朝鮮立法控煙 外界都盯上了煙癮很大的金正恩

烏帕薩那·巴特（Upasana Bhat）

BBC國際觀察部

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 朝鮮領導人金正恩在視察期間經常拿著一支煙。

朝鮮是世界上吸煙率最高的國家之一。朝鮮領導人不斷在公共場合吸煙，向公眾傳遞了錯誤的信息。那麼，朝鮮這樣的國家是怎樣解決吸煙問題呢？

世界衛生組織（WHO）的數據顯示，朝鮮開展了一系列禁煙運動，以應對該國幾乎一半男性吸煙的情況。沒有數據顯示朝鮮女性吸煙。

本月早些時候，朝鮮通過一項法律，明確禁止在公共場所吸煙，並規定為人們提供「更有教養和衛生」的環境規則。

但朝鮮官方媒體經常出現最高領導人金正恩（Kim Jong-un）手拿香煙的照片，為公眾樹立了不良榜樣。那麼，朝鮮的控煙措施究竟能達到什麼效果呢？

新法律怎麼說？

朝鮮11月初通過的《禁止煙草法》規定了所有機構、組織和公民「在保護人民生命和健康方面必須遵守的規則」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在朝鮮，男性吸煙很普遍，但女性吸煙則被視為禁忌。

該法律加強了「國家禁煙政策所要求的，對香煙的生產、銷售以及吸食所制定的司法和社會控制」。

該法律還提到禁止吸煙的場所，如「政治和思想教育」場所、劇院和電影院、教育單位、公共衛生設施和公共交通。有傳言稱吸煙者會受到懲罰，但官方媒體並未透露具體懲罰措施。

新法律通過幾天后，朝鮮國家通訊社朝中社援引世界各地醫生和專家稱，吸煙者感染新冠病毒的風險可能更大。

禁煙運動從什麼時候開始？

朝鮮在2005年批准了世界衛生組織《煙草控制框架公約》，在簽署該公約後，反吸煙運動就成為常態。

朝鮮的《控煙法》要求，香煙包裝上要貼上警告標籤，並對在公共場所吸煙實施限制。

據朝中社報道，2019年朝鮮開展了一場「活躍」的控煙活動，告知吸煙者有關吸煙的「危害」。官方媒體還表示，已採取措施限制外國煙草的進口。

據首爾的《朝鮮日報》網站報道，朝鮮中央電視台將早晚吸煙的人稱為「喪盡天良」之人。

今年，朝鮮還推出一個網站，專門提供吸煙有害的信息。「科學和信息在反吸煙運動中很重要，」朝鮮國營對外宣傳機構阿里郎-梅阿里（Arirang-Meari）說。

煙癮很大的領袖

但金正恩是個煙癮很大的人，無論是在兒童營地，還是在監督導彈試驗時，公眾經常發現他在訪問期間拿著一支煙。

圖像來源，Korean Central Television 圖像加註文字， 金正恩在2018年訪問北京期間被拍到在朝鮮大使館吸煙。

2019年2月，他被拍到在前往越南的火車旅行途中吸煙，當時他正奔赴與美國總統特朗普舉行的第二次峰會。他的妹妹金與正（Kim Yo-jong）為他舉著煙灰缸。

據一些媒體報道，金正恩的妻子李雪主（Ri Sol-ju）曾勸他戒煙，但他「不聽其勸」。

朝鮮女人真的不抽煙嗎？

朝鮮的吸煙率多年來一直居高不下，而且仍將如此。世界衛生組織2019年的一份報告稱，該國15歲以上的男性中有46.1%吸煙。

數據顯示，沒有朝鮮女性吸煙。這可能因為女性吸煙在朝鮮社會中會遭人輕視。

「女性在公共場合吸煙是文化和社會禁忌，尤其是年輕一點的女性。在朝鮮，一些已婚或老年婦女私下會吸煙，」在朝鮮工作的美國非政府組織CoreanaConnect的負責人詹姆斯·班菲爾（James Banfill）告訴BBC國際觀察部。

「在朝鮮，吸煙一直是男性消費者的行為，也一直被男性消費者所定義。吸煙在朝鮮的男性社會、工作和軍事文化中扮演著重要角色。吸煙過量和成為煙癮在文化上是可以接受的，」韓國專業網站NK News的記者Min Chao Choy說。

而且，在國家禁煙運動中，女性被用來勸阻男性吸煙。

朝鮮國家電視台曾播出過一個名為「威脅生命的超優質最佳物品」的節目。在該節目中，女性斥責男性吸煙者，稱他們是「破壞環境的低能分子」。

拋開文化背景和性別平衡不談，吸煙在朝鮮造成了大量死亡。根據煙草地圖冊（Tobacco Atlas）收集的數據，朝鮮每年有超過71300人死於吸煙引起的疾病。相比澳大利亞，一個人口接近2500萬的國家，這裏每年有22200人死於吸煙。

禁煙運動取得了什麼成效？

一些健康專家認為，這些舉措正在產生影響。

哈佛醫學院韓國健康政策項目主任樸基（Kee B Park）在接受BBC國際觀察部的採訪時表示：「不到一半的成年男性（46.1%）是吸煙者：這比2009年的52.3%有所下降。在過去13年裏，我曾20多次訪問朝鮮，在平壤我看到吸煙者越來越少，尤其是年輕男性。」

但由於香煙在朝鮮很容易買到，而且價格便宜，因此公眾接受到的有關禁煙的信息參差不齊。

「像許多國家一樣，朝鮮努力實現自己的現代化概念，其中包括一些現代健康政策，比如戒煙。政府的期望和現實之間往往落差很大，這種差距可以從國家的吸煙政策和蓬勃發展的吸煙文化中看出來，」Min Chao Choy說。

一些分析人士認為，要讓人們戒掉吸煙這個習慣，需要實施更強力的威懾措施。「反吸煙運動可能是為了在特定的地方減少吸煙。在朝鮮，除了純粹的意志力，並沒有很多機制幫助人們戒煙，」班菲爾表示。