美國大選後奧巴馬專訪：修補社會撕裂不是一朝一夕的事

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 奧巴馬前總統向BBC Arts講述他對陰謀論滿天飛與「真相凋零」的看法。

民主黨籍的拜登早前勝出美國總統選舉，即將在明年1月入主白宮，結束特朗普的四年總統任期。但即使這樣，同屬民主黨的前總統奧巴馬認為，美國當地「瘋狂的陰謀論」文化令國家分裂漸趨嚴重，要扭轉這個趨勢，仍然有很漫長的路要走。

奧巴馬接受BBC Arts專訪，宣傳自己即將出版的回憶錄時說，美國社會現時比四年前更撕裂，而拜登勝選只是令這些分歧復合的開端，但「一次選舉並不足夠令趨勢逆轉」。

他認為，單靠政客不能解決國家目前兩極化的情況，社會同時需要在結構上作出改變，大家也需要在一些事實上達成共識，才可以開始討論如何解決問題。

但他同時指出，年青一代的成熟的態度讓他感到「很大希望」，又呼籲年青人要「培養一個審慎樂觀」的態度，相信世界可以改變，同時要參與其中。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 奧巴馬認為，美國社會撕裂的程度比四年前特朗普上台前嚴重。

什麼加劇了美國社會的撕裂

奧巴馬接受BBC專訪時又指出，美國一些媒體放大了關于城鄉差異、移民政策、社會不公問題的仇恨和爭議，還有關於「各種瘋狂的陰謀論-有些被稱為真相凋零」的各種爭議都被刻意放大，再被社交網站強化。

他形容美國社會異常分裂，比他2007年競選總統和2008年上任時更嚴重。他認為這部分是由於特朗普願意製造分裂，「因為這對他在政治上有好處」。

奧巴馬又認為另一個導致網路上錯誤信息泛濫的原因，是人們感覺在網路上「事實不重要」。

「上百萬的人會相信拜登是個社會主義者，也會相信希拉里是一個戀童僻組織的成員。」他是指一宗2016年的流言，指民主黨人在美國首都華盛頓一家匹薩店經營一個戀童癖組織。

「我覺得終有一天，我們會需要利用法律和一些行業標凖，讓我們至少可以就一些事實達成共識，然後在這些共識上，討論下一步要做什麼。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 一個解釋為何假新聞如此盛行的童話故事

雖然很多傳統主流媒體近年開始主動針對網絡流言，調查它們的說法是否靠譜，減少流言的傳播，但奧巴馬認為這並不足夠，因為事實真相開始露面時，這些假消息「已經傳遍世界」。

但他同時指出，社會分裂也是由財富分配不公、城市與鄉郊爭端這些政治經濟因素引起，人們感到自己失去了經濟發展上升的階梯，必然會有一些反應，也就會接受一些論調，將矛頭指向某個社會群體。

假新聞不容易被消滅是因為受歡迎，有市場

BBC記者斯普靈（Marianna Spring）的分析

這次美國大選過程中一個最大的特色，就是廣泛傳播的陰謀論。網絡上的流言在這次選舉不再只是在陰暗角落流傳，許多有大量支持者的公眾人物也不斷傳播這些流言，包括坐在白宮的總統特朗普。

在極度分裂的網絡世界上，一切都基於人們的意見態度，而不是客觀事實，這讓我們都可以選擇只與想法相近的人溝通，也更滋生了假消息和陰謀論傳播的豐富土壤。一些人在社交網絡上搜集資料時，就會因此而得出有誤導性的結論，部份傳媒偏頗地報導消息，令這個情況更加嚴重。

一如奧巴馬所說，這些虛假的或誤導性消息一經傳媒或公眾人物傳播，要證明它們只是流言就變得困難。

要解決這個情況，不單止需要把事實呈視出來，還需要了解為什麼它們這樣受觀眾歡迎。我曾多次訪問網絡流言的受害者，這些訪問都顯示，根治流言並不是容易的事。

「Black Lives Matter」（黑人的命也是命）和美國種族問題

作為美國歷史上第一個黑人總統，奧巴馬接受專訪時說，種族問題是美國歷史上「其中一個主要的爭議點」，形容那是美國社會的「原罪」。他認為，美國過去這個夏天發生的一系列事件，包括男子佛洛伊德（George Floyd）死亡引發的一系列衝突，同時創造了令人悲傷和令人鼓舞的時刻。

黑人男子佛洛伊德在被警察控制中死亡，警察被指濫用武力，很多社群的抗議演變成嚴重的衝突，不僅在美國，甚至在全球都有反應。

「傷感的是我們的刑事司法制度，仍然有明顯的種族歧視元素……令人樂觀的是，我們看見社會就這個問題發起運動，關注程度是我們前所未見，而且是和平進行。」

他認為示威最重要的一點，是有各個族裔的參與，而且社會對事件的反應與2012年黑人青年特雷沃恩·馬丁（Trayvon Martin）被殺的後續有很大分別。馬丁當年被一名白人男子喬治·茲莫曼（George Zimmerman）射殺，但茲莫曼最終獲陪審團宣判無罪。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 美國今年夏天再次因為種族議題爆發示威，浪潮蔓延全國。

奧巴馬也提到2014年另一名黑人青年邁克爾·布朗（Michael Brown）被白人警察開槍打死的案件。他認為這些事件在美國各地都引起不滿，但留意到許多白人社群仍然「拒絶承認這些不僅僅是個別案例」。

「過去這個夏天我們看見的，是許多黑人人口本來就不多的社區，居民仍然上街支持黑人的命也是命這個運動，也會支持需要進行改革的想法。」