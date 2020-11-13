美國大選：搖擺州結果出爐，後續的五個關鍵問題

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民主黨人拜登預計勝出美國2020年總統大選，但餘波仍在震蕩，後續的點票、訴訟與接班問題引人注目。

仍在點票的搖擺州出結果了嗎？

美國各大媒體與BBC預測，拜登贏下戰況激烈的亞利桑那州與佐治亞州，現任總統特朗普則拿下了北卡羅來納州。

這意味著，所有州份的預測結果都已全數出爐。拜登預計獲得306張選舉人票，特朗普則有232張。

拜登在本屆大選中將四個州「翻藍」。它們分別是密歇根、賓夕法尼亞、威斯康辛及亞利桑那州，修復了傳統偏向民主黨的中西部「藍牆」。亞利桑那州傳統而言是共和黨佔優的州份，這是超過20年來首次有民主黨總統候選人在此勝出。

拜登同時成為美國選舉歷史上獲得普選票最多的總統候選人，一共獲得約7800萬張選票。

美國大選「舞弊」調查有什麼進展？

大選日以來，特朗普一直宣稱存在選舉舞弊，包括指支持他的270萬張選票「被刪除」，但他的指稱並無任何實證支持。

社交媒體推特已標注了特朗普多則含誤導信息的推文。

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聯邦及地方選舉官員日前聯合發表聲明稱，今年的大選是美國歷史上「最安全的選舉」。

「沒有證據證明投票系統刪除或丟失了選票、修改選票，或選票因任何方式被篡改，」聲明寫道。

特朗普關於選票「被刪除」的指控，起因是密歇根州一個偏向共和黨的郡在計票過程中出現了失誤。

該州的選舉人員承認，在上報非官方結果時中發生了人為失誤，但並不存在點票軟件錯誤，實際的選票也沒有被篡改。

美國司法部長巴爾日前允許聯邦檢察官調查選舉舞弊的指稱。

此前，特朗普陣營在多州提起法律訴訟，佐治亞、密歇根的法官已相繼駁回訴訟。如果州法院受理特朗普一方的訴訟並要求重新點票，案件有可能訴至最高法院。

但在美國歷史中，最高法院介入大選的例子十分罕見，只有2000年大選出現了這種情況。當年最高法院宣佈終止重新點算佛羅里達州的選票，布什因而險勝、取得連任。

中國向拜登發出祝賀了嗎？

在沉默了近一個星期之後，中國對拜登和競選搭檔哈里斯表示祝賀。

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在周五（13日）的例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌表示：「我們尊重美國人民的選擇。我們向拜登先生和哈里斯女士表示祝賀。」

此前，世界多個主要國家的領導人已恭喜拜登及哈里斯勝選，並與拜登通電話。但中國和俄羅斯一直態度謹慎，汪文斌在簡短聲明的最後補充：「同時我們理解，美國大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。」

2000年美國大選時，民主黨人戈爾與共和黨人布什因佛羅里達州計票事宜陷入長達一個月的法律大戰，中國官方待戈爾宣佈敗選後才對布什發出賀電。

美國政府在過渡期可能出台什麼對華政策？

儘管特朗普在大選中落敗，他的對華鷹派幕僚仍可能在未來2個月內對中國施加嚴厲政策，確保拜登的新班子難以扭轉某些對華方針。

根據美國媒體報道，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）本周召集資深官員開會，商討如何在接下來的10周內，在移民、貿易、中國等議題上推進保守主義的政策，全力衝刺留下政治遺產。

在對華政策方面，特朗普周四頒發行政命令，禁止美國人投資華盛頓認為有軍方背景的中國公司。美方指，這類投資對美國國家安全構成威脅。這項命令將在1月11日生效，屆時，美國人不能購買這類中國企業的股票或投資含有這些企業的基金。

預期白宮還將試圖收緊H1B工作簽證的要求，許多中國留學生依靠這一簽證留在美國工作。

在香港方面，華府也作出舉措。國務卿蓬佩奧日前宣佈制裁四名中港官員，因他們透過行政和安全機構蠶食港人自由。他稱，這輪制裁彰顯美國決心要「追究關鍵人物的責任。」

美國國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩（Robert O'Brien）警告，華府不排除進一步對參與損害香港自由的人員施加制裁。

從大選日到就職日，還有哪些關鍵日子？

在12月8日，美國大選結果將受到認證，各州的重新點票與訴訟挑戰預計都將落下帷幕。這天又被稱為「安全港」截止日，各方仍可就選舉發起訴訟，但法庭很可能會拒絶審理。

12月14日，選舉人會代表各州投下選票。美國大選並非直接普選，而是由各州的選舉人間接選出總統。大部分州有法律規定，選舉人必須將票投給贏得該州普選票的候選人，以免出現「不忠誠的選舉人。」

12月23日是國會確認收到選舉人票的截止日。在聖誕與新年假期之後，國會將在1月6日清點與確認所有的選舉人票，這通常只是一個常規程序。