2020年美國大選與2000年佛羅里達州重新計票有可比性嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在2000年大選中，佛羅里達州重新計票持續了數周，直到最高法院做出布什獲勝的裁決。

儘管美國大選計票工作還在進行時，特朗普多次聲稱選舉存在欺詐，但沒有提供證據，他說:「我們將訴諸美國最高法院。」

美國歷史上唯一一次由美國最高法院裁決的選舉是在2000年，當時阿爾•戈爾(Al Gore在法庭上被小布什(George W Bush)擊敗。

將這兩次選舉作比較很有趣，但可能產生誤導。

2000年只在佛羅里達州重新記票，兩位候選人的票數相差只有幾百票。相比之下，這次特朗普在多個州提起訴訟，他與對手喬·拜登的差距要大得多。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2000年，戈爾贏得了多數普選選票，但沒有獲得足夠的選舉人團票。

2000年發生了什麼?

在那場有史以來結果最接近、也最具爭議的投票中，民主黨副總統戈爾與來自共和黨的德克薩斯州州長、美國前總統的兒子小布什展開對決。

民意調查顯示，這場競選勢均力敵。逐漸地，結果取決於佛羅里達州及其在選舉人團中的25張選票(現在是29張)。

隨著選票統計進行，美國媒體最初稱戈爾贏得該州。但後來收回了這一說法，稱結果太接近了，無法預測。幾小時後，各大電視網相繼宣佈小布什贏得佛羅里達州。但很快就有消息稱，投票結果勢均力敵，難分勝負。

戈爾先是打電話給小布什承認敗選，隨後又打電話收回敗選一說，這一夜充滿了戲劇性的跌宕起伏。

選舉當晚，布什以1784票領先。由於票數相差很小，根據佛羅里達州的法律，第二天開始自動重新計票。結果將差額減少到327票。戈爾的競選團隊隨後又要求對各個縣進行人工點票，儘管法律紛爭不斷，最終得以進行。

當全國目光都集中在佛羅里達州時，新聞網絡報道了監票員檢查「懸孔紙」(hanging chads)的畫面。「懸孔紙」是指在當時的投票機上，選票打孔後形成的孔狀紙屑。

當一些選民在投票時，孔狀紙屑沒有完全從選票中脫離出來，使得結果偏好不明確。還有選票上打孔處有凹痕，但並沒有打穿，這被形象地稱為「懷孕懸孔紙」或「酒窩懸孔紙」。

這種亂象時不時成為最資深律師間和飯桌上的談資。

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佛羅里達州的一些共和黨支持者在邁阿密舉行抗議，要求停止重新計票。儘管抗議者聲稱是「本地人」，但後來，大多數人被證實是來自華盛頓國會的共和黨助手。因為參與者所穿的西裝和領帶的緣故，這場抗議活動後來被稱為「布魯克斯兄弟騷亂」(Brooks Brothers Riot)。

美國最高法院做出對布什有利的裁決，否決重新計票，稱將給他的勝利蒙上「不必要和不正當的陰影」，這場混亂結束了。在該州近600萬張選票中，最終的票數差距為537票。

戈爾承認，雖然他不同意法院的判決，但他接受結果。他說，「我接受下周一選舉團將批准的最終結果。今晚，為了我們的國家團結和民主力量，我要做出讓步。」

儘管戈爾輸掉了大選，但他獲得了全國總選票的48.38%，而布什只有47.87%。

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本次選舉有何不同?

在2000年重新計票中，有一些「懸孔票紙」還有待釐清。而2020年這次選舉只是關於對欺詐的指控，並且沒有任何證據。

特朗普總統的法律團隊已經在至少五個州提起訴訟。他稱「我們的國家存在重大欺詐行為」——該說法未經證實。長期以來，在沒有提供具體證據的情況下，他一直對郵寄投票表示懷疑，稱自4月份以來選民欺詐或「操縱」選舉。佐治亞、密歇根的法官已相繼駁回訴訟。

選舉法專家說，選民舞弊非常罕見，而且只影響到一小部分選票。

特朗普目前在競爭激烈的州落後於拜登成千上萬張選票。在佐治亞州，特朗普落後約1.4萬張選票。根據該州法律，這個數字太小，需要自動重新計票，但人們認為，結果發生逆轉的可能性非常小。

歷史上，重新計票過程中出現過三次逆轉，即2008年明尼蘇達州參議員競選、2004年華盛頓州州長競選和2006年佛蒙特州審計員競選，每次最初差額都少於500票。

特朗普要獲得確保當選總統所需的270張選舉人票，他需要比佐治亞州票數還要多的選舉人票。

為2000年總統重新計票的雙方辯護律師表示，今年的情況與以往不同。2000年領導戈爾法律團隊的大衛·博伊斯(David Boies)在接受《今日美國》採訪時表示，「基本上，本次選舉已經結束了。沒有任何可能影響選舉結果的事情發生。特朗普的競選團隊在任何一個州都沒有合理的法律途徑來質疑選舉結果。」

領導布什團隊的前國務卿詹姆斯•貝克(James Baker)也反對特朗普最初的「停止投票」的呼籲，當時特朗普表示，清點選舉日之後寄來的郵寄選票是「非法的」。(在賓夕法尼亞州，由於冠狀病毒大流行，該州法院將收到缺席選票的時間延長了3天，只要選票在選舉日蓋上郵戳即可。)

貝克表示:「(2000年)我們的所有論點是，選票已經算過了，現在是結束選舉的時候了。」

然而，包括參議院領袖米奇·麥康奈爾(Mitch McConnell)在內的一些資深共和黨人為總統尋求法律選擇的權利進行了辯護。

最高法院能決定結果嗎?

特朗普曾多次發誓要把案件打到美國最高法院。但事情並沒有那麼簡單。

儘管美國司法部長威廉·巴爾(William Barr)已批准由聯邦檢察官進行「初步調查」，但通常情況下，法律團隊首先必須在州一級法院對結果提出質疑。

州法官必須支持這一挑戰，並下令重新計票。最高法院可能會被要求參與進來。但投訴的核心必須是合法的聯邦或憲法問題。

本周早些時候，司法部長寫道，「如果存在明確且明顯可信的違規指控」，聯邦檢察官可能會展開調查。