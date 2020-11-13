印度知名電視主播被捕：引「打壓新聞自由」爭議，曾多次狠批中國

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 印度最高法院頒令批准高斯瓦米保釋候查。

印度知名電視主播、被印度媒體稱為「大嘴」的阿納布·高斯瓦米（Arnab Goswami）早前因涉嫌教唆其他人自殺被捕，被當地警方拘押一個多星期後獲准保釋。作為有名的電視主播，高斯瓦米的立場具有濃厚的民族主義色彩，經常批評印度國內的反對聲音和印度的鄰國巴基斯坦。

孟買警方在11月4日以「教唆自殺罪」拘捕高斯瓦米，如果罪成可以被判囚10年，地方法院早前拒絶高斯瓦米保釋，他的律師上訴，印度聯邦最高法院最終批准保釋申請。

高斯瓦米是印度「共和國電視」（Republic TV）的其中一名創辦人，立場被視為親執政印度人民黨（Bharatiya Janata Party，簡稱BJP）。他早前在中國與印度爆發邊界衝突後，多次呼籲印度政府要採取強硬手法應對。他又在社交網站留言，警告中國「騷擾強大的印度的話，將會付上沉重的代價」。

印度政府之後封鎖TikTok等多個中國公司開發的手機應用程式，高斯瓦米稱讚印度政府的做法，認為這樣讓中國知道印度想採取行動時，將「按照自己的意願行事而不發出警告」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 許多屬BJP的政客連日示威，批評孟買警方的拘捕行動"打壓新聞自由"。

政治原因

事件的起因是一名曾經為「共和國電視」設計錄影廠的建築師奈克（Anvay Naik），2018年在印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）自殺。他的妻子指自己的丈夫自殺，是因為高斯瓦米在錄影廠建成後沒有繳付相關費用。高斯瓦米否認指控。

高斯瓦米近月多次高調批評孟買警方調查一名電影明星死亡的案件不力，連帶批評孟買所處的馬哈拉施特拉邦政府處理事件的手法。外界留意到這個邦的政府由地方反對黨濕婆軍黨（Siv Sena）控制，分析因此認為高斯瓦米被捕有政治原因。

高斯瓦米被捕後，印度一個新聞工作者工會隨即發表聲明，促請當局公平對待高斯瓦米，確保政府不會「利用自己的權力打擊具批判性的新聞報導」。許多屬人民黨的政客也連日舉行示威，批評孟買警方的拘捕行動「打壓新聞自由」。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 印度媒體大多持民族主義立場，在外交政策上往往會跟隨政府的看法。

「傳媒行業的叛徒」

高斯瓦米是印度有名的新聞主播，以吵鬧的時事節目辯論環節著名。他曾經在印度其中一家最大規模的電視台「Times Now」任職主播，他在2016年離任，之後成為「共和國電視台」其中一名創辦人，繼續他的主播風格，令這個新創立的電視台短時間成為印度最受歡迎的一個電視台。

他的立場十分親執政的人民黨，被批評在節目中為政府背書，不挑戰或質疑人民黨的任何政策。

他對巴基斯坦的態度尤其強硬，多次以「傀儡」形容巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan），又說巴基斯坦是個「恐怖份子溫牀」。

中國與印度的緊張關係過去一年因為邊境爭議不斷升級，高斯瓦米也開始批評中國政府的許多政策，包括應對新冠肺炎的手法，又批評中國政府以「骯髒的政治手段」對付香港民主派人士。

但他這種報道手法也引起許多爭議，一名印度賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）學者帕納爾（Parnal Chirmuley）說，高斯瓦米在社會中散佈謊言和虛假消息，對社會沒有好處，形容他是「傳媒行業的叛徒」。

高斯瓦米的言論過去多次引來印度當局調查。其中，印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）4月發生一宗案件，三個男子在當地開車前往一個葬禮時被居民誤以為是盜賊，把他們從車上拖出打死。