美國大選：拜登新任命的白宮幕僚長克萊恩是怎樣的人

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 克萊恩（左）出任白宮幕僚長。自1980年代以來，他就一直是拜登（右）的左右手。

美國總統當選人拜登（Joe Biden）的團隊說，老將克萊恩（Ron Klain）將出任白宮幕僚長。自1980年代以來，他就一直是拜登的核心幕僚，後來曾擔任美國參議院副主席。

作為華盛頓的核心人物，克萊恩還曾是前任總統奧巴馬（Barack Obama，又譯歐巴馬）的白宮高級助手，以及前副總統高爾（Al Gore ）的幕僚長。

一部有關2000年美國總統大選的電影《鹿死誰手》（Recount），其中演員史派西（Kevin Spacey）扮演的就是克萊恩的角色。

白宮幕僚長需要管理總統的日常日程，通常被稱為總統的守門人。這職位是政治任命，不需參議院批准。

拜登通過過渡團隊發表聲明，對克萊恩表示讚賞，「新政府需要克萊恩的豐富經驗，以及與不同政治光譜人士合作的能力，在我們面對危機時刻並使我們的國家再次團結起來時，他正是我所需要的白宮辦公廳主管人選」。

克萊恩的聲明則說，對於擔任此職務感到謙卑：「我萬分期待協助總統及副總統，並與傑出的白宮團隊一起工作，希望實現我們承諾改變的雄心，並癒合國家的內部分歧。」

克萊恩是誰？

在拜登擔任參議院司法委員會主席期間，克萊恩於1989-92年間擔任委員會首席法律顧問。

拜登在1988年和2008年間兩次參與黨內角逐總統大位，克萊恩當時分別擔任拜登的顧問和落敗演講撰稿人。

在2009-11年間，克萊恩擔任拜登的副總統辦公廳主任。

2014年，克萊恩主要協助奧巴馬對抗「埃博拉」病毒，被稱為「埃博拉沙皇」。

這位資深民主黨黨工，還參與了比爾·克林頓的兩次總統競選活動，並且是約翰·克里（John Kerry）在2004年角逐黨內總統候選人落派的競選的顧問。

他曾擔任克林頓、戈爾、克里、奧巴馬、希拉里·克林頓和拜登的總統辯論教練。

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 今年美國大選投票人數創下該國紀錄。

2000年大選

2000年總統大選他擔任戈爾（Gore）競選的幕僚長。後者在爭議的總統大選中讓步，撤銷了選舉訴訟，過程後來被改編成HBO影集《鹿死誰手》。

「破損掉的選票也算一張票？」凱文·斯佩西（Kevin Spacey）飾演的克萊恩在電影中提出了這個疑問，指的是2000年總統大選中，破碎的選票是否被計算。這段對於當年大選，佛羅里達州計票爭議至關重要。

當年，戈爾的共和黨對手小布希（George W Bush）最終宣佈獲勝。

克萊恩經常就這一事件發表推文，他在去年發推說：「人們經常告訴我該忘掉2000年大選和重新計票。我想我沒有忘記，而且我認為我永遠不會。」

在戈爾競選活動之後，克萊恩在華盛頓為一家抵押貸款機構和藥商擔任游說者，而後者曾受到國會調查。

政治包袱？

2015年，當現在已經當選總統的拜登，五年前尚在民主黨內競逐總統候選人時，克萊恩卻在拜登退選前，投靠了希拉里·克林頓陣營。

他在2015年10月寫給時任希拉里競選團隊主席約翰·波德斯塔（John Podesta）一封電子郵件中說：「在拜登敗象顯露之際，再扮演他的左右手對我來說有點困難。」

他在信中使用希拉里·克林頓的縮寫（HRC）說：「對他們我心已死，我很高興加入HRC團隊。」

該信件經由駭客攔截，先發佈在維基解密中，美國政治新聞網站《政客》（Politico）跟進報道此事，但克萊恩拒絶評論事件。

此後，克萊恩一直努力重獲拜登的信任。

在今年的總統大選中，特朗普總統在攻擊拜登時多次提到克萊恩。特朗普不斷提到克萊恩針對2014-15年度H1N1豬流感大流行的批評言論。該疾病在美國造成約12,500人死亡，儘管致死率不及新冠病毒（Covid-19）。

2019年的一次會議發言中，克萊恩稱「當時我們犯了所有能犯的錯。在那期間，有6000萬人感染了H1N1病毒。 這絶非意外，亦是美國歷史上最大規模的傷亡事件之一。」

此次選舉中，特朗普便用克萊恩的話來駁斥拜登，後者稱自己有經驗，也有能力夠處理美國當下的新冠疫情危機。

拜登過渡團隊的最新情況

美國所有主要電視台上周六都聲稱民主黨贏得了白宮之後，儘管特朗普沒有做出讓步，但拜登仍在繼續過渡團隊的工作。

周三（11月11日），拜登繼續與外國領導人通話，包含澳大利亞總理莫里森、日本首相菅義偉和韓國總統文在寅。

拜登當選後，承諾打造美國有史以來最多樣化內閣。

佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）是拜登今年爭取黨內提名最大的對手。他在周三對美國有線電視新聞網CNN表示，他有興趣成為勞工部長。據《紐約時報》報道，這一建議在考慮中，但未達成任何協議。

接替拜登特拉華州參議院席位的庫恩斯（Chris Coons）則被認為是新任國務卿的熱門人選。