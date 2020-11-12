新冠疫苗：BioNTech創始人夫婦的人生故事

圖像來源，DISCLOSURE 圖像加註文字， 撒辛和圖勒奇夫妻領導德國BioNTech的醫療團隊

美國輝瑞（Pfizer）藥廠和德國醫藥公司BioNTech研發的新冠病毒疫苗振奮人心，但少有人知道背後的科學團隊是一對夫妻，他們都是德國土耳其移民的孩子。

BioNTech的首席執行官是55歲的撒辛（Ugur Sahin），父親是土耳其移民，汽車工廠工人，從小在艱困環境中成長。

撒辛的妻子，53歲的圖勒奇（Öezlem Türeci）領導BioNTech的醫藥研究，她的父親也來自土耳其，是一名醫生。

夫妻兩人2008年創建BioNTech，從一開始就投資BioNTech的風險投資公司MIG AG的董事會成員克羅邁爾（Matthias Kromayer）說，「儘管他的成就非凡，撒辛待人處事一向是謙和仁慈。」

據克羅邁爾表示，撒辛參加商務會議時，常見他穿著牛仔褲，背個背包，還拿著自行車頭盔。

在美國納斯達克上市的BioNTech從今年初起股價狂漲超過230%，目前市值將近達270億美元，是德國漢莎航空的四倍，而德國《周日世界報》（Welt am Sonntag）也將撒辛和圖勒奇兩夫妻列入德國百名富豪之一。

圖像來源，DIASPORATURK 圖像加註文字， 德國二戰後從土耳其引進許多外籍工人

「精神安慰」

據柏林發行的《每日鏡報》（Tagesspiegel）報道，撒辛和圖勒奇夫妻兩人的成功故事為德國廣大的土耳其移民後裔帶來「精神安慰」。

德國二戰後從土耳其引進許多外籍工人，這些人及其子女後代在德國經常遭到歧視，撒辛和圖勒奇兩人的父母都是從土耳其到德國的第一代移民。

撒辛從小就立志成為一名醫生，他1990年從科隆大學醫學院畢業，後來在科隆以及西南部城市洪堡的醫院裏工作，並認識了妻子圖勒奇。

撒辛和圖勒奇兩人都對致力於醫學研究，尤其對腫瘤學研究有共同興趣。

圖勒奇是德國出生的土耳其移民後代，她的父親是名醫生，她有一次在地方媒體的訪談中說，他們兩人結婚當天都還回到實驗室工作，可見他們對醫學研究的熱情。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 目前全球有超過170多個研發新冠疫苗的項目正在進行

「夢幻組合」

撒辛和圖勒奇兩人專注於免疫系統的研究，嘗試從免疫系統著手，配合每個腫瘤獨特的基因序列來攻克癌症。

他們在2001年創建了Ganymed製藥公司，開發癌症抗體，同時撒辛也沒有放棄學術研究和教學的工作，他從2014年就是美因茨大學（University of Mainz）的教授。

撒辛和圖勒奇創建的這家公司2016年以14億美元的價格出售給日本的安斯泰來製藥（Astellas），當時他們已經另外創建了BioNTech公司，研究更廣泛的癌症免疫療法。

撒辛目前是BioNTech的首席執行官，而圖勒奇是首席醫學官，領導研究團隊。

BioNTech的投資人，MIG AG的克羅邁爾形容撒辛和圖勒奇夫妻對癌症免疫療法有共同興趣和熱情，他們兩人領導的團隊是一個絶佳的「夢幻組合」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 初期數據顯示，輝瑞（Pfizer）和德國醫藥公司BioNTech研製成的新冠疫苗

「光速計劃」

2020年1月，BioNTech的癌症免疫研究出現轉變，撒辛在一份醫學期刊上得知中國武漢爆發人傳人的不明肺炎疫情，他立刻了解到事態的嚴重，並且知道用在抗癌症藥物的核糖核酸研究也能應用在病毒疫苗上面。

撒辛很快的在BioNTech開啟「光速計劃」，調派500人展開不同成分的疫苗研究，3月取得了美國輝瑞藥廠和中國復星醫藥成為合作伙伴。

撒辛告訴他的團隊，新的任務是對抗新冠病毒，研發新冠病毒疾病的疫苗是一項人道工作。

在美因茨大學和撒辛同事多年的腫瘤學教授西奧博爾德（Matthias Theobald）表示，撒辛低調保守的行事作風底下，掩藏的其實是他想要做出醫學貢獻的企圖心，印證出他投身研發疫苗的信心。