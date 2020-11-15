新冠疫苗開發者：明年冬天生活有望恢復正常

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 輝瑞新冠疫苗據稱有90%的成功率

輝瑞新冠疫苗的共同開發者表示，新冠疫苗將在明年夏天開始發揮顯著作用，明年冬天人們的生活就有望能恢復正常。

BioNTech的首席執行官撒辛（Ugur Sahin）表示，今年冬天的疫情仍然嚴峻，因為短時間內疫苗還不會發揮很大的作用。

撒辛接受BBC的《安德魯·馬爾秀》（Andrew Marr Show）的採訪時說，他有信心疫苗能夠降低人與人之間的傳染率，阻止新冠病毒疾病症狀的出現。

他說，疫苗有可能可以降低一半的傳染率，這對全球疫情來說已經算是很大的貢獻。

「我非常有信心，人傳人的感染率會大幅降低，也許不是90%，但50%是有可能的，我們不要忘記，就算是50%也能有效降低疫情傳播。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 全球目前有11種新冠病毒疾病疫苗進入最後測試階段

輝瑞和BioNTech合作的疫苗上周成為全球第一個有效疫苗，英國牛津大學的醫學教授貝爾（John Bell）曾說，明年春天生活就能恢復正常。

但是撒辛表示，還不會這麼快。如果一切順利，疫苗可望在「今年底，明年初」交貨。

他說，目標是在明年4月前全球出貨3億份劑量，這個規模僅僅能讓疫苗開始發揮作用而已。

他表示，在那之後疫苗的作用會越來越大，「到了明年夏天，傳染率就會下降，最重要的是必須在明年秋冬之前提高疫苗接種率。」

英國政府預估年底首批交貨能取得1000萬劑疫苗，另外還預定了3000萬劑疫苗，疫苗分三周、兩階段施打。

優先接種疫苗的包括老年人和療養院工作人員，然後是醫療人員和80歲以上人口，接下來可能按年齡順序分批接種疫苗。

後續疫苗注射

撒辛表示，疫苗給人體的免疫力能維持多久現在還不清楚，但他說如果一年後免疫力顯著降低的話，可以再追加後續疫苗注射，問題不大。

他說目前看到的疫苗副作用是在接種位置會感到幾天的輕微疼痛，一些參與測試者接種疫苗後會出現幾天的低燒現象。

他說，沒有出現其他的副作用或後遺症嚴重到足以讓研究暫停或終止。