們結婚時，哈里森62歲，他的兩個已經成年的兒子強烈反對，拒不參加老爹在紐約的婚禮。

兩人育有一女，伊麗莎白，出生於1897年。哈里森1901年去世時，40萬美元身家中大部分留給了妻子和4歲的幼女，兩個兒子幾乎沒有分得什麼遺產。丈夫去世後，迪米克又活了將近半個世紀。她1948年去世時美國總統是杜魯門，東西方冷戰已經開始。

圖像來源，Hulton Archive/Getty Images

5．創辦大學

第三任總統托馬斯·傑斐遜（Thoas Jefferson）的最愛是科技，他可以從科學探索中獲得「至高的愉悅」，但命運之神想法不同，結果傑斐遜被自己所處的時代裹挾著進入了政壇。

1809年，傑斐遜總統任滿離職，於是可以全身心投入教育事業。他最了不起的成就是積10年之心血成功創辦了弗吉尼亞大學（University of Virginia）。他不但親自設計了教學大綱和科目課程，還設計了教學大樓，包括那個仿造古希臘帕特農神廟的圓型建築。

弗吉尼亞大學是美國唯一一所沒有宗教瓜葛牽連的高等學府，這完全符合創辦人作為《獨立宣言》起草人之一的形象和精神。

圖像來源，PA 圖像加註文字， 除了小說，卡特還出過一本詩集。

6．療癒世界

2005年，時任美國總統總統吉米·卡特（Jimmy Carter，第39任）說了一句話：「不可否認的是，作為前總統的我比當總統的我更好。」

說這句話時，距離羅納德·里根（Ronald Reagan）在競選中大勝，卡特敗選離開白宮已經過去了四分之一個世紀。卡特對於自己總統任期內乏善可陳的業績很明白，也很失望，卸任後便投身於外交和人道事業，1982年創辦了卡特中心。

後白宮歲月對卡特來說是忙碌的。他在全世界奔波，調停戰爭、衝突，還為此獲頒諾貝爾和平獎。

不過，麥地那龍線蟲病，又名幾內亞線蟲病（GWD）的幾近滅絶，或許是他最重大的貢獻。

卡特卸任總統後參與的活動也不是沒有一點爭議，但在歷任前總統當中，離開白宮後的職業生涯比總統任期內更精彩、出色的，似乎找不出另一個了。

圖像來源，網絡 圖像加註文字， 卡特79歲開始動筆寫歷史小說《馬蜂窩》

7．河邊垂釣

美國前總統喜歡釣魚的不只一人，但最熱衷於此的當屬第31任總統赫伯特·胡佛（Herbert Hoover）。2005年出版的一本胡佛傳記，書名就是《胡佛，釣魚總統》（Hoover, the Fishing President）。

他當總統時就喜歡到河邊垂釣，享受幾個小時的安靜，放鬆心情，舒減壓力。1933年大選敗給弗蘭克林·羅斯福（Franklin Roosevelt）之後，總統不當了，但釣魚的愛好保留下來，伴隨他度過離開白宮後的政治和外交生涯。

胡佛卸任總統後還在政壇活躍了很多年。他寫了很多文章，分析評論國際事務，針砭國內時弊和問題。不過，他生前出版的最後一本書卻跟時政絲毫不沾邊。1963年，也就是他去世前一年，《釣魚的樂趣》（Fishing for Fun）一書出版，書中坦陳他畢生對釣魚的熱愛。有一句最廣為流傳的名言：

「魚兒面前人人平等。」

圖像來源，Library of Congress/Corbis/VCG via Getty Images 圖像加註文字， 美國歷史上非連任兩次當選總統的僅此一例，第22任和第24任總統克利夫蘭。也就是說，第23任總統打破了他的連任夢，他沒有放棄，終於扳回一局

8．最不濟，還可以再去競選總統

前總統過幾年東山再起再度競選的也有過幾位，但最後成功的只有一位，1892年當選的格羅弗·克利夫蘭（Grover Cleveland）。他是迄今為止唯一一位非連任兩次當選總統的人，分別是第22任和第24任總統。

1888年，克利夫蘭競選連任，但敗在哈里森手下。那次失敗並沒有削弱他在民主黨內受到的擁戴和支持，過了四年之後又重振旗鼓，獲得黨內提名，然後一舉取得大選成功，將哈里森擠出白宮。