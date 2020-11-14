中國及亞太國家打造超級經濟圈RCEP的六個看點

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 受疫情影響，今年的東盟峰會通過視頻方式舉行。

在美國與中國在貿易、科技等方面的對抗持續之際，包括中國與亞洲14國在內的區域全面經濟伙伴關係協定RCEP將在周日（11月15日）簽署。

這一協定因所涵蓋的人口之多、貿易及經濟總量之大被認為是世界上最大的自由貿易協定。但是，作為世界第一經濟大國的美國並不在其中。

協定簽署之前，東盟國家與中國以及日本、韓國舉行了一系列領導人視頻峰會。中國總理李克強、日本首相菅義偉、韓國總統文在寅以及東盟十國的領導人參加。

有關這一協定，BBC中文梳理了以下幾個基本要點：

RCEP範圍有多大？

RCEP由東盟十國發起，最初邀請中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭、印度六個對話伙伴國參加。不過，印度中途退出後，目前這一協定共有15個國家，還包括印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、文萊、柬埔寨、老撾、緬甸、越南。

這些國家共有人口約36億，佔全世界78億總人口的近一半。15國的經濟總量約為27萬億美元，佔全球GDP的約三分之一，貿易額也約佔全球的三分之一。

有報道稱，協定國雖然有意在短期內不接納新的成員國，但將為印度隨時加入敞開大門。一旦印度加入，將使這一龐大經濟圈的人口總數和所佔世界GDP份額都大幅增加。

RCEP目的是什麼？

東亞區域全面經濟伙伴關係協定RCEP旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，建立一個16國統一市場的自由貿易協定。

RCEP談判涉及中小企業、投資、經濟技術合作、貨物和服務貿易等十多個領域，以減免貨物貿易和服務貿易關稅、降低市場准入門檻為主。

由於RCEP中各國的經濟差距很大，既有世界第二、第三大經濟強國中國和日本，也有許多新興市場國家，因此外界普遍預計貿易自由化水平將低於日本和加拿大等11個國家加入的跨太平洋伙伴關係協定（TPP）。

觀察人士指出，RCEP成員國之間早期關稅減讓貨品的優先順序視東盟最低收入國家的利益而定。另外，RCEP也不像跨太平洋伙伴關係協定（TPP），在知識產權、國有企業、勞工、環境等方面制定高標凖。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 第35屆東盟峰會曼谷開幕

亞太地區已經有不少以東盟十國為基礎的自貿協定，RCEP是對現有各協定的集體升級。亞太區域內統一的貿易規則體系，有助於降低進出口企業的經營成本，減少經營的不確定性風險。

RCEP的歷史

2011年東盟國家提出RCEP的構想，同年東盟峰會上十國領導人正式批准了這一構想。

2012年，東盟十國與中國、日本、韓國、印度、澳大利亞、新西蘭的領導人，共同發佈《啟動<區域全面經濟伙伴關係協定>談判的聯合聲明》，這一覆蓋16個國家的自貿區協定正式啟動。

2013年5月，第一輪談判在文萊舉行。

2019年11月，在經過30多輪談判之後，RCEP第三次領導人會議聯合聲明宣佈，15個成員國結束全部20個章節的文本談判以及實質上所有的市場准入問題的談判。

國際反應及輿論

對這一貿易協議的前景，所有參與各國都表示歡迎。

新加坡總理李顯龍讚揚RCEP是「重要的成就」，顯示各方有決心「維護以規則為基礎的多邊貿易體系，促進區域經濟一體化」。

對亞太15個國家打造超級經濟圈，國際評論著重在這一經濟圈對中國的意義。

彭博新聞社的報道認為，包括中國在內的15個亞太國家打造世界最大經濟圈，「是北京過去十年尋求更大程度經濟一體化的高潮」。

路透社則注意到這一協定簽署之時，正值美國大選結果緊張局面讓外界質疑華盛頓與亞太國家互動關係之際，「很可能更強化中國作為東南亞、日本和韓國的經濟伙伴地位，也使中國處於更有利位置塑造本地區的貿易規則。」

日本共同社評論認為，「由於中國不是美國曾經主導的另一個大規模自貿協議——跨太平洋伙伴關係協定（TPP）的一部分，中國在使RCEP得以落實的過程中發揮了積極作用。」

在很多評論人士看來，這一貿易協定是中國在亞洲影響力日益加強的體現，也是中國主導的亞洲在貿易領域抗衡美國的必然結果。

中國的作用

不過，中國媒體近來在報道這一協定時，一直強調這是由東盟十國發起，中國只是「應邀」參加。

在中國總理李克強參加本次東亞合作領導人系列會議之前，中國商務部部長助理李成鋼仍然表示，RCEP各領域談判結束，是「在東盟主導下，各方積極推進」的結果。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 第三次RCEP領導人會議2019年11月在泰國曼谷舉行並發表聯合聲明，宣佈15個國家結束全部文本談判及實質上所有市場准入談判。

此前的2019年，中國官媒在談及RCEP的談判時，仍然表示與「中國發揮的建設性作用密不可分」。

2017年7月，中國商務部新聞發言人高峰曾經說，中方將堅持「促談、促合、促成，努力推動盡早達成現代、全面、高水平和互惠的協定。」

中國承認RCEP成員在政治體制、發展階段、經濟體量、開放水平等方面差異巨大。高峰說，中國「將始終堅定支持東盟在談判中的核心地位，照顧大多數成員的舒適度」。

RCEP對中國的意義

中國多次表示，如期簽署區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP），將「充分展示區域國家支持多邊主義和自由貿易、進一步深化經貿聯繫的積極意願」。

對中國而言，周邊多個國家簽署RCEP之時，正值中國與美國的角力仍在進行之際。美國對中國的貿易調查與限制，對中國經濟及貿易造成重大影響，中國有必要尋求突破限制。

而中國要實現「一帶一路」戰略，也有重新構建全球貿易體系的必要。RCEP將成為重要的基礎，為中國制定貿易規則爭取主動權。

另一方面，跨太平洋伙伴關係協定（TPP）在美國前總統奧巴馬任期是美國亞洲戰略的一個重要組成部分，被認為旨在強化亞太地區美國盟友與華盛頓的紐帶，抗衡中國。

隨著拜登勝選，美國重返TPP可能性大增。美國新一屆政府如果努力重塑世界貿易秩序維護者的地位，中國無疑面臨更加大的競爭。RCEP此時簽署，無疑更符合中國的利益。