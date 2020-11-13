美國禁止投資中國軍方關聯公司影響有多大

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美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）11月12日簽署行政令，禁止美國向中國軍方持有及控制的中國公司投資。這一據稱謀劃了數月的舉動是大選後美國向北京施壓的最新動作。

這一行政令可能會對一些中國最大的公司產生影響，比如中國電信、中國移動、華為，以及監控器材製造商海康威視等。

根據要求，美國投資公司、養老基金及其他類型投資方將不能購買31家中國公司的股票。這31家公司在今年早些時候被美國國防部指定為中國軍方支持的企業。

這項行政令將於2021年1月11日開始生效。中國駐華盛頓大使館目前尚未就此做出回應。

行政令經歷了數月醞釀

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 瑞幸咖啡在美國資本市場傳出造假醜聞。美國大選前，中概股曾在美國遭遇強力阻擊，一度被視為中美金融脫鉤的前奏。

「中國正在越來越多地利用美國資本去資助其軍方、情報機構及其他安全機構，以及促進這些部門的發展及現代化，」白宮發佈的行政令中這樣指出。

白宮官員稱，他們已經對這項新的行政令進行了幾個月的考量。受到影響的31家公司在今年早前被美國指定為中國軍方支持的企業，涉及行業從科技類企業到大型國有建築公司不等。

根據這項命令，從2021年1月11日起，美國投資者將不能購買這些公司的股票。而為估清這些資產所做的交易最晚可以持續到2021年11月11日。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）預計，這些中國企業及其子公司市值至少為500億美元。

「這是一項旨在阻止美國資本參與中國軍事化的全面行政令，」據路透社報道，他在一個電話會議上向記者這樣表示。

金融脫鉤首個重大舉措的潛在影響

《紐約時報》報道指出，這是特朗普政府為使美國金融市場與北京脫鉤的首個重大舉措。

路透社報道稱，華爾街當日對這項行政令反應冷淡，美國股市此前已經在從早前的漲勢中逐漸跌落。12日，安碩中國大型股ETF（iShares China Large-Cap ETF）跌幅繼續擴大。

「市場可能對特朗普總統在作為總統的最後兩個月內會繼續加大與中國及伊朗的緊張態勢感到擔憂，」投資顧問公司獨立顧問聯盟（Independent Advisor Alliance）首席投資官克里斯·扎卡雷利（Chris Zaccarelli）向路透社表示。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 目前尚不清楚美國投資者會對此做出何種反應。從技術上來講，美國投資者目前已有投資仍然可以繼續保留。

在這項行政令生效後九天，美國新一屆總統將要就職。拜登尚未列出具體中國政策，但在競選期間，他已承諾將在不公平貿易及網絡盜竊等問題上向中國政府施壓。路透社稱，拜登團隊拒絶就這一行政令作出回應。

該報道還稱，目前尚不清楚美國投資者會對此做出何種反應。這一行政令禁止進行交易，命令中將交易定義為「購買」，即從技術上來講，投資者目前已有投資仍然可以繼續保留。

此外，行政令中沒有說明違反規定具體會有何種處罰，但同時賦予美國財政部可以動用國際緊急經濟權力法（IEEPA）授予的「一切權力」。在IEEPA授權下可以啟用嚴厲制裁。

與此同時，美國國會還有一些成員也發起議案，提議禁止美國投資方向被白宮指名為威脅的公司投資。

今年早些時候，特朗普還下令，要求美國政府僱員的養老基金放棄一項對中國公司的投資計劃。美國方面還稱，目前正在考慮要求將不遵守美國審計規則的中國公司從美國的證券交易所摘牌。

但類似這種投資只佔美國投資方整體資產的一小部分。今年早前發佈的一項報告指出，美國證券交易委員會（US Securities and Exchange Commission）監管人員委托的研究人員預計，截至4月底，美國共同基金（mutual funds）共持有約435億美元的中國股票及債券。