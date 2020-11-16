美國大選：下任第一夫人教育學博士吉爾·拜登教授

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吉爾·拜登(Jill Biden) 很快將創造歷史，成為白宮首位仍然保留自己工作職務的第一夫人。

下面就來看看美國下任第一夫人吉爾·拜登的成長經歷，她的教育生涯以及如何被稱為丈夫的「保護者」。

投身教育

在拜登競選總統的活動中，吉爾·拜登說她會繼續在弗吉尼亞州北部的一所社區大學擔任英語教授。 據她的學生們說，她在評分的時候手很緊。

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她在8月份告訴CBS新聞說：「嚴格把關很重要，我希望人們重視教師，知道他們的貢獻，並提升教師行業的地位。」

憑借博士學位，她也將成為美國231年歷史上受教育程度最高的一位總統夫人。吉爾· 拜登教授於2007年獲得特拉華大學的教育博士學位。在她的博士論文中，她專注於社區學院的學生保留率。

吉爾·拜登一直從事教育工作，她還擁有兩個碩士學位：英語和閲讀。

丈夫的保護者

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拜登教授還因另一個角色而聞名：她是丈夫的守衛者，在集會上幫助攔截和請走鬧事起哄者。

早在今年2月，吉爾·拜登就曾從座位上起身，將一名抗議者從拜登身邊引開。後來她笑著對記者說，她只是一個 「費城好姑娘」。在3月的一次集會上，她還被拍到將起哄者攔下來的視頻。

當然，現在這些攔截起哄鬧事者的責任將會由特勤部門來承擔了。

重返白宮

其實，這並不是吉爾·拜登第一次遷入白宮。不過，在奧巴馬總統任期內，她因丈夫是副總統做的是第二夫人，而且期間她還繼續執教。

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跟她有同樣經歷從副總統夫人再成為總統夫人的還有1989-1993年任職的老布什總統的妻子芭芭拉·布什。

在擔任第二夫人期間，吉爾·拜登把工作重點放在提高對婦女問題的認識上，特別是預防乳腺癌，強調教育和社區學院的重要性，以及幫助軍人家庭。

夫妻緣分

吉爾1951年出生於美國新澤西州，在費城的郊區長大。家中有五姐妹，她排行老大。

在與拜登結婚之前，吉爾曾經有過一次婚姻，前夫比爾·史蒂文森（Bill Stevenson）是前美式足球運動員。

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1972年，拜登的第一任妻子奈麗亞（Neilia）和他們的女兒因車禍喪生。

三年後，他經人介紹認識了吉爾·雅各布斯。當時他是美國參議員，而她還在讀大四。

拜登在2007年的回憶錄中寫道：「她讓我重獲新生。她讓我開始想到我可能又會有個完整的家庭。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1988年，吉爾和拜登一起參加當年拜登的總統競選集會。

吉爾·拜登曾告訴《時尚》雜誌（Vogue），他倆第一次約會是去看電影，拜登穿著運動外套和休閒鞋。

「我想，天哪，這怎麼可能呢，永遠也不可能啊。他比我大了9歲啊！」

但兩人卻一見鍾情、相見恨晚。那天看完電影后，他跟她握手告別。吉爾·拜登回憶說，半夜1點時她給母親打電話說：「媽，我這輩子終於遇到了一個紳士！」

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即便如此，拜登先生還是求了五次婚才終於成功。

吉爾說，她一直覺得 「還不到時候」，因為她想百分百確定這段婚姻會適合拜登的兒子亨特和博。

拜登曾開玩笑說，吉爾最終同意結婚是因為他不得不給她下最後通牒。