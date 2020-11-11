俄羅斯斡旋納-卡衝突停火亞美尼亞陷入政治危機

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 俄羅斯主導達成亞美尼亞和阿塞拜疆衝突的停火協議後迅速部署維和部隊進入納卡衝突地區

周二（11月10日）亞美尼亞和阿塞拜疆宣佈達成停火協議，旨在結束納-卡地區六個星期以來的衝突。這場衝突已經導致1300人死亡，十多萬人流離失所。

俄羅斯維和部隊周二已經抵達亞美尼亞首都埃里溫，他們將被部署到有爭議的納-卡地區的停火分界線。按照協議規定，俄羅斯在爭議地區部署維和部隊，監督實行停火。

按照協議規定，1,960名俄羅斯部隊和數百車輛將替換掉在納-卡地區的亞美尼亞部隊。不過俄羅斯主持下達成的停火協議被許多亞美尼亞人視為要他們投降。

陷入政治危機

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 納-卡地區六個星期以來的衝突已經導致1300人死亡，十多萬人流離失所

衝突開始以來，阿塞拜疆部隊在被亞美尼亞族人控制的納-卡地區取得不少進展。停火協議規定，衝突雙方就地達成停火，因此阿塞拜疆能夠繼續控制自衝突以來所佔領的地區。

在停火協議達成前不久，阿塞拜疆部隊在戰場上取得進展，佔領了納-卡地區的重要城鎮舒沙。

周一午夜宣佈的停火協議引發阿塞拜疆人的慶祝。BBC記者歐拉•蓋蘭（Orla Guerin）在阿塞拜疆首都巴庫報道說，當地的慶祝者認為經過長期戰鬥他們已經取得了關鍵的勝利。

協議在亞美尼亞引起憤怒反應。周二，亞美尼亞總理帕希尼揚說，簽署這些和平協議令他個人和亞美尼亞人感到無比痛苦，但這是面對軍事局勢達成的協議。

在亞美尼亞總理帕希尼揚（Pashinyan）宣佈停火協議數小時後，憤怒的示威者走上街頭抗議，許多抗議者衝進了政府建築。抗議者指他們被亞美尼亞總理背叛。亞美尼亞的政治反對黨派要求政府取消停火協議。

BBC俄羅斯語記者範迪克（Yuri Vendik）在亞美尼亞首都埃里溫報道說，納-卡地區的失敗導致嚴重政治危機。

英國《衛報》報道說，亞美尼亞總理帕希尼揚在2018年發生的沒有流血的民主革命中上台，但這次喪失領土可能會導致其失去權力，專制政府會重新控制亞美尼亞。

西方被邊緣化

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， BBC記者在阿塞拜疆首都巴庫報道說，當地的慶祝者認為經過長期戰鬥他們已經取得了關鍵的勝利

亞美尼亞族人口居多的納-卡地區在1991年蘇聯解體期間宣佈從阿塞拜疆分離。隨後那裏發生武裝衝突導致3萬多人死亡。1994年衝突結束後，納-卡地區一直被親亞美尼亞的亞美尼亞人控制。

納-卡地區政府的領導人阿魯秋尼揚（Arayik Harutyunyan）周二表示，他同亞美尼亞總理帕希尼揚磋商後決定接受停火協議的條款。他說，如果他們繼續戰鬥下去會喪失更多領土，蒙受更大損失。

這次停火協議達成後，阿塞拜疆聲稱已經重新奪回了在1991-1994年衝突中喪失的大部分領土。

普京周二表示，希望這個停火協議將為持久，為全面解決納-卡地區問題創造條件。

俄羅斯在亞美尼亞有軍事基地，兩國都屬於莫斯科主導的集體安全條約組織。不過兩國的軍事同盟義務並不包括納-卡地區。

阿塞拜疆總統阿利耶夫表示，土耳其維和部隊也將參加停火行動。但《衛報》報道說，俄羅斯周二否認土耳其部隊被允許部署到納-卡地區。