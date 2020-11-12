美國大選：特朗普離開白宮後可能選擇的4條「退路」

墨菲（Jessica Murphy）

BBC記者

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普卸任後可能做什麼，朝什麼方向發展？

特朗普的總統任期到2021年的1月20日，屆時他將交接總統職務給繼任者。那麼這位政治家和曾經的商業大亨卸任總統之後將做什麼呢？

美國卸任總統常見的職業「選項」是巡迴演講，動筆寫回憶錄，著手總統圖書館的計劃等，有的卸任總統從事人道工作，有的拿起畫筆畫畫。

但是美國西北大學凱洛格管理學院（Kellogg School of Management）的卡爾金斯（Tim Calkins）教授說，特朗普在擔任總統期間打破許多慣例，他卸任後做什麼事也可能和其他前任總統也都不一樣。

以下是幾個可能的發展。

捲土重來

也許這次大選並不是特朗普政治生涯的終點，他有可能捲土重來再度競選總統。

美國歷史上曾經出現過唯一一位兩度當選，而且任期不連續的總統：格羅弗·克利夫蘭（Grover Cleveland）。

克利夫蘭1885至1889年擔任美國第22任總統，離開白宮四年後，1893年再度擔任總統至1897年。

美國憲法規定「當選總統不得超過兩次」，但沒有規定任期必須連續。

前白宮幕僚長馬瓦尼（Mick Mulvaney）最近表示，特朗普有可能會尋求2024年的競選機會。

特朗普熱衷於競選造勢，這次大選中他獲得7150萬張選票，是美國總統大選歷史上最高票的落選者，這清楚表明他在美國民意支持上有一定的基礎。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普的子女可能有自己的政治野心

卡爾金斯表示，特朗普雖然將卸任，但是他的品牌在某些方面卻和他當選總統的時候一樣強而有力。

此外，有傳言說特朗普的大兒子，小唐納德·特朗普有意角逐總統，對此他本人並未承認或否認。

返回商場

在踏入政壇之前，特朗普已經是地產大亨，電視真人秀明星，他還是自己品牌的代言人，把自己的名字當作商業招牌為產品代言。

卸任總統後，特朗普也可能會重新返回商場，繼續他四年前未完成的商業工作。

《紐約時報》曾報道說，特朗普有超過4億美元的貸款在未來幾年內到期，不過特朗普說那個數字只代表他資產淨值的「很小一部分」。

特朗普集團（The Trump Organization）旗下擁有許多酒店和高爾夫球場，在孟買、伊斯坦布爾、菲律賓、華盛頓特區、迪拜、印尼、美國和英國等許多地方都有特朗普品牌的房地產和高爾夫球場。

如果特朗普卸任後決定「棄政返商」，那麼他有許多工作要做。

特朗普許多商業活動都是在旅遊和休閒產業，這些相關產業在新冠病毒疫情中受創很嚴重。

福布斯報道說，特朗普的資產價值可能因為新冠疫情而損失最多10億美元。《紐約時報》根據查看過去20年的報稅記錄說，特朗普商業帝國「長期虧損，避稅多年」，還說他過去15年中有10年沒繳任何所得稅。

但是特朗普集團和他本人駁斥相關報道不準確。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普許多商業資產都和休閒旅遊業相關

卡爾金斯表示，特朗普多次證明他的名字還是人們討論的焦點，而且還是具有商業價值。「但是由於涉足政壇引發的兩極化反應，在某些方面他的名字可能不再那麼適合當作商業招牌。」

特朗普擔任總統期間，由他的子女暫時掌管商業事務，但同時他也讓女兒擔任白宮職務，兩個兒子和他的政治生涯也息息相關，這讓人懷疑特朗普是否能劃清政商分界線。

卡爾金斯說，特朗普和子女現在一定都在思考一件事，那就是「如何做才能對全家人最有利？」

成為媒體大亨

特朗普對電視媒體絶不陌生，以他作為靈魂人物的真人秀系列節目《學徒》（The Apprentice）歷久不衰，叫好叫座。

因此有許多關於他入主電視和新聞媒體的猜測，創辦自己的電視頻道，或是和已建立的保守派電視網絡合作。

測量品牌知名度的Q Scores公司副主席夏佛（Henry Schafer）表示，特朗普絶對具有潛在觀眾群，他是話題人物，就像霍華德·斯特恩（Howard Stern）這樣。

圖像來源，FILM MAGIC VIA GETTY IMAGES 圖像加註文字， 特朗普2015年告別了電視真人秀的節目工作

夏佛認為，特朗普會回到他最擅長的工作上，那就是引發爭議。「特朗普從不怕爭議，越有爭議他幹得越好，這就是他最擅長的工作。」

保守右翼媒體「一個美國新聞網」（One American News Network, OANN）或Newsmax很可能是特朗普合作的伙伴。

這兩個電視媒體因為保守派立場而被視為親特朗普陣營，許多報道甚至猜測他們是否干預政局。

此外，特朗普也可能和其他媒體或娛樂事業合作。

特朗普也可能和出版商簽約出書，前總統奧巴馬夫妻據報獲得破紀錄的6500萬美元共同出書合約，前總統布什出書合約金額也有1000萬美元。

享受退休

圖像來源， Getty Images 圖像加註文字， 位於佛羅里達州的海湖莊園被特朗普團隊稱為「冬天的白宮」

特朗普卸任總統後還有總統退休金，以及其他卸任總統享有的特殊待遇。

按照1958年指定的美國《卸任總統法案》，總統卸任後享有待遇包括退休金，2017年這筆卸任總統退休金為一年20萬美元。

卸任總統還終身享有秘密安全人員的保護，醫療服務，旅行和幕僚人員費用，已經74歲的特朗普，卸任總統後也可以決定輕鬆退休。

他可以從事慈善工作，靠演講賺取豐厚費用，著手總統圖書館的計劃，每位卸任總統在其家鄉都可以有一座總統圖書館，珍藏其總統任內的文獻等。

閒暇時他可以在佛羅里達州自己的海湖莊園（Mar-a-Lago）悠閒地打高爾夫球。

但是卡爾金斯認為，特朗普不太可能就此享受悠閒的退休生活，「特朗普一生都活在聚光燈下，他這種性格的人不會就此消失。」