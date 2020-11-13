美國大選：拜登的寵物犬「冠軍」和「少校」，以及白宮內曾經的寵物

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 克林頓的貓，拜登的狗以及羅斯福的狗

如果拜登（Joe Biden）成為新一屆美國總統並進駐白宮，將意味著白宮養寵物的悠久傳統回歸。

現任總統特朗普（Donald Trump）是一個多世紀以來第一位沒有養寵物的美國總統。

民主黨人拜登將在明年1月的總統就職典禮結束後，帶著他的兩隻德國牧羊犬「冠軍」（Champ）和「少校」（Major）來到白宮。

這兩隻狗狗在社交媒體上擁有龐大的粉絲群體。一個以他們名字命名的推特賬號擁有數以萬計的跟隨者。

BBC帶你了解拜登的這兩隻狗和白宮歷任「第一寵物」。

「冠軍」和「少校」

2008年，拜登當選副總統後，便從賓州一個飼養員那裏得到了還是幼犬的「冠軍」。

據Politico報道，這是他的妻子吉爾（Jill）答應給他的選後寵物。她還在競選專機前排座位的椅背上張貼不同狗的照片。

這個名字是由拜登的孫輩們選的，意味深長。

在2008年大選的競選演講中，拜登回憶起小時候父親曾經對他說：「無論什麼時候你被打倒了，冠軍，站起來！」

2018年，拜登從特拉華州人道協會（Delaware Humane Association）收養了「少校」。

在競選期間一個Instagram帖子中，拜登分享了一段關於「少校」的視頻，配文是：「當我有了重大（Major, 與「少校」為同一個詞）激勵，競選途中的艱難都可以汪掉。」

阿博和「陽光」

在奧巴馬（Barack Obama）擔任總統期間，葡萄牙水犬阿博（Bo）和「陽光」（Sunny）曾住在白宮。

在宣佈獲勝時，奧巴馬對他的女兒們說：「你們贏得了一隻新的小狗，它將和我們一起入住白宮。」

2009年，參議員泰德·肯尼迪（Ted Kennedy）將阿博作為禮物送給奧巴馬的孩子們，而「陽光」在2013年8月出生。

圖像來源，The White House

有著白色胸部和前爪的阿博和全黑的「陽光」很受歡迎，甚至還幫忙執行公務。

「每個人都想看看它們，然後拍照，」米歇爾·奧巴馬（Michelle Obama）在丈夫擔任總統期間說。

「我在月初收到一份備忘錄，要求提供他們的日程安排，我必須批准他們出席會議。」

「伙計」和「襪子」

比爾·克林頓（Bill Clinton）擔任總統期間養過一隻名叫「伙計」（Buddy）的巧克力色拉布拉多犬，還有一隻名叫「襪子」（Socks）的貓。

兩隻寵物經常打得不可開交，《紐約時報》戲稱他們為「死對頭」。

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克林頓總統在2000年對記者說，當他的妻子外出時，「伙計」有時會睡在他身旁。

「他是我真正的朋友，」他說。

希拉里·克林頓（Hillary Clinton）甚至寫了一本關於這兩隻寵物的書，名為《親愛的襪子，親愛的伙計》（Dear Socks, Dear Buddy），其中包括孩子們的來信，以及關於兩隻寵物的競爭和習慣細節。

「比茲利小姐」和巴尼

小布什（George W Bush）擔任總統期間養了兩隻蘇格蘭梗犬，分別叫「比茲利小姐」（Miss Beazley）和巴尼（Barney）。

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它們出現在白宮發佈的很多視頻中，比如《一個非常比茲利的聖誕節》（A Very Beazley Christmas）和《巴尼攝影機》（Barney Cam）。

布什稱「比茲利小姐」是「快樂源泉」，並表示他和巴尼都熱愛戶外運動。

由希

上世紀60年代，林登·約翰遜（Lyndon B Johnson）總統最喜歡的狗是一隻名叫由希（Yuki）的混血小獵犬。

據編纂白宮寵物信息的總統寵物博物館網站稱，1966年感恩節那天，約翰遜的女兒露西（Luci）在約翰遜家鄉德克薩斯州的一處加油站發現了由希。

第二年，露西把這只狗作為生日禮物送給了約翰遜。

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從參加內閣會議到一起游泳，約翰遜和由希很多時候形影不離。

「他們之間有著一種非常重要的紐帶，這種紐帶體現了美國精神：只有在美國，一個來自約翰遜城的窮孩子才能入主白宮，」他的孫子說。

法拉

白宮最著名的狗狗之一是富蘭克林·羅斯福（Franklin D Roosevelt）的愛犬法拉（Fala）。

1940年，羅斯福的堂兄將法拉贈給羅斯福。羅斯福用一個蘇格蘭先輩的綽號，把它命名為「法拉希爾的不法之徒莫瑞」（Murray the Outlaw of Falahill），簡稱法拉。

據羅斯福總統圖書館和博物館介紹，法拉每天早上都能在總統的早餐托盤上發現一根骨頭，它甚至還需要一名秘書來幫助回復粉絲來信。

羅斯福還特意為法拉的生日做了下面的蛋糕。

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在1942年的一次活動中，法拉捐贈了玩具以推廣橡膠廢料收集，以用於二戰。

人們還製作了一部關於法拉的電影。在華盛頓特區的羅斯福紀念館裏，這只狗甚至被刻在羅斯福旁邊的一座雕像裏。

「通心粉」

獲得「第一寵物」稱號的不僅僅是貓和狗。這裏也有鳥、倉鼠，甚至是小馬。

「通心粉」是林登·約翰遜送給約翰·肯尼迪（John F Kennedy）的女兒卡羅琳（Caroline）的禮物。

這匹小馬通常被關在弗吉尼亞州的馬廐裏，但它經常來白宮，有照片拍到它在院子裏漫步。

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根據總統寵物博物館的說法，當傑奎琳·肯尼迪（Jackie Kennedy）帶著伊朗王后法拉赫·巴列維（Farah Pahlavi）參觀時，「通心粉」用鼻子蹭了伊朗王后一下，顯然是想吃她隨身攜帶的水仙花。