美國總統大選、香港民主派集體辭任、疫苗問世和本周更多好故事

圖像來源，Getty Images/EPA 圖像加註文字， .

過去的一周，全球矚目的美國總統大選落下帷幕，民主黨候選人拜登勝出，但後續的點票、訴訟問題仍牽動民眾；香港立法會「DQ」之風再次颳起：中國全國人民代表大會常務委員會發佈決議，對擔任香港立法會議員資格增加規定，四名香港泛民主派議員即時被褫奪議席。

全球許多地方再次進入封鎖之際，初期數據披露，總部設在美國的跨國製藥公司輝瑞（Pfizer）和德國醫藥公司BioNTech研製的新冠疫苗試驗有效率高達90%，給民眾帶來恢復正常生活的一線曙光；新冠疫情下，第12次中國網購狂歡式節日"雙十一"（11月11日）全天實現成交額4982億元，同比增長85.62%。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

1. 美國總統大選

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登選擇的競選搭檔，確保留住了中間選民。

美國當地時間上周六（11月7日），在經過數日緊張的票數清點後，民主黨候選人拜登勝出。

英國廣播公司（BBC）經過測算稱，拜登贏得了賓夕法尼亞州的關鍵戰場，贏得超過270張選舉人票，超過入主白宮所需的門檻。

拜登發表勝選聲明表示，感謝美國人民對他和競選搭檔哈里斯（Kamala Harris，又譯為賀錦麗）信任。他呼籲，選舉活動已經結束，希望美國人民忘卻分歧，共同團結起來。「當選舉結束，是時候拋開憤怒和激烈的言辭，團結得像一個國家一樣，」拜登勝選後表示。

他還說，面對新冠疫情這樣「前所未見的困難」，美國仍出現創歷史新高的投票人數，這說明民主「在美國的心臟中強力跳動」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 楊岳橋、郭家麒、梁繼昌和郭榮鏗（左至右）即時喪失議席。

中國全國人民代表大會常務委員會星期三（11月11日）的決議稱，香港立法會議員有宣揚或者支持「港獨」主張、或具有其他危害國家安全等行為，一經依法認定，即時喪失議員資格。特區政府隨即公告，楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒以及梁繼昌即時喪失議員資格。

四人在決議和公告公布後批評此舉違反香港《基本法》，是香港「黑暗的一天」。其他泛民主派議員也緊接宣佈集體辭職，並批評這是「『一國兩制』正式死亡」的一天。民主派總辭意味著未來至少10個月內，香港立法會將由親北京的建制派完全控制。

圖像來源，Getty Images

初期試驗數據顯示，總部設在美國的跨國製藥公司輝瑞（Pfizer）和德國醫藥公司BioNTech研製成的新冠疫苗有效率高達90%。

據悉，疫苗已經在六個國家進行43500例試驗，未發現安全問題。兩家公司預計11月底之前會加急申請官方製藥許可。

專家指出，這是人類歷史上最快的一例從零設計到研製成功的疫苗。分析指出，儘管大批量上市仍面臨一些挑戰，但是這種疫苗的出現至少讓人們對明年春天世界各地陸續恢復正常充滿希望。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 直播帶貨成為新風口，但「雙十一」通過各種方式刺激消費，也引起詬病。

2020年上半年，中國受到新冠疫情打擊，經歷了經濟跳水和復蘇，但消費依然疲軟。外界希望今年「雙十一」能夠刺激消費，提振經濟，使四季度GDP增速回復到疫情前水平。

與此同時，「雙十一」前夕，該節日發起者和最大受益者阿里巴巴集團的重要支柱螞蟻集團上市被叫停，更嚴格的網絡貸款監管規定出台，阿里系因為過度消費、金融系統性風險等問題受到批評。